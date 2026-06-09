Összeszedte magát az Xbox – ezeket a videójátékokat várjuk a GTA 6 mellett (2.)

Ígéretes line-upot mutatott a Microsoft-tulajdonú Xbox Studios a Summer Game Fest utáni projektbemutatóján. Ezekből válogattuk ki a számunkra tíz legígéretesebbet, amit akár már holnaptól is játszanánk.

Tamás Attila 2026. június 09., 21:432026. június 09., 21:43

A felhozatalban találunk sötét hangulatú soulslike-kalandot, mesevilágban játszódó nyílt világú játékot, de egy korábbi klasszikus franchise is újjáéled 2027-ben. Hirdetés Emellett szoknunk kell az Xbox-exkluzív kifejezést, ami meglepő fordulat attól a játékkiadótól, aki az utóbbi időszakban a konkurens Playstation-re is elérhetővé tette a játékai egy részét, ami természetesen a legtöbb esetben busás anyagi haszonnal járt. korábban írtuk Csak bírja a pénztárcánk – ezeket a videójátékokat várjuk a GTA 6 mellett (1.) Izgalmas időszak előtt áll a videójáték-ipar, aminek a jövőjébe kaphattunk betekintést a nyári bemutató-események révén. Összeállításunkban a legnagyobb bejelentéseket szedtük össze. Gears of War: E-Day – Xbox Series X/S, PC (megjelenés: október 6.) Előzménytörténetet kap az Xbox egyik koronaékszerének számító Gears of War-széria, a Gears of War, és mint kiderült, ez lesz a zöldek egyik konzol-exkluzívja, tehát a Playstation és Switch-tulajdonosok jelen állás kimaradnak belőle. A locust-invázió kezdetén játszódó epizód a remastert kapó első három Gears főhőseit mutatja be, ahogy még civilként szállnak szembe az idegenekkel, a cover-shooter kaland pedig az eddig legjobban kinéző lesz a sorozat történetében.

• Videó: The Coalition/People Can Fly

Doom: The Dark Ages – Revelations Xbox Series X/S, Playstation 5, PC (megjelenés: július 7.) Sztori-kiegészítőt kap a 2025 tavaszán megjelent, legújabb, középkor settingű Doom-epizód, ami újabb órákra biztosítja a rajongóknak a fékevesztett démonhentelést. A befagyott pokolban játszódó kiegészítőben kapunk egy új fegyvert, egy tüskés lándzsát, amit a körfűrészes pajzsunk helyett használhatunk, emellett pedig új ellenségtípusok új pályák és arénák várnak ránk. A játék prémium verziójának tulajdonosai számára az új kiegészítő ingyenes lesz, mindenki másnak fizetnie kell érte.

• Videó: Bethesda Softworks

1666: Amsterdam – PC (megjelenés várhatóan 2027-ben) Egy kicsit olyan, mintha valaki elspoilerezte volna a Ubisoftnál készülő, következő Assassin’s Creedet, a boszorkányüldözéses settingű, még le nem leplezett Hexe-t. A korábbian Assassin’s Creedeken dolgozó Patrice Désilets új játékában egy természetfeletti erővel bíró protagonistát irányítunk, aki 1666 Amsterdamjában a sötét erők ellen küzd: nappal nyomoz, éjjel pedig az emberi álarc mögötti gonoszokat semmisíti meg. A játék első körben PC-re jelenik meg, de reméljük, hogy a konzolos kiadásokra sem kell majd sokat várnunk.

• Videó: Panache Digital Games

Senua – Xbox Series X/S, Playstation 5, PC (megjelenés: valamikor 2027-ben) Nem igazán haraptak rá a játékosok a Ninja Theory 2024-ben játékára, a techdemónak is beillő Senua's Saga: Hellblade II-re, ami a 2017-ben megjelent Hellblade: Senua’s Sacrifice folytatása volt. A skizofréniával és poszttraumatikus stresszel küzdő pikt harcosnő sztorija meglehetősen egyszerű gameplay-elemekkel és egyszerű harcrendszerrel, de annál részletgazdagabb grafikával és egyedi atmoszférával kecsegtette a játékosokat, az új felvonás pedig ezeknél is jobb grafikát és kidolgozottabb harcrendszert ígér az Xbox Showcase-n megmutatott előzetes alapján. Senua továbbra is a fejében levő démonokkal, és a velük ellentétben teljesen valóságos ellenfelekkel küzd majd a játék pedig nem lesz Microsoft-exkluzív, hiszen a megjelenése napjától elérhető lesz Playstation 5 konzolokra is.

