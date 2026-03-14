Kézigránátot találtak egy felcsíki lakóház udvarán

A kézigránátra a lakóház tulajdonosa talált rá

A kézigránátra a lakóház tulajdonosa talált rá

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejében használatos fegyver került elő egy lakóház udvarán Lóvész településen. A Hargita megyei tűzoltóság szakemberei biztonságba helyezték a kézigránátot.

Farkas Orsolya

2026. március 14., 12:572026. március 14., 12:57

2026. március 14., 12:592026. március 14., 12:59

A kézigránátra az ingatlan tulajdonosa talált rá, miközben a ház körül tevékenykedett. A bejelentést követően rövid időn belül megérkezett a helyszínre a Hargita megyei tűzoltóság tűzszerészeti egysége. A szakemberek biztonságba helyezték a fegyvert, megsemmisíteni később fogják.

A tűzoltóság felhívja a lakosság figyelmét, ha olyan henger alakú vagy más formájú fémtárgyat találnak, amely fel nem robbant lőszerre hasonlít, akkor semmiképpen ne mozdítsák el a helyéről, ne próbálják szétszedni, és ne vigyék be épületbe vagy lakóházba. Az ilyen tárgyakat tilos ütni, vágni, szétszerelni, vagy nyílt lángot használni a közelükben.

Hargita megye Csíkszék Tűzoltóság
A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Vidéken is elkezdődnek a víz- és szennyvízhálózat-építések

A Harvíz Rt. óriásprojektje részeként csíkszéki községekben is elkezdődik a víz- és csatornahálózatok építése. Pénteken újabb szerződéseket írtak alá, ezúttal Csíkszentlélek és Csíkszentgyörgy, valamint Csíkszereda további városrészei számára.

2026. március 13., péntek

Útlezárásra lehet számítani március 15-én Csíkszeredában

Forgalomlezárásra lehet számítani vasárnap délben a csíkszeredai Vár téren a március 15-i ünnepség alkalmával – rendkívüli ülést tartott a helyi önkormányzati képviselő-testület pénteken.

2026. március 12., csütörtök

Kezdődhet a víz- és csatornahálózat építése Szécsenyben és Csibában

Aláírták a kivitelezési szerződést a Csíkszeredához tartozó Szécseny víz- és csatornahálózatának építésére, a csibai városrészben pedig vízhálózat készül a beruházás részeként. A Harvíz Rt. óriásprojektjének első munkálatai kezdődnek.

2026. március 12., csütörtök

Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán

Nyugodt, de kritikus hangvételű lakossági fórumot tartottak Taplocán. A helyiek szerint a fejlődés lassú, és az alapvető infrastruktúra – mint a csatornázás és az aszfaltozott utak – hiánya továbbra is mindennapi nehézséget okoz.

2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon

Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.

2026. március 11., szerda

Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében

Két személyautó ütközött össze szerdán délben a 13A országúton, Kirulyfürdő közelében. Két ember megsérült, kórházba vitték őket.

2026. március 10., kedd

Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal

Rendhagyó gálaműsorral készül a gödöllői Urban Verbunk Junior, a Hargita Székely Néptáncszínház és a Hargita Együttes Ifik szombaton Csíkszeredában.

2026. március 10., kedd

Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára

Vidámságra és újdonságokra számíthat az, aki március 14-én kilátogat Hargitafürdőre a Kerge Olimpiára. Az eseményre még nevezhetnek a kergemobilos csapatok, és megtehetik akár szombaton reggel a helyszínen is.

2026. március 10., kedd

Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve

A 13A jelzésű országút mindkét sávját lezárták az autós forgalom elől Csíkszereda bejáratánál, mivel kigyulladt egy autó kedden délelőtt.

2026. március 10., kedd

Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál

Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban, hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.

