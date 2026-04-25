Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése

Nyáron elkezdik az egyik csíkszentdomokosi iskola felújítását, amelyre európai uniós finanszírozást nyert a felcsíki község. Az energiahatékonyság növelése érdekében az épületet hőszigetelik és korszerű felszereltséget kap.

Csíkszentdomokos nyugati részén, Sárosúton az elemi iskola energiahatékonysági felújítására nyert európai uniós támogatást a község, a finanszírozási szerződést tavaly nyáron írták alá Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselőivel. Az 1962-ben épült iskolában több mint 40 diák tanul, a korszerűsítés mára időszerűvé vált. Ez a projekt a község második jelentős európai uniós beruházása a polgármesteri hivatal energetikai felújítása után.

A beruházás teljes elszámolható értéke több mint 4,9 millió lej, ebből több mint 4 millió lej az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származik, a Központi Régió program keretében. A tervezett munkálatok során a külső hőszigetelés és a korszerű nyílászárók beszerelése mellett belső felújítást is végeznek,