Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése

Iskolafelújításra készülnek
Fotó: adrcentru.ro
Nyáron elkezdik az egyik csíkszentdomokosi iskola felújítását, amelyre európai uniós finanszírozást nyert a felcsíki község. Az energiahatékonyság növelése érdekében az épületet hőszigetelik és korszerű felszereltséget kap.
Csíkszentdomokos nyugati részén, Sárosúton az elemi iskola energiahatékonysági felújítására nyert európai uniós támogatást a község, a finanszírozási szerződést tavaly nyáron írták alá Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselőivel. Az 1962-ben épült iskolában több mint 40 diák tanul, a korszerűsítés mára időszerűvé vált. Ez a projekt a község második jelentős európai uniós beruházása a polgármesteri hivatal energetikai felújítása után.
A beruházás teljes elszámolható értéke több mint 4,9 millió lej, ebből több mint 4 millió lej az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származik, a Központi Régió program keretében. A tervezett munkálatok során a külső hőszigetelés és a korszerű nyílászárók beszerelése mellett belső felújítást is végeznek,
A tetőre napelemeket telepítenek az energiahatékonyság növelése érdekében, és akadálymentesítik az épületet.
Mint Karda Róbert polgármester kérdésünkre elmondta, a beruházás műszaki terveinek jóváhagyását várják a gyulafehérvári központú fejlesztési ügynökség részéről, ezt követően írják ki a közbeszerzési eljárást a kivitelezés érdekében. Ha minden a várakozásoknak megfelelően alakul, és nem lesz óvás a licit során, ez nyár elején befejeződhet, és a szerződés aláírása után hozzá lehet kezdeni a munkához. A községvezető szerint
Mivel más helyiségeket nem tudnak biztosítani az iskola számára, arra készülnek, hogy a fontosabb beavatkozások után az osztálytermek egy részében végezzenek, hogy ott folytatódhasson ősztől a tanítás, utána a többi helyiséget is felújítják – tudtuk meg.
