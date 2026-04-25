Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése

Iskolafelújításra készülnek

Fotó: adrcentru.ro

Nyáron elkezdik az egyik csíkszentdomokosi iskola felújítását, amelyre európai uniós finanszírozást nyert a felcsíki község. Az energiahatékonyság növelése érdekében az épületet hőszigetelik és korszerű felszereltséget kap.

Kovács Attila

2026. április 25., 19:042026. április 25., 19:04

Csíkszentdomokos nyugati részén, Sárosúton az elemi iskola energiahatékonysági felújítására nyert európai uniós támogatást a község, a finanszírozási szerződést tavaly nyáron írták alá Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselőivel. Az 1962-ben épült iskolában több mint 40 diák tanul, a korszerűsítés mára időszerűvé vált. Ez a projekt a község második jelentős európai uniós beruházása a polgármesteri hivatal energetikai felújítása után.

A beruházás teljes elszámolható értéke több mint 4,9 millió lej, ebből több mint 4 millió lej az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származik, a Központi Régió program keretében. A tervezett munkálatok során a külső hőszigetelés és a korszerű nyílászárók beszerelése mellett belső felújítást is végeznek,

új fűtésrendszer készül, felújítják a mosdókat, új villany- és vízhálózatot készítenek, tűzvédelmi rendszert szerelnek be.

A tetőre napelemeket telepítenek az energiahatékonyság növelése érdekében, és akadálymentesítik az épületet.

Mint Karda Róbert polgármester kérdésünkre elmondta, a beruházás műszaki terveinek jóváhagyását várják a gyulafehérvári központú fejlesztési ügynökség részéről, ezt követően írják ki a közbeszerzési eljárást a kivitelezés érdekében. Ha minden a várakozásoknak megfelelően alakul, és nem lesz óvás a licit során, ez nyár elején befejeződhet, és a szerződés aláírása után hozzá lehet kezdeni a munkához. A községvezető szerint

fontos lenne, hogy a nyári vakáció folyamán a munkálatok jelentős részét tudják elvégezni, mert ősztől az oktatásnak folytatódnia kell.

Mivel más helyiségeket nem tudnak biztosítani az iskola számára, arra készülnek, hogy a fontosabb beavatkozások után az osztálytermek egy részében végezzenek, hogy ott folytatódhasson ősztől a tanítás, utána a többi helyiséget is felújítják – tudtuk meg.

Csíkszék Csíkszentdomokos Oktatás
Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?
Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval
Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Vasúti munkálatokat végeznek a Székelyföldön, egy szakaszon szeptember közepéig nem fognak közlekedni a vonatok
Ilyés Róbert bátrabb játékot várt volna csapatától
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Székelyhon

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval
Bánhatja a kihagyott helyzeteit az FK Csíkszereda (videóval)
Vasúti munkálatokat végeznek a Székelyföldön, egy szakaszon szeptember közepéig nem fognak közlekedni a vonatok
Ilyés Róbert bátrabb játékot várt volna csapatától
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 24., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson

Több fronton is ellenőrzést végeztek a Hargita megyei rendőrök Csíkkozmáson. A háromórás akció során több mint száz embert igazoltattak, tíz esetben szabálysértési bírságot szabtak ki.

2026. április 24., péntek

Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában

Az elmúlt években több magyarországi cég üzemcsarnok-, illetve gyárépítési szándékát jelentették be Csíkszeredában. Ezek közül van, amelyik már üzemel, egy másik építése folyamatban van, de olyan is van, ami nem kezdődött el.

2026. április 23., csütörtök

Közel 600 lövedéket robbantottak fel Csíkkarcfalván

Felrobbantottak közel 600 világháborús lövedéket a csíkkarcfalvi improvizált lőtéren Hargita és Brassó megyei tűzszerészek. A veszélyes eszközöket az elmúlt hetekben találták meg Hargita megyében.

2026. április 22., szerda

Tömbházakat szigetelnek a Lendület sétányon Csíkszeredában

Hamarosan elkezdődnek a munkálatok a csíkszeredai Lendület sétány 2. és 4. szám alatt. A lakók együttműködését is kérik a kivitelezés felgyorsítása érdekében.

2026. április 22., szerda

Csúszik a csíkszeredai megyeháza felújítása, de a legfontosabb munkákkal időben elkészülhetnek

Nem készül el júliusig a csíkszeredai megyeháza felújítása, noha a kivitelezés feszes tempóban halad. A cél most az, hogy az európai uniós finanszírozású hőenergetikai korszerűsítést határidőre lezárják. A kiegészítő munkák később is folytatódhatnak.

2026. április 21., kedd

Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön

Kulturális és közösségi programokkal ünnepelnek Csíkszentgyörgyön, a Szent György Napokat április 24. és 26. között szervezik meg.

2026. április 20., hétfő

Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán

Újraindult az Ezüst Akadémia előadássorozat Csíkszeredában, ez alkalommal Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője tart előadást. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudással is gazdagodhatnak.

2026. április 17., péntek

Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni

Őrizetbe vett két csíkszeredai férfit a rendőrség, miután feltételezhetően alkoholt loptak egy helyi vendéglátóegység raktárából.

2026. április 17., péntek

Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr

Kigyulladt kéményt vett észre szolgálat közben egy csíkszeredai buszsofőr, aki azonnal intézkedett és segítséget hívott Csíksomlyón.

2026. április 16., csütörtök

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok

Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el.

