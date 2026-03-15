Magyar állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában

Átadták Csíkszeredában tizenegy erdélyi személyiség számára a magyar állami elismeréseket
Nemzetmegtartó szolgálatukért tüntettek ki több erdélyi személyiséget. A Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott magyar állami kitüntetések ünnepélyes átadását Csíkszeredában tartották vasárnap.
2026. március 15., 11:582026. március 15., 11:58
2026. március 15., 12:092026. március 15., 12:09
Újabb rendezvény tette rendhagyóvá az idei március 15-i ünnepséget Csíkszeredában, ugyanis vasárnap Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezésében átadták a Sulyok Tamás köztársasági elnök úr által adományozott magyar állami kitüntetéseket a Hunguest Hotel Fenyőben tartott ünnepségen.
Az elismeréseket tizenegy olyan erdélyi személyiség vehette át, akiknek közösségépítő szerepét, nemzetmegtartó szolgálatukat ilyen formában is értékelte a magyar állam. Az ünnepi esemény házigazdája, Dolhai István csíkszeredai főkonzul köszöntötte az egybegyűlteket.
Dolhai István csíkszeredai főkonzul köszöntötte a jelenlévőket
A magyar himnusz eléneklését követően a rangos magyar állami kitüntetéseket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át. Beszédében elmondta,
„A kitüntetés fontos annak, aki kapja, hiszen elismerése egy nagyszerű életútnak, amit letett a magyar nemzet asztalára. Fontos a magyar államnak is, hiszen feladata az, hogy ismerje, felismerje és elismerje a rendkívüli érdemeket. A legfontosabb azonban a magyar közösség számára” – fogalmazott Semjén Zsolt.
Nemzetmegtartó szolgálatukat méltatta Semjén Zsolt a magyar állami kitüntetésben részesülőknek
Hozzátette, itt Erdélyben, akik saját területükön való teljesítményükkel, életükkel a magyarság megmaradását szolgálják, ennek két nagyobb jelentősége van. Egyrészt a létszámában kisebb nép számára akkor van megmaradás, ha a tagjaiban és a közösség egészében megvan a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni.
Másrészt azonban a megtartó erő szempontjából kulcsfontosságú annak a tudata, hogy nemcsak a történelmünkben valamikor régen, hanem
„Az önök életútja megtartó erőt jelent, nemcsak az erdélyi magyarság, nemcsak az anyaországi magyarság, hanem az egyetemes magyarság szempontjából is” – méltatta a kitüntetetteket a magyar miniszterelnök-helyettes.
Balról jobbra: Korodi Attila, Tánczos Barna, Semjén Zsolt és Nacsa Lőrinc
Az eseményen felszólalt még Tánczos Barna, Románia miniszterelnök-helyettese is, akinek elmondása szerint a kitüntettek munkája mellett legalább olyan fontos a magyar állam meglátása, rálátása, amellyel kitüntet.
Az ünnepi beszédek után a kitüntetések átadása és a laudációk felolvasása következett.
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Préda Barna néprajzkutató, helytörténész, író, a Zalánpataki Falumúzeum alapítója.
Préda Barna
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Ráduly Sándor, a brassói Mátka néptánccsoport, valamint a négyfalusi Kéknefelejcs néptánccsoport oktatója.
Ráduly Sándor
Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Danguly Ervin, Gyergyószárhegy község polgármestere.
Danguly Ervin
Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Fekete Levente, a Nagyajtai Unitárius Egyházközség lelkésze.
Fekete Levente
Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Hegyeli Attila Károly, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének oktatási programvezetője.
Hegyeli Attila Károly
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Horváth Gabriella Mária, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum pedagógusa, volt igazgatóhelyettese, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Maros megyei elnöke, a Marosvásárhelyi Református Kollégium alapító igazgatója.
Horváth Gabriella Mária
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Jeszenszky Teréz Melinda koordinátor, kulturális referens, a gyergyószentmiklósi Pro Art Galéria alapítója.
Jeszenszky Teréz Melinda
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Kovrig Anna Magdolna nyugalmazott pedagógus, a Bodor Péter Művelődési Egyesület elnöke, az Erdőszentgyörgyi Figyelő kulturális és közéleti lap főszerkesztője.
Kovrig Anna Magdolna
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Lőrinczi Lajos unitárius lelkész, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója.
Lőrinczi Lajos
Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Pál Dénes, a Melinda cégcsoport alapító tulajdonosa és igazgatótanácsi tagja.
Pál Dénes
Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át dr. Szabó József, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház urológiai osztályának részlegvezető főorvosa.
Dr. Szabó József
Az ünnepség a székely himnusz eléneklésével és közös fotózással zárult.
