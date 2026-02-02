Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője

Míg Csíkszereda polgármestere szerint a szombati megmozdulást az AUR párt használta ki feszültségkeltésre, a tüntetés szervezője állítja: civilként, pártpolitikai érdekektől függetlenül hívta utcára az embereket, és akár perre is kész az igazáért.

Felháborodásának adott hangot Menyhárt János, a csíkszeredai adóemelés-ellenes tüntetés szervezője Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere vasárnapi Facebook-bejegyzése miatt. Posztjában ugyanis a városvezető arra mutatott rá, hogy George Simion pártja,

az AUR kihasználta a csíkszeredai megmozdulást,

és szerinte elfogadhatatlan, hogy Hargita megye székhelyén egy szélsőséges párt szervezzen tüntetést, embereket mozgósítva, feszültséget szítva. Hirdetés Erre reagálva Menyhárt János hétfőn felkereste a Székelyhon szerkesztőségét, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. Mint mondta, azt fontolgatja, hogy becsületsértésért bepereli Korodi Attilát, mivel szerinte

igazságtalanságot állított azzal, hogy az AUR szervezte volna a tüntetést Csíkszeredában.

„Felháborodtam a magas adók miatt, ezért szerveztem meg a tüntetést. Láttam, hogy Sepsiszentgyörgyön is volt megmozdulás, gondoltam, Csíkszereda se maradjon le” – mondta Menyhárt János. Hozzátette, egyedül szervezte, néhány barátja, ismerőse segítette ebben.

„Sosem voltam semmilyen pártnak tagja, és nem is akarok lenni”

– nyomatékosította. Ugyanannak az egyesületnek a tagjai mindketten Arra a kérdésünkre, hogy ismeri-e Viorel Burușt, aki mellette állt mind a szerdai villámcsődületen, mind a szombati tiltakozáson, azt válaszolta, ismeri ugyan, de nem tudta róla, hogy az AUR Hargita megyei elnöke. Mint magyarázta, ő maga Szécsenyben lakik, ahol Viorel Burușnak is van egy háza, és tagja a Melegárok Egyesületnek (Asociația Pârâul Cald), amely tavaly ősszel Viorel Burușt választotta meg elnökének.

Menyhárt János szervező (középen) és Viorel Buruș (jobbról) a hangosbemondóval Fotó: Barabás Hajnal

A villanyáramot az övezet lakói ugyanis az egyesületen keresztül kapják. „Innen ismerem, ő is jött a tüntetésre, aminek örvendtem, hiszen itt 20 százalék a románság aránya, ez a téma pedig közérdek” – fűzte hozzá. korábban írtuk Miért mondhatta Csíkszereda polgármestere, hogy az AUR „kihasználta” az adóemelés-ellenes tüntetést? Heves indulatokat váltott ki a közösségi oldalakon Korodi Attilának, Csíkszereda polgármesterének az állásfoglalása, amelyben elfogadhatatlannak nevezte, hogy a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tüntetést szervezzen a városban. Arra is rákérdeztünk, mi a véleménye arról, hogy az általa szervezett tüntetésen egy AUR-os pártvezér is hozzászólt a tömeghez a hangosbemondón keresztül. Úgy véli,

Viorel Buruș nem párttagként beszélt a tömeghez, hanem román állampolgárként,

akinek nem tetszik ez az adóemelés. „Örvendtem, hogy jött, hogy a románság is legyen képviselve, itt ugyanis csak akkor érünk el valamit, ha az egész román társadalom felháborodik” – mondta.

Fotó: Borbély Fanni

Menyhárt János üvegcsűri születésű (Maros megye), 41 éve él Csíkszeredában, 10 évig egy kereskedelmi vállalatnál, 20 évig a sörgyárnál állt alkalmazásban, ahol szakszervezeti alelnök is volt, 5 évet pedig külföldön dolgozott. Viorel Buruș Facebook-bejegyzésben reagált a polgármester posztjára, azt kifogásolva, hogy Korodi Attila nem adott lehetőséget a válaszadásokra a saját közösségi oldalán. „Úgy tűnik, hogy Csíkszereda polgármesterét zavarja, hogy a román és magyar polgárok elégedetlenek az általános politikai osztállyal, és egyhangúlag kiáltottuk ki elégedetlenségünket. Ő azonban engem hibáztat, az AUR-t, bárkit, csak hogy megtisztítsa a hírnevét” – írta. Hozzátette, Korodi azt állította, hogy pártelnökként beszél hozzá, „ami nem igaz. Ugyanis azt mondtam, hogy egyszerű állampolgárként, adófizetőként vagyok jelen” – fogalmazott. Mi okozza az elégedetlenséget? Az országos szintű elégedetlenséget az váltotta ki, hogy a 2025 végén kiadott 239-es törvény, illetve az ugyancsak tavalyi 78-as sürgősségi kormányrendelet eltörölt egy sor addig érvényes adókedvezményt (például a hibrid autók kilencven százalékos adókedvezményét), és fix adózandó értéket, illetve adót állapított meg a fizikai személyek épületei, a fizikai és jogi személyek bel- és kültelkei, valamint járművei után. Ez pedig jelentős, esetenként többszörös adóemelést eredményezett. korábban írtuk Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.