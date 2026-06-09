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Több mint 200 helyszínen tart házkutatást a rendőrség a keddi nap folyamán

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Összesen 207 helyszínen tart házkutatást kedden a rendőrség a Jupiter művelet keretében bűncselekményekkel gyanúsított személyeknél.

Székelyhon

2026. június 09., 10:502026. június 09., 10:50

A Román Rendőrség közleménye szerint

  • csempészet,

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  • adócsalás,

  • sikkasztás,

  • a nyomozó hatóságok megtévesztése,

  • hivatali visszaélés, csalás, hamisítás,

  • lopás,

  • pénzmosás,

  • uzsoráskodás,

  • fenyegetés,

  • zaklatás,

  • a fegyver- és lőszertartási szabályok megsértése,

  • orvvadászat,

  • erdészeti bűncselekmények,

  • valamint illegális hulladéktárolás

ügyében zajlanak büntetőeljárások – számol be az Agerpres. Az összehangolt akció célja

a feltételezett bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok összegyűjtése,

a feltételezett kár megtérítésének biztosítása, valamint az illegálisan szerzett vagy jogellenesen tartott javak lefoglalása. A házkutatások után a gyanúsítottakat kihallgatják.

Belföld Rendőrség
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