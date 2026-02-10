Az utcán mentették meg egy idős férfi életét

Hirtelen esett össze egy idős férfi hétfőn Marosvásárhely egyik utcáján, egy önkéntes tűzoltó azonban éppen a helyszínen volt, és azonnal cselekedett, mellkaskompressziókkal hozta vissza az életbe a férfit.

Barabás Hajnal 2026. február 10., 21:122026. február 10., 21:12

„Egy megszokott színházi látogatás néhány pillanat alatt kritikus helyzetté vált” – kezdte a Maros megyei tűzoltóság azt a történetet, amelyben egy idős férfi életét mentette meg egy civilben éppen a helyszínen járó önkéntes tűzoltó. Hirdetés Hétfőn este ugyanis, miközben a buszmegálló felé tartott, Mihály Krisztián önkéntes észrevette, amint

egy idős férfi hirtelen összeesett közvetlenül előtte.

„Habozás nélkül azonnal közbelépett. A hozzátartozók segítségével a beteget egy padra ültették, Krisztián pedig sürgősen hívta a 112-es segélyhívó számot. Kezdetben a férfi eszméleténél volt és tudott kommunikálni, ám állapota gyorsan romlott.

Az önkéntes folyamatosan kapcsolatban maradt a diszpécserközponttal, minden elérhető információt megadva a beteg állapotának alakulásáról”

– osztották meg a részleteket. Hozzátették, a beteg légzése azonban rövid időn belül agónikussá vált, ami egyértelmű jele volt a helyzet súlyosbodásának. Egy másik ember segítségével a beteget a földre fektették. Nem sokkal később a férfi légzése és keringése leállt. Erről Mihály Krisztián azonnal tájékoztatta az ügyeletes orvost és a 112-es diszpécsert, majd

késlekedés nélkül megkezdte az újraélesztést.

„A mellkaskompressziókat folyamatosan, nyugodtan és határozottan végezte, hiszen minden másodperc számított.

Erőfeszítései sikerrel jártak: a beteget sikerült visszahozni az életbe, a pulzusa ismét tapinthatóvá vált. A beavatkozó egységek megérkezésével a mentés közös erőfeszítéssel folytatódott. A beteget stabilizálták, majd sürgősen kórházba szállították”