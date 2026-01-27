Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál

Mintegy száz méteres szakaszon cserélik műanyagra a betontömböket – tudtuk meg Cătălin Romanescutól, az országos útügyi igazgatóság Hargita megyei vezetőjétől. A változtatást azzal indolkolta, hogy sok esetben előfordult, az autók frontálisan ütköztek a betonból készült elválasztó falba, és annak érdekében, hogy a nagyobb anyagi károkat és a személyi sérüléseket elkerüljék, műanyag elemeket helyeznek ki.