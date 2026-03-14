Két évszak egyetlen nap alatt Csíkszeredában?

Mínusz 9 Celsius-fok alatt indult a szombati nap Csíkszeredában, délután pedig már plusz 14 fokra melegedett fel az idő.

Országszerte a települések sorában a hargitai megyeközpontban mérték a legalacsonyabb értéket szombatra virradóan, mínusz 9,1 Celsius-fokot. Egyetlen tizeddel volt ennél hidegebb az Omu-csúcson (mínusz 9,2 fok).

Hirdetés

Napközben viszont Csíkszeredában is felmelegedett az idő, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint délután négy órakor plusz 14 Celsius-fokot mértek.