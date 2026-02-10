Rovatok
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.

Székelyhon

2026. február 10., 18:592026. február 10., 18:59

A Lia Savonea vezette intézmény keddi közleménye értelmében kérték az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon előzetes döntéshozatali kérelemmel az Európai Unió Bíróságához (EUB) annak tisztázására, hogy

a kormány különnyugdíjakkal kapcsolatos tervezete összeegyeztethető-e az uniós joggal.

A legfelsőbb bíróság szerint felmerül a gyanú, hogy a tervezett intézkedések sértik az arányosság, az egyenlőség, a jogbiztonság és a jogos elvárások védelmének elvét.

Emellett a tervezet a bírák és ügyészek hátrányos megkülönböztetéséhez vezethet a különnyugdíjban részesülő többi csoporthoz képest,

csökkentheti a bírák anyagi biztonságát, fenntartja a jogi bizonytalanságot és egyenlőtlen bánásmódot vezet be az átmeneti időszakra

– sorolták az érveket a közleményben, amelyet az Agerpres szemléz.

A legfelsőbb bíróság tagjai 2025 decemberében egyhangúlag úgy döntöttek, hogy

megtámadják az alkotmánybíróságon a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezetet.

Akkori közleményük szerint a kormány jogszabályjavaslata gyakorlatilag megszünteti a bírák és ügyészek különnyugdíját, sérti az igazságszolgáltatás függetlenségét, és ellentétes az alkotmánybíróság, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága korábbi döntéseivel.

A legfelsőbb bíróság beadványának tárgyalását több ízben is elhalasztotta az alkotmánybíróság, legutóbb február 11-ét tűzték ki ennek időpontjául.

Mint ismert, a Bolojan-kormány december elején vállalt felelősséget a parlamentben a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezetért. E szerint a nyugdíjkorhatár a korábbi 10 év helyett 15 éves átmeneti időszak alatt fokozatosan a jelenlegi 48 évről 65 évre nő. A jogszabályjavaslat azt is előírja, hogy

a bírák és ügyészek nyugdíja nem haladhatja meg az utolsó nettó fizetésük 70 százalékát.

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) negatívan véleményezte a tervezetet. Az igazságszolgáltatási rendszer képviselői azt kérték, hogy a nyugdíjuk közelítse meg az utolsó fizetésük nettó összegét, a kormányfő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a nyugdíj ne haladja meg az utolsó nettó fizetés 70 százalékát.

Hirdetés
