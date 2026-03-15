Magyar állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában

Nemzetmegtartó szolgálatukért tüntettek ki több erdélyi személyiséget. A Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott magyar állami kitüntetések ünnepélyes átadását Csíkszeredában tartották vasárnap.

Barabás Hajnal 2026. március 15., 11:58

Újabb rendezvény tette rendhagyóvá az idei március 15-i ünnepséget Csíkszeredában, ugyanis vasárnap Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezésében átadták a Sulyok Tamás köztársasági elnök úr által adományozott magyar állami kitüntetéseket a Hunguest Hotel Fenyőben tartott ünnepségen. Hirdetés Az elismeréseket tizenegy olyan erdélyi személyiség vehette át, akiknek közösségépítő szerepét, nemzetmegtartó szolgálatukat ilyen formában is értékelte a magyar állam. Az ünnepi esemény házigazdája, Dolhai István csíkszeredai főkonzul köszöntötte az egybegyűlteket.

Dolhai István csíkszeredai főkonzul köszöntötte a jelenlévőket Fotó: Borbély Fanni

A magyar himnusz eléneklését követően a rangos magyar állami kitüntetéseket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át. Beszédében elmondta,

a magyar érdemrendek és érdemkeresztek az 1848-as forradalom és szabadságharc hagyományait idézik, az akkor elfogadott formát követik.

„A kitüntetés fontos annak, aki kapja, hiszen elismerése egy nagyszerű életútnak, amit letett a magyar nemzet asztalára. Fontos a magyar államnak is, hiszen feladata az, hogy ismerje, felismerje és elismerje a rendkívüli érdemeket. A legfontosabb azonban a magyar közösség számára” – fogalmazott Semjén Zsolt.

Nemzetmegtartó szolgálatukat méltatta Semjén Zsolt a magyar állami kitüntetésben részesülőknek Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, itt Erdélyben, akik saját területükön való teljesítményükkel, életükkel a magyarság megmaradását szolgálják, ennek két nagyobb jelentősége van. Egyrészt a létszámában kisebb nép számára akkor van megmaradás, ha a tagjaiban és a közösség egészében megvan a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni.

Másrészt azonban a megtartó erő szempontjából kulcsfontosságú annak a tudata, hogy nemcsak a történelmünkben valamikor régen, hanem

itt és most köztünk élnek olyan magyarok, akik a saját területükön valami nagyszerű alkotnak.

„Az önök életútja megtartó erőt jelent, nemcsak az erdélyi magyarság, nemcsak az anyaországi magyarság, hanem az egyetemes magyarság szempontjából is” – méltatta a kitüntetetteket a magyar miniszterelnök-helyettes.

Balról jobbra: Korodi Attila, Tánczos Barna, Semjén Zsolt és Nacsa Lőrinc Fotó: Borbély Fanni

Az eseményen felszólalt még Tánczos Barna, Románia miniszterelnök-helyettese is, akinek elmondása szerint a kitüntettek munkája mellett legalább olyan fontos a magyar állam meglátása, rálátása, amellyel kitüntet. Az ünnepi beszédek után a kitüntetések átadása és a laudációk felolvasása következett.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Préda Barna néprajzkutató, helytörténész, író, a Zalánpataki Falumúzeum alapítója.

Préda Barna Fotó: Borbély Fanni

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Ráduly Sándor, a brassói Mátka néptánccsoport, valamint a négyfalusi Kéknefelejcs néptánccsoport oktatója.

Ráduly Sándor Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Danguly Ervin, Gyergyószárhegy község polgármestere.

Danguly Ervin Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Fekete Levente, a Nagyajtai Unitárius Egyházközség lelkésze.

Fekete Levente Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Hegyeli Attila Károly, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének oktatási programvezetője.

Hegyeli Attila Károly Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Horváth Gabriella Mária, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum pedagógusa, volt igazgatóhelyettese, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Maros megyei elnöke, a Marosvásárhelyi Református Kollégium alapító igazgatója.

Horváth Gabriella Mária Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Jeszenszky Teréz Melinda koordinátor, kulturális referens, a gyergyószentmiklósi Pro Art Galéria alapítója.

Jeszenszky Teréz Melinda Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Kovrig Anna Magdolna nyugalmazott pedagógus, a Bodor Péter Művelődési Egyesület elnöke, az Erdőszentgyörgyi Figyelő kulturális és közéleti lap főszerkesztője.

Kovrig Anna Magdolna Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Lőrinczi Lajos unitárius lelkész, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója.

Lőrinczi Lajos Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Pál Dénes, a Melinda cégcsoport alapító tulajdonosa és igazgatótanácsi tagja.

Pál Dénes Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át dr. Szabó József, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház urológiai osztályának részlegvezető főorvosa.

Dr. Szabó József Fotó: Borbély Fanni

