XIV. Leó pápa virágvasárnapon: Krisztus a keresztről kiáltja az embereknek, hogy tegyék le a fegyvert

Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja keresztjéről: tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok – mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi misén, amellyel megnyitotta a húsvéti nagyhetet.

A szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődött, ahol XIV. Leó megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajfaágakat és pálmaleveleket. Ezeket tartották kézben bíborosok, püspökök, az egyház más tagjai és a hívők is – számolt be az MTI.

A Szent Péter-bazilika előtti szabadtéri oltárnál mondott homíliájában az egyházfő Jézusról mint a béke királyáról beszélt, hangoztatva, hogy miközben ő kereszthalálra készül, mások háborút készítenek elő, miközben ő kitart a békességben, másokat az erőszak uralja, miközben ő vigaszt nyújt az emberiségnek, mások botokat és kardokat ragadnak meg.

Jézus átöleli az emberiség történetének minden korában és minden helyszínén emelt kereszteket: meglátjuk benne a keresztre feszítetteket, sebeiben a mai emberek sérüléseit, kiáltásában a most szenvedők sírását, azokét, akik elveszítették a reményt, betegek, magányosak, erőszak vagy háború áldozatai – mondta XIV. Leó. Hozzátette: