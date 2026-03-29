XIV. Leó pápa virágvasárnapon: Krisztus a keresztről kiáltja az embereknek, hogy tegyék le a fegyvert

Fotó: Angelo Carconi/EPA/Agerpres
Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja keresztjéről: tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok – mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi misén, amellyel megnyitotta a húsvéti nagyhetet.
A szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődött, ahol XIV. Leó megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajfaágakat és pálmaleveleket. Ezeket tartották kézben bíborosok, püspökök, az egyház más tagjai és a hívők is – számolt be az MTI.
A Szent Péter-bazilika előtti szabadtéri oltárnál mondott homíliájában az egyházfő Jézusról mint a béke királyáról beszélt, hangoztatva, hogy miközben ő kereszthalálra készül, mások háborút készítenek elő, miközben ő kitart a békességben, másokat az erőszak uralja, miközben ő vigaszt nyújt az emberiségnek, mások botokat és kardokat ragadnak meg.
Jézus átöleli az emberiség történetének minden korában és minden helyszínén emelt kereszteket: meglátjuk benne a keresztre feszítetteket, sebeiben a mai emberek sérüléseit, kiáltásában a most szenvedők sírását, azokét, akik elveszítették a reményt, betegek, magányosak, erőszak vagy háború áldozatai – mondta XIV. Leó. Hozzátette:
A mise után, az Úrangyala-imádság előtt mondott beszédében XIV. Leó pápa megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, akik – hangoztatta – a háború miatt nem biztos, hogy meg tudják megtartani a húsvéti szertartásokat.
Krisztus szenvedéséhez hasonlította a háború sújtotta népek szenvedéseit, és a béke útjainak konkrét megnyitását sürgette.
A pápa megemlítette azokat a tengerészeket, akik a most zajló háborúban, a tengeren veszítették életüket
– hangsúlyozta a pápa, aki megemlékezett a Kréta-szigeténél az utóbbi napokban tengerbe veszett migránsokról is.
XIV. Leó pápa tavaly májusi megválasztása óta először vezeti a húsvéti nagyhét szertartásait, amelyeknek több helyszíne lesz:
a Szent Péter-bazilika, ahol csütörtök reggel a krízmaszentelő misét mutatja be,
a lateráni Szent János-bazilika, ahol csütörtök délután a tanítványok lába megmosása elevenedik fel,
a Colosseum, ahol a pápa nagypéntek este a keresztutat vezeti.
XIV. Leó szombat este a Szent Péter-bazilikában a virrasztást vezeti, vasárnap pedig
Olaszországban az olajfaág számít a virágvasárnap jelképének: a római templomok egy részébe a Forum Romanum régészeti parkjának olajfáiról érkeztek az ágak. A Vatikánba kisebb-nagyobb olajágból százhúszezer érkezett Umbria tartományból, a fonott pálmaleveleket pedig 1440 óta Sanremo város adományozza a pápai államnak.
