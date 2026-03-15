Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában

Átadták Csíkszeredában tizenegy erdélyi személyiség számára a magyar állami elismeréseket

Átadták Csíkszeredában tizenegy erdélyi személyiség számára a magyar állami elismeréseket

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nemzetmegtartó szolgálatukért tüntettek ki több erdélyi személyiséget. A Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott magyar állami kitüntetések ünnepélyes átadását Csíkszeredában tartották vasárnap.

Barabás Hajnal

2026. március 15., 11:582026. március 15., 11:58

2026. március 15., 12:092026. március 15., 12:09

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb rendezvény tette rendhagyóvá az idei március 15-i ünnepséget Csíkszeredában, ugyanis vasárnap Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezésében átadták a Sulyok Tamás köztársasági elnök úr által adományozott magyar állami kitüntetéseket a Hunguest Hotel Fenyőben tartott ünnepségen.

Az elismeréseket tizenegy olyan erdélyi személyiség vehette át, akiknek közösségépítő szerepét, nemzetmegtartó szolgálatukat ilyen formában is értékelte a magyar állam. Az ünnepi esemény házigazdája, Dolhai István csíkszeredai főkonzul köszöntötte az egybegyűlteket.

Dolhai István csíkszeredai főkonzul köszöntötte a jelenlévőket • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Dolhai István csíkszeredai főkonzul köszöntötte a jelenlévőket

Fotó: Borbély Fanni

A magyar himnusz eléneklését követően a rangos magyar állami kitüntetéseket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át. Beszédében elmondta,

a magyar érdemrendek és érdemkeresztek az 1848-as forradalom és szabadságharc hagyományait idézik, az akkor elfogadott formát követik.

„A kitüntetés fontos annak, aki kapja, hiszen elismerése egy nagyszerű életútnak, amit letett a magyar nemzet asztalára. Fontos a magyar államnak is, hiszen feladata az, hogy ismerje, felismerje és elismerje a rendkívüli érdemeket. A legfontosabb azonban a magyar közösség számára” – fogalmazott Semjén Zsolt.

Nemzetmegtartó szolgálatukat méltatta Semjén Zsolt a magyar állami kitüntetésben részesülőknek • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Nemzetmegtartó szolgálatukat méltatta Semjén Zsolt a magyar állami kitüntetésben részesülőknek

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, itt Erdélyben, akik saját területükön való teljesítményükkel, életükkel a magyarság megmaradását szolgálják, ennek két nagyobb jelentősége van. Egyrészt a létszámában kisebb nép számára akkor van megmaradás, ha a tagjaiban és a közösség egészében megvan a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Másrészt azonban a megtartó erő szempontjából kulcsfontosságú annak a tudata, hogy nemcsak a történelmünkben valamikor régen, hanem

itt és most köztünk élnek olyan magyarok, akik a saját területükön valami nagyszerű alkotnak.

„Az önök életútja megtartó erőt jelent, nemcsak az erdélyi magyarság, nemcsak az anyaországi magyarság, hanem az egyetemes magyarság szempontjából is” – méltatta a kitüntetetteket a magyar miniszterelnök-helyettes.

Balról jobbra: Korodi Attila, Tánczos Barna, Semjén Zsolt és Nacsa Lőrinc • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Balról jobbra: Korodi Attila, Tánczos Barna, Semjén Zsolt és Nacsa Lőrinc

Fotó: Borbély Fanni

Az eseményen felszólalt még Tánczos Barna, Románia miniszterelnök-helyettese is, akinek elmondása szerint a kitüntettek munkája mellett legalább olyan fontos a magyar állam meglátása, rálátása, amellyel kitüntet.

Az ünnepi beszédek után a kitüntetések átadása és a laudációk felolvasása következett.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Préda Barna néprajzkutató, helytörténész, író, a Zalánpataki Falumúzeum alapítója.

Préda Barna • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Préda Barna

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Ráduly Sándor, a brassói Mátka néptánccsoport, valamint a négyfalusi Kéknefelejcs néptánccsoport oktatója.

Ráduly Sándor • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Ráduly Sándor

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Danguly Ervin, Gyergyószárhegy község polgármestere.

Danguly Ervin • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Danguly Ervin

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Fekete Levente, a Nagyajtai Unitárius Egyházközség lelkésze.

Fekete Levente • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fekete Levente

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Hegyeli Attila Károly, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének oktatási programvezetője.

Hegyeli Attila Károly • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Hegyeli Attila Károly

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Horváth Gabriella Mária, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum pedagógusa, volt igazgatóhelyettese, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Maros megyei elnöke, a Marosvásárhelyi Református Kollégium alapító igazgatója.

Horváth Gabriella Mária • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Horváth Gabriella Mária

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Jeszenszky Teréz Melinda koordinátor, kulturális referens, a gyergyószentmiklósi Pro Art Galéria alapítója.

Jeszenszky Teréz Melinda • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Jeszenszky Teréz Melinda

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Kovrig Anna Magdolna nyugalmazott pedagógus, a Bodor Péter Művelődési Egyesület elnöke, az Erdőszentgyörgyi Figyelő kulturális és közéleti lap főszerkesztője.

Kovrig Anna Magdolna • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Kovrig Anna Magdolna

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Lőrinczi Lajos unitárius lelkész, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója.

Lőrinczi Lajos • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Lőrinczi Lajos

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Pál Dénes, a Melinda cégcsoport alapító tulajdonosa és igazgatótanácsi tagja.

Pál Dénes • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Pál Dénes

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át dr. Szabó József, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház urológiai osztályának részlegvezető főorvosa.

Dr. Szabó József • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Dr. Szabó József

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az ünnepség a székely himnusz eléneklésével és közös fotózással zárult.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Csíkszereda Március 15.
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
1 hozzászólás Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!