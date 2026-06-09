Nemcsak a közúti forgalomban, hanem a gyalogosok által használt köztereken is balesetveszélyesen közlekednek sokan az elektromos rollerekkel Csíkszeredában. Ezért a városvezetés egy szabályzót készít, és korlátozásokat vezetnek be.

az elektromos rollereket használók közül sokan nagy sebességgel hajtanak a köztereken, veszélyeztetve a gyalogosok testi épségét.

Ez rendszeresen megtörténik a Szabadság téren, a promenádon, a Majláth Gusztáv Károly téren, a sétálóutcában, de a központi parkban is, utóbbiban ugyan van kerékpársáv, de a rolleresek mindenütt megjelennek. Mivel

a köztereken, vagy a parkban sok a szaladgáló kisgyerek, ők kifejezetten veszélyeztetettek a száguldozók által

– hangzottak el az aggodalmak, egyúttal több olyan álláspontot is megfogalmaztak a városlakók, hogy az e-rollereket ki kellene tiltani ezekből az övezetekből.

Megkerestük az ügyben Bors Béla alpolgármestert, aki – mint elmondta –, eljutottak hozzá a visszajelzések, ugyanakkor a gyermeknapi rendezvények alkalmával szembesült is balesetveszélyes helyzetekkel a túlzott sebességgel közlekedő rolleresek miatt.

Kérdésünkre úgy nyilatkozott, hogy

a városháza korlátozások bevezetését tervezi az elektromos rollerek használatával kapcsolatban,

és egy szabályzót dolgoznak ki, amelyet várhatóan ősszel fogadhat el az önkormányzati képviselő-testület.

„Azt látom már ennek kapcsán, hogy kénytelenek vagyunk mi is lépni, és készül egy szabályzó, amit el fogunk fogadni” – közölte az elöljáró. Hozzátette: úgy a rolleresek, mint a biciklisek, gyalogosok biztonságának érdekében lesz néhány övezet, ahol további korlátozásokat kell bevezetni –