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Nem tervez visszalépni a kormányalakítási szándékától Eugen Tomac

• Fotó: Eugen Tomac/Facebook

Fotó: Eugen Tomac/Facebook

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Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök cáfolta azt az értesülést, miszerint kormányalakítási megbízásának visszaadására készülne.

Székelyhon

2026. június 09., 22:302026. június 09., 22:30

Kedd esti Facebook-bejegyzésében Tomac „hamis híresztelésnek” nevezte azt, hogy szerdán visszaadja a kormányalakítási megbízást, mert a parlamenti pártok nem támogatják szakértői kormányát. Mint írta,

Nicușor Dan államfőtől azt a megtisztelő megbízatást kapta, hogy alakítson kormányt, és eltökélt szándéka végigvinni az eljárást a parlamenti szavazásig.

Tomac hozzátette, bízik benne, hogy a szavazás számára kedvező eredményt hoz. Hangsúlyozta, a híresztelések alaptalanok, és egyetlen céljuk a megosztás.

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„Most minden eddiginél nagyobb szükségünk van arra, hogy egységesek maradjunk, és ugyanarra a célra összpontosítsunk: a kormány megalakítására és a parlament támogatásának megszerzésére” – szögezte le az Agerpres beszámolója szerint.

„Van esély kimozdulni a patthelyzetből”

Eugen Tomac kijelölt kormányfő kedd este azt nyilatkozta, a pártokkal folytatott eddigi egyeztetések alapján egyre bizakodóbb a tekintetben, hogy van esély kimozdulni a jelenlegi patthelyzetből.

Tomac a Béke – Románia az első frakció képviselőivel való találkozója után beszélt erről. Beszámolója szerint meghallgatta a parlamenti csoport által felvetett problémákat, és

beszéltek a polgároknak a jövendőbeli kormány intézkedéseivel kapcsolatos aggodalmairól is.

Elmondása szerint biztosította a frakció tagjait, hogy kormánya nem fogja emelni az adókat, és ígéretet tett arra, hogy felvállalja az oktatással, valamint a diaszpórában élő románokkal kapcsolatos prioritásaikat.

A kijelölt kormányfő kijelentette, az eddigi találkozók alapján egyre bizakodóbb a tekintetben, hogy

van esély kimozdulni a jelenlegi patthelyzetből.

Eugen Tomac beszámolt arról is, hogy a miniszteri tisztségek várományosaival is tárgyalt. Megjegyezte, tisztában van azzal, hogy ha egy széles parlamenti támogatottságú kormány egy évig tudott tisztségben maradni, szakértői kormányának is lehetnek olyan döntései és intézkedései, amelyek „lerövidíthetik az életét”. „De én végig akarok menni ezen az úton, és minden tőlem telhetőt megteszek a konfliktusok elkerüléséért, folyamatosan egyeztetni fogok a politikai pártokkal” – fogalmazott.

Hozzátette, kiegyensúlyozott, a párbeszédre nyitott embernek tartja magát, és az országnak a jelenlegi helyzetben több párbeszédre, nagyobb empátiára, valamint a társadalmat egyesítő megoldásokra van szüksége.

A szociáldemokratákkal való rotációs kormányzás lehetőségét firtató kérdésre Tomac leszögezte:

nincs semmiféle megállapodása egyetlen párttal sem, minden tervét „nyíltan és átláthatóan” ismerteti a napokban.

Megkérdezték tőle, hogyan kommentálja azt, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kevésbé bizakodó a szakértői kormány beiktatásának esélyeit illetően. Tomac azt válaszolta, Kelemen Hunorral és a többi párt képviselőivel is abban állapodtak meg, hogy folytatják a párbeszédet. Hozzátette:

bízik a pártok bölcsességében és abban, hogy az általa javasolt megoldás mentén haladnak tovább,

mert ezt tartja a legalkalmasabbnak az ország jelenlegi helyzetének kezelésére.

A kijelölt miniszterelnök a Fiatal Emberek Pártjának (POT) delegációjával is tárgyalt szerda este. Ezt követően közölte, várhatóan szerdán lesz egy újabb egyeztetése Nicușor Dan államfővel, majd miután valamennyi párt ismerteti a kormánya támogatásával kapcsolatos döntését, bizalmi szavazást kér a parlamentben a kormányprogramról és a miniszterek listájáról.

Belföld
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