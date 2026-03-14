Kézigránátot találtak egy felcsíki lakóház udvarán

A kézigránátra a lakóház tulajdonosa talált rá
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Az Osztrák–Magyar Monarchia idejében használatos fegyver került elő egy lakóház udvarán Lóvész településen. A Hargita megyei tűzoltóság szakemberei biztonságba helyezték a kézigránátot.
2026. március 14., 12:572026. március 14., 12:57
2026. március 14., 12:592026. március 14., 12:59
A kézigránátra az ingatlan tulajdonosa talált rá, miközben a ház körül tevékenykedett. A bejelentést követően rövid időn belül megérkezett a helyszínre a Hargita megyei tűzoltóság tűzszerészeti egysége. A szakemberek biztonságba helyezték a fegyvert, megsemmisíteni később fogják.
A tűzoltóság felhívja a lakosság figyelmét, ha olyan henger alakú vagy más formájú fémtárgyat találnak, amely fel nem robbant lőszerre hasonlít, akkor semmiképpen ne mozdítsák el a helyéről, ne próbálják szétszedni, és ne vigyék be épületbe vagy lakóházba. Az ilyen tárgyakat tilos ütni, vágni, szétszerelni, vagy nyílt lángot használni a közelükben.