• Videó: Ninja Theory

Resonance: A Plague Tale Legacy – Playstation 5, Xbox Series X/S, PC (megjelenés: augusztus 27.) Leágazást kapunk a két részt megért, a középkori pestisjárvány idején játszódó Plague Tale kalandokhoz, amikben egy testvérpár kálváriájának végignézése mellett masszív patkányhordák között kellett lopakodnunk, vagy épp a harcokban előnyünkre fordítanunk a számbeli fölényüket. A Resonance a második részben megismert Sophia előtörténét ismerhetjük meg, ami egy görög szigeten játszódik. A korábbi részekhez képest itt nagyobb szerepet kap a közelharc, de lesznek benne megoldandó puzzle-k, mitológiai elemek és persze egy A-ból B-be eljutó sztori. A játék a megjelenése napjától elérhető lesz a Gamepass kínálatában is.

• Videó: Focus Entertaintment

Mortal Shell II – Playstation 5, Xbox Series X/S, PC (megjelenés: valamikor 2026-ban) Egyedi atmoszférájú és játékmechanikájú soulslike volt a 2020 augusztusban megjelent Mortal Shell, amiben az általunk irányított karakter különböző „héjakat”, pontosabban páncélokat és fegyvereket ölthetett magára, amiből az ellenfeleink „ki tudtak ütni” bennünket, de lecsupaszítva is volt esélyünk győztesen kikerülni a harcokból. Ennek érkezik most a minden szempontból nagyobb, brutálisabb és látványosabb folytatása, ami az egyik legjobban kinéző soulslike-nak tűnik, de a harcok terén is hoz újdonságokat. A játék már kipróbálható open beta-ban, és ha minden igaz már idén belevetheti magát a mazochista játékos-közösség, akik szeretik a soulslike-kihívásokat.

• Videó: Cold Symmetry

Metro 2039 – Playstation 5, Xbox Series X/S (megjelenés: 2027 februárja) Bár a bejelentő előzetes közzétételekor még úgy volt, hogy 2026 telén, az ünnepi szezonban érkezhet az ukrán 4A Games új játéka, a Dmitry Glukhovsky regényei alapján készült legújabb Metro-kaland, végül ennek megjelenését jövő év februárjára tolták ami nem is baj, hiszen így a fejlesztőknek több idejük lesz tökéletesíteni a produkciót. A még 2019-ben megjelent Metro Exodus folytatásában egy beszélő protagonistát kapunk, akivel tovább küzdhetünk az oroszországi nukleáris apokalipszisben, a felszín felfedezése után pedig ismét visszatérünk az emberiség túlélési helyszínéül szolgáló metróhálózatba, ahol majd várhatóan újabb sötét titkokkal és történetekkel szembesülhetünk.

• Videó: 4A Games

Fable – Xbox Series X/S, Playstation 5, PC (megjelenés 2027. február 23.) A Microsoft játékrészlegének egyik legnagyobb dobásának ígérkezik a 2026 őszéről 2026 tavaszára halasztott, mesés settingű Fable, amiben a fejlesztők elmondása szerint mintegy ezer, egyedi személyiségű NPC (nem irányítható karakter) lesz, akikkel különböző viszonyrendszereket tud kialakítani a karakterünk. A kitalált Albionban játszódó kalandhoz most egy meglehetősen sötét hangulatú előzetest adtak ki, de attól tudjuk, hogy ez a játék tulnyomórészt egy napsüttötte kantasy-kaland lesz, amiben csirkéket rúghatunk fel, vagy épp egy hatalmas kakassal vívhatunk kardpárbajt, ahogy azt a korábbi promóanyagokban is láthattuk.

• Videó: Playground Games

Spyro: A Realm Beyond – Xbox Series X/S, Playstation 5, PC, Nintendo Switch 2 (megjelenés: 2027 tavasza) Durva, hogy mennyi ideig nem kezdett semmit az Activision az egyik családbarát játékkarakterével, Spyro-val, a lila sárkánnyal. Bár a korábbi konzolgenerációkra megjelent egy remastered kiadás a klasszikus trilógiából, az első teljes értékű játék 19 évvel érkezik az utoljára kiadott The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon óta. Jövő tavasszal azonban a legendás lila sárkány „berepül” a mostani konzolgenerációra, akik pedig anno gyerekként játszották valamelyik korábbi Spyro-játékot, most nagy valószínűséggel a gyerekükkel vethetik bele magukat az új kalandba.

• Videó: Activision

Clockwork Revolution – Xbox Series X/S, PC (megjelenés: valamikor 2027-ben) A Biosock-ra hajazó, steampunk settingű Clockwork Revolution az Xbox másik „exkluzívja”, ami meglepő, hiszen korábban úgy tűnt, hogy egy multiplatform-kalandot fejleszt az inXile Entertainment csapata. Most azonban az Xbox eseményén kiderült, hogy a Playstation-tulajdonosok kimaradnak a Biosock-hoz legközelebb álló kalandból, amiben különlegesen kinéző fegyverekkel, és egy időt manipuláló fém kesztyűvel oldhatjuk meg a játék során felmerülő kihívásokat.