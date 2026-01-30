Rovatok
Új övezeti rendezési tervet (PUZ) fogadtak el a csíksomlyói skanzen park létrehozására

A helyszínről készült felvétel a 2019-es PUZ elfogadása előtt. Azóta új övezeti rendezési terv készült • Fotó: Farkas Tamás

A helyszínről készült felvétel a 2019-es PUZ elfogadása előtt. Azóta új övezeti rendezési terv készült

Fotó: Farkas Tamás

A csíksomlyói skanzen-park létrehozásához szükségessé vált egy újabb övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítése. A dokumentációt januári ülésén pénteken hagyta jóvá a csíkszeredai önkormányzati képviselő testület.

Barabás Hajnal

2026. január 30., 16:112026. január 30., 16:11

2026. január 30., 16:202026. január 30., 16:20

Miután Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere napirend előtt az adóemelés kapcsán tisztázott néhány tudnivalót, kezdetét vette pénteken a helyi önkormányzati képviselők rendes havi ülésén a határozatok megszavazása.

korábban írtuk

Kurkó János György megidézi a történelmet
Kurkó János György megidézi a történelmet

Egy évtizeden át titkolózott grandiózus tervéről Kurkó János György csíki vállalkozó, aki végre „kiteregette” lapjait: közel hat hektáron épít egyedülálló néprajzi emlék- és élményparkot Csíksomlyón.

A tanácsosok többek között elfogadták a csíksomlyói skanzen-park létrehozásához szükséges övezeti rendezési tervet (PUZ) is. Albert Sándor, Csíkszereda főépítésze a témában elmondta, ugyan 2019-ben már jóváhagytak egy PUZ-t a szóban forgó övezetre, azonban

most ismét napirendre került, mert azóta eltelt öt év, és nem kezdődött meg az építkezés,

közben ugyanis régészeti ásatások zajlottak a területen, és más akadályok is felmerültek.

korábban írtuk

Turisztikai célpont lesz a Csíksomlyón épülő falumúzeum
Turisztikai célpont lesz a Csíksomlyón épülő falumúzeum

A székelyföldi falusi gazdálkodás, életforma és a hagyományos mesterségek kelnek életre majd abban a csíksomlyói skanzenben, amelyet egy helyi vállalkozás tervez létrehozni. Övezeti rendezési terv is készült a területre, erről kedden lesz nyilvános vita.

Emiatt úgy döntöttek, hogy nem meghosszabbítják az övezeti rendezési tervet, hanem újat készítettnek. Hozzávetőleg négy hektáros területről van szó, ahová több skanzent terveznek, és néprajzi tárgyakat állítanának ki.

Idézet
Többek között tájegységenként különböző tornácos faházakat, vashámort, malmot, kicsi kápolnát építenének, ezeket pedig faluszerűen helyezné el a beruházó

− magyarázta a főépítész, akitől azt is megtudtuk, hogy parkolókat és étkezésekre alkalmas egységeket is létrehoznak egy közelben lévő területen, amely ezt a néprajzi parkot hívatott majd kiszolgálni.

Mint korábban beszámoltunk róla, a néprajzi parkban, a Várdomb panzió melletti területen berendezett házakat, csűröket állítanak fel, amelyeket sétányok kötnek össze, lesz továbbá mesterségbemutató udvar, és egy fogadóépület, ahol konferenciatermet és szálláshelyeket is létrehoznak.

korábban írtuk

Emberi csontvázak is a felszínre kerültek a csíksomlyói ásatások során
Emberi csontvázak is a felszínre kerültek a csíksomlyói ásatások során

Nemrég zárult le a régészeti ásatás Csíksomlyón, a Csíki-medence egyik legnagyobb lelőhelyén. A feltárás során 781 objektumot találtak a 3. és 18. század közötti korszakokból. A legérdekesebb felfedezések egyike, hogy egy gödörben öt csontvázat találtak.

korábban írtuk

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant

Az embereket érzékenyen érintő adóemelésről is beszélt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a helyi önkormányzati képviselők januári ülésén. Mint mondta, a kormány döntését kellett végrehajtaniuk, az emberek feszültsége mégis rájuk irányul.

Csíkszék Csíkszereda Csíksomlyó
2 hozzászólás
