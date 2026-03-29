Havazást is jósolnak Hargita megyében

Archív
Fotó: Beliczay László
Jelentős mennyiségű csapadék várható, a hegyekben pedig több centiméternyi hó fog esni, ugyanakkor több folyó is megáradhat a hétfőn délutánig érvényes riasztás szerint – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.
A közleményből kiderül, hogy hétfőn délelőtt tíz óráig nagy mennyiségű csapadék várható Hargita megyében, a hegyekben pedig havazni fog, 10–20 centiméteres hóréteg képződhet.
A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy a hétfőn délig érvényben lévő riasztás szerint megáradhat a Kis-Beszterce folyó. Mindemellett a Tatros folyó és az azt tápláló patakok is megáradhatnak – ez esetben hétfőn délután hat óráig érvényes a másodfokú riasztás.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap sárga jelzésű riasztást adott ki jelentős mennyiségű csapadék, a hegyekben pedig havazás miatt, amely hétfő reggelig az ország közel felét – Hargita és Kovászna megyét is – érinti.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 16 megye folyóvizeire, köztük Hargita és Kovászna megyeiekre is.
szóljon hozzá!