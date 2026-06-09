A járdákon nem, csak kerékpársávon közlekedhetnek. További korlátozásokra készülnek
Fotó: Borbély Fanni
Nemcsak a közúti forgalomban, hanem a gyalogosok által használt köztereken is balesetveszélyesen közlekednek sokan az elektromos rollerekkel Csíkszeredában. Ezért a városvezetés egy szabályzót készít, és korlátozásokat vezetnek be.
Nemrég sokan kifogásolták a legnagyobb létszámú csíkszeredai Facebook-csoportban, hogy
Ez rendszeresen megtörténik a Szabadság téren, a promenádon, a Majláth Gusztáv Károly téren, a sétálóutcában, de a központi parkban is, utóbbiban ugyan van kerékpársáv, de a rolleresek mindenütt megjelennek. Mivel
– hangzottak el az aggodalmak, egyúttal több olyan álláspontot is megfogalmaztak a városlakók, hogy az e-rollereket ki kellene tiltani ezekből az övezetekből.
Megkerestük az ügyben Bors Béla alpolgármestert, aki – mint elmondta –, eljutottak hozzá a visszajelzések, ugyanakkor a gyermeknapi rendezvények alkalmával szembesült is balesetveszélyes helyzetekkel a túlzott sebességgel közlekedő rolleresek miatt.
Kérdésünkre úgy nyilatkozott, hogy
a városháza korlátozások bevezetését tervezi az elektromos rollerek használatával kapcsolatban,
és egy szabályzót dolgoznak ki, amelyet várhatóan ősszel fogadhat el az önkormányzati képviselő-testület.
„Azt látom már ennek kapcsán, hogy kénytelenek vagyunk mi is lépni, és készül egy szabályzó, amit el fogunk fogadni” – közölte az elöljáró. Hozzátette: úgy a rolleresek, mint a biciklisek, gyalogosok biztonságának érdekében lesz néhány övezet, ahol további korlátozásokat kell bevezetni –
Emlékeztetett, a KRESZ is tartalmaz előírásokat az elektromos rollerekkel kapcsolatban, hogy csak kerékpárúton közlekedhetnek, járdán nem. A szabályzó elfogadása maga után vonja azt, hogy ezt ellenőrizni fogják, és a kihágásokért bírság jár majd.
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