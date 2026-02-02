Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője

Menyhárt János beszél a hangosbemondóba
Fotó: Borbély Fanni
Míg Csíkszereda polgármestere szerint a szombati megmozdulást az AUR párt használta ki feszültségkeltésre, a tüntetés szervezője állítja: civilként, pártpolitikai érdekektől függetlenül hívta utcára az embereket, és akár perre is kész az igazáért.
2026. február 02., 14:172026. február 02., 14:17
2026. február 02., 15:042026. február 02., 15:04
Felháborodásának adott hangot Menyhárt János, a csíkszeredai adóemelés-ellenes tüntetés szervezője Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere vasárnapi Facebook-bejegyzése miatt. Posztjában ugyanis a városvezető arra mutatott rá, hogy George Simion pártja,
és szerinte elfogadhatatlan, hogy Hargita megye székhelyén egy szélsőséges párt szervezzen tüntetést, embereket mozgósítva, feszültséget szítva.
Erre reagálva Menyhárt János hétfőn felkereste a Székelyhon szerkesztőségét, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. Mint mondta, azt fontolgatja, hogy becsületsértésért bepereli Korodi Attilát, mivel szerinte
„Felháborodtam a magas adók miatt, ezért szerveztem meg a tüntetést. Láttam, hogy Sepsiszentgyörgyön is volt megmozdulás, gondoltam, Csíkszereda se maradjon le” – mondta Menyhárt János. Hozzátette, egyedül szervezte, néhány barátja, ismerőse segítette ebben.
– nyomatékosította.
Arra a kérdésünkre, hogy ismeri-e Viorel Burușt, aki mellette állt mind a szerdai villámcsődületen, mind a szombati tiltakozáson, azt válaszolta, ismeri ugyan, de nem tudta róla, hogy az AUR Hargita megyei elnöke. Mint magyarázta, ő maga Szécsenyben lakik, ahol Viorel Burușnak is van egy háza, és tagja a Melegárok Egyesületnek (Asociația Pârâul Cald), amely tavaly ősszel Viorel Burușt választotta meg elnökének.
Menyhárt János szervező (középen) és Viorel Buruș (jobbról) a hangosbemondóval
Fotó: Barabás Hajnal
A villanyáramot az övezet lakói ugyanis az egyesületen keresztül kapják. „Innen ismerem, ő is jött a tüntetésre, aminek örvendtem, hiszen itt 20 százalék a románság aránya, ez a téma pedig közérdek” – fűzte hozzá.
Heves indulatokat váltott ki a közösségi oldalakon Korodi Attilának, Csíkszereda polgármesterének az állásfoglalása, amelyben elfogadhatatlannak nevezte, hogy a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tüntetést szervezzen a városban.
Arra is rákérdeztünk, mi a véleménye arról, hogy az általa szervezett tüntetésen egy AUR-os pártvezér is hozzászólt a tömeghez a hangosbemondón keresztül. Úgy véli,
akinek nem tetszik ez az adóemelés. „Örvendtem, hogy jött, hogy a románság is legyen képviselve, itt ugyanis csak akkor érünk el valamit, ha az egész román társadalom felháborodik” – mondta.
Fotó: Borbély Fanni
Menyhárt János üvegcsűri születésű (Maros megye), 41 éve él Csíkszeredában, 10 évig egy kereskedelmi vállalatnál, 20 évig a sörgyárnál állt alkalmazásban, ahol szakszervezeti alelnök is volt, 5 évet pedig külföldön dolgozott.
Viorel Buruș Facebook-bejegyzésben reagált a polgármester posztjára, azt kifogásolva, hogy Korodi Attila nem adott lehetőséget a válaszadásokra a saját közösségi oldalán. „Úgy tűnik, hogy Csíkszereda polgármesterét zavarja, hogy a román és magyar polgárok elégedetlenek az általános politikai osztállyal, és egyhangúlag kiáltottuk ki elégedetlenségünket. Ő azonban engem hibáztat, az AUR-t, bárkit, csak hogy megtisztítsa a hírnevét” – írta. Hozzátette, Korodi azt állította, hogy pártelnökként beszél hozzá, „ami nem igaz. Ugyanis azt mondtam, hogy egyszerű állampolgárként, adófizetőként vagyok jelen” – fogalmazott.
