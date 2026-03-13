Vidéken is elkezdődnek a víz- és szennyvízhálózat-építések

Újabb szerződéseket írtak alá

Újabb szerződéseket írtak alá

Fotó: Borbély Fanni

A Harvíz Rt. óriásprojektje részeként csíkszéki községekben is elkezdődik a víz- és csatornahálózatok építése. Pénteken újabb szerződéseket írtak alá, ezúttal Csíkszentlélek és Csíkszentgyörgy, valamint Csíkszereda további városrészei számára.

Kovács Attila

2026. március 13., 16:452026. március 13., 16:45

A korábban lezajlott közbeszerzési eljárások nyomán egy kolozsvári cég, az AWE Infra Kft. három csíkszéki beruházás elvégzésének jogát nyerte el a Harvíz Rt. európai uniós támogatású óriásprojektje részeként. A finanszírozás biztosítása nyomán pénteken ezeket a kivitelezési szerződéseket is aláírták a regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalat székhelyén.

A három szerződés közül egyik szintén Csíkszeredát érinti. Mint Korodi Attila polgármester, a Hargita Víz Egyesület elnöke elmondta, olyan városrészekről van szó, amelyekben ez az alap infrastruktúra hiányzik.

Így Erdőalján, Aratástetőn, a Zsögödfürdő melletti, csíkszentkirályi területen fekvő Fenyésen, valamint a Baromtér, Bolyai, Hajnal, Hargita, Harom, Hunyadi János, Kas, Kós Károly, Mikó, Nagymező, Rét, Szentkirály, Szentlélek, Tanorok, Tavasz utcákban kell dolgozni teljes vagy részleges hálózatépítéssel, a munkálatok várhatóan májusban kezdődnek. A szerződés értéke 27,6 millió lej, a kivitelezés határideje két év.

Csíkszentlélek esetében a vízhálózat bővítése mellett a községhez tartozó Mindszent szennyvízhálózatát kell kiépíteni – ismertette Bogáti Csaba, a Harvíz vezérigazgatója. Itt 4,6 kilométernyi vízvezeték, 1 nyomásfokozó szivattyúház és 1 víztartály készül, valamint közel 21 kilométernyi szennyvízhálózat és 10 új szivattyúállomás.

Két év alatt kell befejezni a munkát

Két év alatt kell befejezni a munkát

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszentgyörgy teljes területén víz- és szennyvízhálózat készül, ide a szépvízi tározóból juttatják majd el az ivóvizet. A községben a vízhálózat-építés során több mint 40 kilométernyi vezetéket fektetnek le, 1 víztartályt és 4 nyomásfokozó szivattyúházat telepítenek. A szennyvízhálózat több mint 28 kilométernyi vezetéket és 18 új szivattyúállomást tartalmaz majd.

Két szakaszban készül el a Harvíz óriásberuházása
Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.

Az illetékes arra is kitért, hogy Csíkszentgyörgy esetében a korábban elkezdett, de abbamaradt hálózatépítés során elhelyezett vezetékekkel nem számolnak, teljesen új rendszer készül.

A vezetékeket mindenütt a telekhatárokig fektetik le a csatlakozásokkal, aknákkal együtt, a lakók feladata a kapun belül a belső szerelések megoldása lesz.

Csíkszéken még a csíkszentsimoni szennyvízhálózat építésének kivitelezési szerződését kellene aláírni, ott azonban a közbeszerzési eljárás még nem zárult le óvás miatt – hangzott el. A Harvíz honlapjára ugyanakkor felkerülnek a projekt részletei és az elvégzendő munkálatok térképei is, így minden érintett lakó tanulmányozhatja ezeket.

A kivitelező cég vezetője, Cristian Luca elmondta, rendelkeznek megfelelő számú saját alkalmazottal és gépparkkal, számos hasonló beruházást végeztek már, így a kétéves kivitelezési határidőt tartani tudják.

Csíkszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 13., péntek

Útlezárásra lehet számítani március 15-én Csíkszeredában

Forgalomlezárásra lehet számítani vasárnap délben a csíkszeredai Vár téren a március 15-i ünnepség alkalmával – rendkívüli ülést tartott a helyi önkormányzati képviselő-testület pénteken.

2026. március 12., csütörtök

Kezdődhet a víz- és csatornahálózat építése Szécsenyben és Csibában

Aláírták a kivitelezési szerződést a Csíkszeredához tartozó Szécseny víz- és csatornahálózatának építésére, a csibai városrészben pedig vízhálózat készül a beruházás részeként. A Harvíz Rt. óriásprojektjének első munkálatai kezdődnek.

Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán

Nyugodt, de kritikus hangvételű lakossági fórumot tartottak Taplocán. A helyiek szerint a fejlődés lassú, és az alapvető infrastruktúra – mint a csatornázás és az aszfaltozott utak – hiánya továbbra is mindennapi nehézséget okoz.

2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon

Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.

Hirdetés
2026. március 11., szerda

Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében

Két személyautó ütközött össze szerdán délben a 13A országúton, Kirulyfürdő közelében. Két ember megsérült, kórházba vitték őket.

2026. március 10., kedd

Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal

Rendhagyó gálaműsorral készül a gödöllői Urban Verbunk Junior, a Hargita Székely Néptáncszínház és a Hargita Együttes Ifik szombaton Csíkszeredában.

2026. március 10., kedd

Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára

Vidámságra és újdonságokra számíthat az, aki március 14-én kilátogat Hargitafürdőre a Kerge Olimpiára. Az eseményre még nevezhetnek a kergemobilos csapatok, és megtehetik akár szombaton reggel a helyszínen is.

Hirdetés
2026. március 10., kedd

Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve

A 13A jelzésű országút mindkét sávját lezárták az autós forgalom elől Csíkszereda bejáratánál, mivel kigyulladt egy autó kedden délelőtt.

2026. március 10., kedd

Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál

Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban, hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.

2026. március 09., hétfő

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál

Egy embert kórházba kell szállítani, miután két autó összeütközött hétfőn délután Csíkszereda Gyergyószentmiklós felőli kijáratánál – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

