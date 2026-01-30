Új övezeti rendezési tervet (PUZ) fogadtak el a csíksomlyói skanzen park létrehozására

A helyszínről készült felvétel a 2019-es PUZ elfogadása előtt. Azóta új övezeti rendezési terv készült
Fotó: Farkas Tamás
A csíksomlyói skanzen-park létrehozásához szükségessé vált egy újabb övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítése. A dokumentációt januári ülésén pénteken hagyta jóvá a csíkszeredai önkormányzati képviselő testület.
Miután Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere napirend előtt az adóemelés kapcsán tisztázott néhány tudnivalót, kezdetét vette pénteken a helyi önkormányzati képviselők rendes havi ülésén a határozatok megszavazása.
Egy évtizeden át titkolózott grandiózus tervéről Kurkó János György csíki vállalkozó, aki végre „kiteregette” lapjait: közel hat hektáron épít egyedülálló néprajzi emlék- és élményparkot Csíksomlyón.
A tanácsosok többek között elfogadták a csíksomlyói skanzen-park létrehozásához szükséges övezeti rendezési tervet (PUZ) is. Albert Sándor, Csíkszereda főépítésze a témában elmondta, ugyan 2019-ben már jóváhagytak egy PUZ-t a szóban forgó övezetre, azonban
közben ugyanis régészeti ásatások zajlottak a területen, és más akadályok is felmerültek.
A székelyföldi falusi gazdálkodás, életforma és a hagyományos mesterségek kelnek életre majd abban a csíksomlyói skanzenben, amelyet egy helyi vállalkozás tervez létrehozni. Övezeti rendezési terv is készült a területre, erről kedden lesz nyilvános vita.
Emiatt úgy döntöttek, hogy nem meghosszabbítják az övezeti rendezési tervet, hanem újat készítettnek. Hozzávetőleg négy hektáros területről van szó, ahová több skanzent terveznek, és néprajzi tárgyakat állítanának ki.
− magyarázta a főépítész, akitől azt is megtudtuk, hogy parkolókat és étkezésekre alkalmas egységeket is létrehoznak egy közelben lévő területen, amely ezt a néprajzi parkot hívatott majd kiszolgálni.
Mint korábban beszámoltunk róla, a néprajzi parkban, a Várdomb panzió melletti területen berendezett házakat, csűröket állítanak fel, amelyeket sétányok kötnek össze, lesz továbbá mesterségbemutató udvar, és egy fogadóépület, ahol konferenciatermet és szálláshelyeket is létrehoznak.
