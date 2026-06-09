Több mint 200 helyszínen tart házkutatást a rendőrség a keddi nap folyamán

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Fotó: László Ildikó
Összesen 207 helyszínen tart házkutatást kedden a rendőrség a Jupiter művelet keretében bűncselekményekkel gyanúsított személyeknél.
A Román Rendőrség közleménye szerint
csempészet,
adócsalás,
sikkasztás,
a nyomozó hatóságok megtévesztése,
hivatali visszaélés, csalás, hamisítás,
lopás,
pénzmosás,
uzsoráskodás,
fenyegetés,
zaklatás,
a fegyver- és lőszertartási szabályok megsértése,
orvvadászat,
erdészeti bűncselekmények,
valamint illegális hulladéktárolás
ügyében zajlanak büntetőeljárások – számol be az Agerpres. Az összehangolt akció célja
a feltételezett kár megtérítésének biztosítása, valamint az illegálisan szerzett vagy jogellenesen tartott javak lefoglalása. A házkutatások után a gyanúsítottakat kihallgatják.
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