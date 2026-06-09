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Korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában

A járdákon nem, csak kerékpársávon közlekedhetnek. További korlátozásokra készülnek • Fotó: Borbély Fanni

A járdákon nem, csak kerékpársávon közlekedhetnek. További korlátozásokra készülnek

Fotó: Borbély Fanni

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Nemcsak a közúti forgalomban, hanem a gyalogosok által használt köztereken is balesetveszélyesen közlekednek sokan az elektromos rollerekkel Csíkszeredában. Ezért a városvezetés egy szabályzót készít, és korlátozásokat vezetnek be.

Kovács Attila

2026. június 09., 07:582026. június 09., 07:58

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Nemrég sokan kifogásolták a legnagyobb létszámú csíkszeredai Facebook-csoportban, hogy

az elektromos rollereket használók közül sokan nagy sebességgel hajtanak a köztereken, veszélyeztetve a gyalogosok testi épségét.

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Ez rendszeresen megtörténik a Szabadság téren, a promenádon, a Majláth Gusztáv Károly téren, a sétálóutcában, de a központi parkban is, utóbbiban ugyan van kerékpársáv, de a rolleresek mindenütt megjelennek. Mivel

a köztereken, vagy a parkban sok a szaladgáló kisgyerek, ők kifejezetten veszélyeztetettek a száguldozók által

– hangzottak el az aggodalmak, egyúttal több olyan álláspontot is megfogalmaztak a városlakók, hogy az e-rollereket ki kellene tiltani ezekből az övezetekből.

Megkerestük az ügyben Bors Béla alpolgármestert, aki – mint elmondta –, eljutottak hozzá a visszajelzések, ugyanakkor a gyermeknapi rendezvények alkalmával szembesült is balesetveszélyes helyzetekkel a túlzott sebességgel közlekedő rolleresek miatt.

Kérdésünkre úgy nyilatkozott, hogy

  • a városháza korlátozások bevezetését tervezi az elektromos rollerek használatával kapcsolatban,

  • és egy szabályzót dolgoznak ki, amelyet várhatóan ősszel fogadhat el az önkormányzati képviselő-testület.

„Azt látom már ennek kapcsán, hogy kénytelenek vagyunk mi is lépni, és készül egy szabályzó, amit el fogunk fogadni” – közölte az elöljáró. Hozzátette: úgy a rolleresek, mint a biciklisek, gyalogosok biztonságának érdekében lesz néhány övezet, ahol további korlátozásokat kell bevezetni –

ez nemcsak sebességkorlátozást, hanem kitiltást is jelent.

Emlékeztetett, a KRESZ is tartalmaz előírásokat az elektromos rollerekkel kapcsolatban, hogy csak kerékpárúton közlekedhetnek, járdán nem. A szabályzó elfogadása maga után vonja azt, hogy ezt ellenőrizni fogják, és a kihágásokért bírság jár majd.

Csíkszék Csíkszereda
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