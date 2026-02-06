Folytatódhat a tanuszoda építése Csíkszentkirályon, de csak mértékkel

Idén is csak visszafogott ütemben lehet dolgozni. Folytatódhat a munka

A tavalyi megszorítások után idén is csak mértékkel biztosítják a finanszírozást a csíkszentkirályi tanuszoda folyamatban levő építésére, így várhatóan lassú lesz az előrehaladás. Ha minden jól megy, legalább félig elkészülhet a beruházás.

Kovács Attila 2026. február 06., 16:012026. február 06., 16:01

Az Országos Beruházási Társaság (CNI) uszodaépítési projektjeit is érintették a tavaly bevezetett megszorítások, így a munkavégzés ütemét jelentősen csökkenteni kellett, mert nem volt miből fizetni a kivitelezőket. Így Csíkszentkirályon is a nyáron még jó ütemben zajló építkezés ősszel megtorpant, és

annyit sem sikerült elérni, hogy az építő korábbi szándéka ellenére legalább tető alá hozzák az épületet.

A szerkezetépítés befejezésére mindenképp szükség lenne, mint Székely Ernő polgármester kérdésünkre elmondta, jelenleg is dolgoznak a helyszínen, de még sok a a tennivaló, amíg legalább a tetőszerkezet elkészül. Hirdetés Ehhez nyilván a finanszírozás folytatása is szükséges a fejlesztési minisztérium részéről, amiről viszont még hivatalos tájékoztatás nem érkezett. A községvezető nem hivatalos információi szerint azokat a beruházásokat, amelyek kevesebb mint ötven százalékban készültek el, idén lehet folytatni addig, amíg elérik az ötvenszázalékos szintet,

azokat viszont, amelyek már elérték az ötven százalékot, befejezik. Csíkszentkirály ebből a szempontból a kedvezőtlenebb kategóriában van, mert

a tanuszoda csak több mint harminc százalékban készült el.

Ezért arra lehet számítani, hogy idén félkész állapotba kerülhet a létesítmény, és ha ez a tendencia folytatódik, jövőben be lehet fejezni a munkát. Ennek megfelelően a helyi önkormányzat is igyekszik elvégezni saját feladatait, a víz- és szennyvízhálózathoz történő csatlakoztatás biztosítását, valamint egy új transzformátor-állomás telepítését a megfelelő áramellátás biztosításához, de ezek sem a legsürgetőbb tennivalók még a munkavégzés ütemét tekintve – tudtuk meg.

A csíkszentkirályi tanuszoda építéséhez 4888 négyzetméter területet biztosított a község, parkoló, zöldövezet és járda is készül az épület körül. Az úszómedence 15 méter széles és 25 méter hosszú lesz, körülötte kettő, illetve 6,8 méter szélességű pihenőhelyeket alakítanak ki. A földszinti öltözők, mosdók mellett a beépítendő tetőtérben erőterem, tornaterem kap helyet öltözőkkel, mosdókkal a vendégek számára is, illetve egy 124 személyes lelátó. A beruházás értéke meghaladja a 23 millió lejt.