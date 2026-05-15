Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.
A Hargita megyei rendőrség a faanyag szállítására, tárolására és feldolgozására vonatkozó szabályok betartását ellenőrizte szerdán, amikor az egyik gazdasági egységnél
Ebből 17 köbméter fenyő rönkfa, 12,78 köbméter pedig fenyő fűrészáru volt.
A szabálytalanságok miatt két bírságot szabtak ki összesen 10 ezer lej értékben, ugyanakkor elrendelték a lefoglalt faanyag elkobzását is, amelynek becsült értéke meghaladja a 18 ezer lejt – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Mint írják, ilyen jellegű ellenőrzésekre a következő időszakban is lehet számítani.
