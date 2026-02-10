Az utcán mentették meg egy idős férfi életét

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Hirtelen esett össze egy idős férfi hétfőn Marosvásárhely egyik utcáján, egy önkéntes tűzoltó azonban éppen a helyszínen volt, és azonnal cselekedett, mellkaskompressziókkal hozta vissza az életbe a férfit.
„Egy megszokott színházi látogatás néhány pillanat alatt kritikus helyzetté vált” – kezdte a Maros megyei tűzoltóság azt a történetet, amelyben egy idős férfi életét mentette meg egy civilben éppen a helyszínen járó önkéntes tűzoltó.
Hétfőn este ugyanis, miközben a buszmegálló felé tartott, Mihály Krisztián önkéntes észrevette, amint
„Habozás nélkül azonnal közbelépett. A hozzátartozók segítségével a beteget egy padra ültették, Krisztián pedig sürgősen hívta a 112-es segélyhívó számot. Kezdetben a férfi eszméleténél volt és tudott kommunikálni, ám állapota gyorsan romlott.
– osztották meg a részleteket. Hozzátették, a beteg légzése azonban rövid időn belül agónikussá vált, ami egyértelmű jele volt a helyzet súlyosbodásának.
Egy másik ember segítségével a beteget a földre fektették. Nem sokkal később a férfi légzése és keringése leállt. Erről Mihály Krisztián azonnal tájékoztatta az ügyeletes orvost és a 112-es diszpécsert, majd
„A mellkaskompressziókat folyamatosan, nyugodtan és határozottan végezte, hiszen minden másodperc számított.
– osztották meg a tűzoltóságtól. Tőlük tudjuk, hogy Mihály Krisztián 2023. óta a marosvásárhelyi tűzoltóság önkéntes programjának (Salvator din Pasiune - Szenvedélyből mentő) önkéntese, ugyanakkor 2024. június 1-jétől a SMURD mentőautóin teljesít szolgálatot.
A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) kedden ismertette az 112-es segélyhívó számra érkező hívások helymeghatározására szolgáló új rendszerét, valamint a hallássérült emberek számára a segélyszolgálat igénybevételét segítő opciót.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a Digi24 hírtévének nyilatkozva kijelentette, hogy ha a helyzet kiéleződik, az RMDSZ megvizsgálhatja a kormányból való kilépés lehetőségét.
Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti intézményeknél foglalkoztatottak munkaidő-nyilvántartására vonatkozó kísérleti tervet – ismertette Demeter András miniszter döntését a tárca keddi közleménye.
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.
Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, ellenzi a kórházi és a mentőszolgálati egészségügyi személyzet fizetésének 10 százalékos csökkentését.
A nagyszebeni törvényszékről a vajdahunyadira helyezik át az adóhatóság (ANAF) és a Iohannis család közötti per tárgyalását.
A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden.
Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.
szóljon hozzá!