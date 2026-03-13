Vidéken is elkezdődnek a víz- és szennyvízhálózat-építések

A Harvíz Rt. óriásprojektje részeként csíkszéki községekben is elkezdődik a víz- és csatornahálózatok építése. Pénteken újabb szerződéseket írtak alá, ezúttal Csíkszentlélek és Csíkszentgyörgy, valamint Csíkszereda további városrészei számára.

Kovács Attila 2026. március 13., 16:452026. március 13., 16:45

A korábban lezajlott közbeszerzési eljárások nyomán egy kolozsvári cég, az AWE Infra Kft. három csíkszéki beruházás elvégzésének jogát nyerte el a Harvíz Rt. európai uniós támogatású óriásprojektje részeként. A finanszírozás biztosítása nyomán pénteken ezeket a kivitelezési szerződéseket is aláírták a regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalat székhelyén. A három szerződés közül egyik szintén Csíkszeredát érinti. Mint Korodi Attila polgármester, a Hargita Víz Egyesület elnöke elmondta, olyan városrészekről van szó, amelyekben ez az alap infrastruktúra hiányzik.

Így Erdőalján, Aratástetőn, a Zsögödfürdő melletti, csíkszentkirályi területen fekvő Fenyésen, valamint a Baromtér, Bolyai, Hajnal, Hargita, Harom, Hunyadi János, Kas, Kós Károly, Mikó, Nagymező, Rét, Szentkirály, Szentlélek, Tanorok, Tavasz utcákban kell dolgozni teljes vagy részleges hálózatépítéssel, a munkálatok várhatóan májusban kezdődnek. A szerződés értéke 27,6 millió lej, a kivitelezés határideje két év.

Csíkszentlélek esetében a vízhálózat bővítése mellett a községhez tartozó Mindszent szennyvízhálózatát kell kiépíteni – ismertette Bogáti Csaba, a Harvíz vezérigazgatója. Itt 4,6 kilométernyi vízvezeték, 1 nyomásfokozó szivattyúház és 1 víztartály készül, valamint közel 21 kilométernyi szennyvízhálózat és 10 új szivattyúállomás.

Két év alatt kell befejezni a munkát Fotó: Borbély Fanni

Csíkszentgyörgy teljes területén víz- és szennyvízhálózat készül, ide a szépvízi tározóból juttatják majd el az ivóvizet. A községben a vízhálózat-építés során több mint 40 kilométernyi vezetéket fektetnek le, 1 víztartályt és 4 nyomásfokozó szivattyúházat telepítenek. A szennyvízhálózat több mint 28 kilométernyi vezetéket és 18 új szivattyúállomást tartalmaz majd. Az illetékes arra is kitért, hogy Csíkszentgyörgy esetében a korábban elkezdett, de abbamaradt hálózatépítés során elhelyezett vezetékekkel nem számolnak, teljesen új rendszer készül.

A vezetékeket mindenütt a telekhatárokig fektetik le a csatlakozásokkal, aknákkal együtt, a lakók feladata a kapun belül a belső szerelések megoldása lesz.