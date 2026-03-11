Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon

2026. március 11., szerda

Határozott álláspont az amerikai katonák Romániába jövetele ügyében a volt elnöktől

Traian Băsescu a közel-keleti események kapcsán kijelentette, hogy Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”, annál is inkább, mert a jelek szerint az USA-nak szüksége van a konstancai támaszpontra.