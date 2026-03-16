Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett

Egy Csíkszentsimon községben, a 123A jelzésű megyei úton felborult jármű miatt értesítették a rendőrséget vasárnap; mindkét férfi részeg volt, akiket az autó mellett találtak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

A 112-n értesítették a rendőröket, hogy felborult egy autó a 123A jelzésű megyei út Csíkszentsimon községi szakaszán. A helyszínre érkező hatóságok két férfit találtak a jármű mellett, egyikük 39, míg a másik 46 éves.

A rendőrségi közlemény szerint kezdetben nem lehetett megállapítani, hogy ki vezette a felborult járművet, ezért mindkét személynél alkoholtesztet végeztek. A 39 éves férfi leheletében 1,05 mg/l alkoholszintet mértek, míg a másikéban 0,87 mg/litert. Mindkettőjüket vérvételre vitték a kórházba,