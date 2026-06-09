Nem tervez visszalépni a kormányalakítási szándékától Eugen Tomac

Fotó: Eugen Tomac/Facebook
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök cáfolta azt az értesülést, miszerint kormányalakítási megbízásának visszaadására készülne.
Kedd esti Facebook-bejegyzésében Tomac „hamis híresztelésnek” nevezte azt, hogy szerdán visszaadja a kormányalakítási megbízást, mert a parlamenti pártok nem támogatják szakértői kormányát. Mint írta,
Tomac hozzátette, bízik benne, hogy a szavazás számára kedvező eredményt hoz. Hangsúlyozta, a híresztelések alaptalanok, és egyetlen céljuk a megosztás.
„Most minden eddiginél nagyobb szükségünk van arra, hogy egységesek maradjunk, és ugyanarra a célra összpontosítsunk: a kormány megalakítására és a parlament támogatásának megszerzésére” – szögezte le az Agerpres beszámolója szerint.
Eugen Tomac kijelölt kormányfő kedd este azt nyilatkozta, a pártokkal folytatott eddigi egyeztetések alapján egyre bizakodóbb a tekintetben, hogy van esély kimozdulni a jelenlegi patthelyzetből.
Tomac a Béke – Románia az első frakció képviselőivel való találkozója után beszélt erről. Beszámolója szerint meghallgatta a parlamenti csoport által felvetett problémákat, és
Elmondása szerint biztosította a frakció tagjait, hogy kormánya nem fogja emelni az adókat, és ígéretet tett arra, hogy felvállalja az oktatással, valamint a diaszpórában élő románokkal kapcsolatos prioritásaikat.
A kijelölt kormányfő kijelentette, az eddigi találkozók alapján egyre bizakodóbb a tekintetben, hogy
Eugen Tomac beszámolt arról is, hogy a miniszteri tisztségek várományosaival is tárgyalt. Megjegyezte, tisztában van azzal, hogy ha egy széles parlamenti támogatottságú kormány egy évig tudott tisztségben maradni, szakértői kormányának is lehetnek olyan döntései és intézkedései, amelyek „lerövidíthetik az életét”. „De én végig akarok menni ezen az úton, és minden tőlem telhetőt megteszek a konfliktusok elkerüléséért, folyamatosan egyeztetni fogok a politikai pártokkal” – fogalmazott.
Hozzátette, kiegyensúlyozott, a párbeszédre nyitott embernek tartja magát, és az országnak a jelenlegi helyzetben több párbeszédre, nagyobb empátiára, valamint a társadalmat egyesítő megoldásokra van szüksége.
A szociáldemokratákkal való rotációs kormányzás lehetőségét firtató kérdésre Tomac leszögezte:
Megkérdezték tőle, hogyan kommentálja azt, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kevésbé bizakodó a szakértői kormány beiktatásának esélyeit illetően. Tomac azt válaszolta, Kelemen Hunorral és a többi párt képviselőivel is abban állapodtak meg, hogy folytatják a párbeszédet. Hozzátette:
mert ezt tartja a legalkalmasabbnak az ország jelenlegi helyzetének kezelésére.
A kijelölt miniszterelnök a Fiatal Emberek Pártjának (POT) delegációjával is tárgyalt szerda este. Ezt követően közölte, várhatóan szerdán lesz egy újabb egyeztetése Nicușor Dan államfővel, majd miután valamennyi párt ismerteti a kormánya támogatásával kapcsolatos döntését, bizalmi szavazást kér a parlamentben a kormányprogramról és a miniszterek listájáról.
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