Heten kerültek kórházba egy frontális ütközés nyomán Kolozs megyében

Fotó: Kolozs megyei tűzoltóság
Hét ember sérült meg egy közlekedési balesetben szombaton késő este a Kolozs megyei Aranyosegerbegyen (Viișoara).
A rendőrség vasárnapi tájékoztatása értelmében a balesetben két személyautó volt érintett.
A nyomozás eddigi adatai alapján egy Aranyosgyéres irányából Alsódetrehem (Tritenii de Jos) felé tartó jármű 22 éves mezőcsáni (Ceanu Mare) sofőrje az útviszonyokhoz képest túl nagy sebességgel vett be egy kanyart, elvesztette uralmát a jármű felett és áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy 34 éves férfi vezette másik személyautóval, amely az ütközéstől lesodródott az útról.
A 22 éves járművezetőt megszondáztatták, az eredmény szerint nem fogyasztott alkoholt. A 34 éves sofőr alkoholszondás ellenőrzése nem volt lehetséges, tőle később vérmintát vettek a kórházban.
A rendőrség folytatja a nyomozást a baleset körülményeinek tisztázására – adta hírül az Agerpres.
Fotó: Kolozs megyei tűzoltóság
Fotó: Kolozs megyei tűzoltóság
