Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál

Fotó: Pinti Attila
Dolgoznak a betonelemekkel, ezért lezárták az 578-as európai út Csíkszentkirály felől Csíkszereda irányába vezető dupla sávját kedden reggel.
2026. január 27., 10:212026. január 27., 10:21
2026. január 27., 12:212026. január 27., 12:21
A forgalom a másik, Csíkszeredából Csíkszentkirály irányába vezető dupla sávon halad, ahol ideiglenesen mindkét irány számára biztosítják az áthaladást.
Az érintett útszakaszon közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk kedden délelőtt.
Fotó: Pinti Attila
Mintegy száz méteres szakaszon cserélik műanyagra a betontömböket – tudtuk meg Cătălin Romanescutól, az országos útügyi igazgatóság Hargita megyei vezetőjétől. A változtatást azzal indolkolta, hogy sok esetben előfordult, az autók frontálisan ütköztek a betonból készült elválasztó falba, és annak érdekében, hogy a nagyobb anyagi károkat és a személyi sérüléseket elkerüljék, műanyag elemeket helyeznek ki.
