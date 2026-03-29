Havazást is jósolnak Hargita megyében

Jelentős mennyiségű csapadék várható, a hegyekben pedig több centiméternyi hó fog esni, ugyanakkor több folyó is megáradhat a hétfőn délutánig érvényes riasztás szerint – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

A közleményből kiderül, hogy hétfőn délelőtt tíz óráig nagy mennyiségű csapadék várható Hargita megyében, a hegyekben pedig havazni fog, 10–20 centiméteres hóréteg képződhet.

A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy a hétfőn délig érvényben lévő riasztás szerint megáradhat a Kis-Beszterce folyó. Mindemellett a Tatros folyó és az azt tápláló patakok is megáradhatnak – ez esetben hétfőn délután hat óráig érvényes a másodfokú riasztás.