Az országos szintű elégedetlenséget az váltotta ki, hogy a 2025 végén kiadott 239-es törvény, illetve az ugyancsak tavalyi 78-as sürgősségi kormányrendelet eltörölt egy sor addig érvényes adókedvezményt (például a hibrid autók kilencven százalékos adókedvezményét), és fix adózandó értéket, illetve adót állapított meg a fizikai személyek épületei, a fizikai és jogi személyek bel- és kültelkei, valamint járművei után. Ez pedig jelentős, esetenként többszörös adóemelést eredményezett.
Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.
Kicsoda Viorel Buruș?
Miért mondhatta Csíkszereda polgármestere, hogy az AUR „kihasználta” az adóemelés-ellenes tüntetést? – ezt a kérdést tette fel cikkében a Krónika. Mint az anyagból kiderül, miközben sem a csíkszeredai polgármester, sem a szombati demonstráció szervezője nem pontosított, hogy konkrétan mire utal, az adóemelés-ellenes demonstrációt egyesek szerint az „siklatta ki”, hogy Menyhárt János szót adott Viorel Burușnak, a szélsőséges Románia Egyesüléséért Szövetség (AUR) Hargita megyei szervezete elnökének is. A politikus igyekezett ugyan kihangsúlyozni, hogy „egyszerű polgárként” van jelen a megmozduláson, viszont a teljes bukaresti politikai osztály menesztését sürgette. Buruș egyúttal ultimátumot intézett Korodi Attila polgármesterhez: ha a képviselő-testület két héten belül nem hoz döntést a helyi adók és illetékek ügyében, akkor aláírásgyűjtést kezdeményez az elöljáró leváltása érdekében.
Mint a Krónika emlékeztet, az AUR Hargita megyei elnöke a 2024-es helyhatósági választáson szerette volna megpályázni a polgármesteri tisztséget Csíkszeredában, ám a választási iroda elutasította jelölését, miután a támogatói között 44 polgárnak kétszer szerepelt a neve a listán, ezek eltávolítása után pedig Burușnak már nem volt meg a megfelelő számú támogató aláírása (összesen 486 érvényes szignó maradt).
A gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola mellé egy új iskolaépületet építenek európai uniós támogatással. A tanintézet bővítése feloldja a zsúfoltságot, és lehetővé teszi, hogy a távolabb fekvő iskolák diákjai is ott tanuljanak.
Elfogadhatatlan, hogy Csíkszeredában egy szélsőséges párt szervezzen tüntetést, embereket mozgatva, feszültséget szítva – jelezte rövid bejegyzésében Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, az AUR pártra utalva.
A csíksomlyói skanzen-park létrehozásához szükségessé vált egy újabb övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítése. A dokumentációt januári ülésén pénteken hagyta jóvá a csíkszeredai önkormányzati képviselő testület.
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a csíkszeredai Vigadó épületének felújítása érdekében, amely uniós támogatással történik meg. Érdeklődők már vannak, az ajánlatok elbírálása után, ha nem lesznek óvások, májusban szerződést írhatnak alá.
Más helyszínen fogadják a betegeket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sebészeti járóbetegrendelői február másodikától – tájékoztat az intézmény közösségi oldalán.
Felmérte a kritikusabb helyszíneket Csíkszeredában a hóolvadás után az útkarbantartással megbízott cég, pénteken pedig hozzáfognak a gödrök betöméséhez hideg aszfalttal.
A tervek elkészülnek, és az építkezési engedélyt is ki fogják adni, de a Brassói úton idén nem valószínű, hogy kialakítják az elképzelt körforgalmat. Ennek anyagi okai vannak: több olyan beruházást kell befejezni, amelyek jelentős önrészt igényelnek.
Közel százötven fős leépítésről tett előzetes bejelentést a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnél egy csíkszeredai textilipari cég. A tömeges elbocsátást már februárban kénytelenek végrehajtani.
Február 5-én éjfélig lehet szavazni online, illetve ily módon értékelni a Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület által meghirdetett rajzversenyre beküldött munkákat. Ez egyfajta ráhangolás a február 7-én esedékes ottani kolbászfesztiválra.
Dolgoznak a betonelemekkel, ezért lezárták az 578-as európai út Csíkszentkirály felől Csíkszereda irányába vezető dupla sávját kedden reggel.
2 hozzászólás