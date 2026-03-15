Nacsa Lőrinc Csíkszeredában: döntéseinket közösen fogjuk meghozni

A csíkszeredai Vár téren gyűlt össze az ünneplő közösség, hogy méltóképpen megemlékezzen az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepségen beszédet mondott Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.

Barabás Hajnal

2026. március 15., 14:522026. március 15., 14:52

2026. március 15., 15:002026. március 15., 15:00

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A korábbi években gyakran előforduló hópilinkézés helyett gyönyörű napsütésben ünnepelhették a csíkszeredaiak március 15-ét. Sokan kisgyermekekkel is eljöttek megnézni a székely zászló ünnepélyes felvonását, amelyet a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület díszegysége végzett el.

Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, március 15-e arra emlékeztet bennünket, hogy a történelem nagy pillanatait mindig a közösség írja. „1848 tavaszán nem egy ember mozdult meg. Egy egész nemzet állt talpra” – fogalmazott. Hozzátette, ez volt 1848 csodája. Szerinte Csíkszereda ereje is az emberekben rejlik, a közös célunk pedig az, hogy kisebbségben megmaradjunk magyarnak.

A szabadságot nem adják könnyen

„1848. március 15-én nem emeltek barikádokat, nem dördültek fegyverek, és nem volt erőszak az utcákon, mert az egész nemzet egyet akart: normális, szuverén, szabad és magyar országot. Elődeink már 178 évvel ezelőtt felismerték, hogy ehhez három dologra van szükség:

Idézet
békére, szabadságra és egyetértésre.

Ezek ma is világító toronyként állnak előttünk, amikor a magyar nemzet közös jövőjéről gondolkodunk” – fogalmazott Nacsa Lőrinc, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, az 1848–49-es események egy dologra megtanítottak bennünket: a szabadság nem magától értetődő, és soha nem adják könnyen. Minden nemzedéknek meg kell vívnia a maga szabadságharcát, mindig tennünk kell értékeinkért és meggyőződéseinkért.

Idézet
Ma a külhonban a megmaradásért kell küzdenünk, össznemzeti szinten pedig azért, hogy saját magunk hozhassuk meg a jövőnkről szóló döntéseket.

Mi a háború helyett a békét választjuk, a széthúzás helyett az együttműködést, a rombolás helyett pedig a közös építkezést” – hangsúlyozta. Majd kiemelte, hogy az utóbbi 16 évben Erdélyben 408 óvoda, valamint 953 templom és gyülekezeti terem épült vagy újult meg a magyar összefogásnak köszönhetően.

Fotó: Borbély Fanni

„Ez mind közös eredményünk, és ehhez a csíkszeredaiak is hozzátették a maguk oroszlánrészét. (...) Biztosítani szeretném önöket arról, a jövőben sem fogjuk hagyni, hogy elért eredményeinket bármilyen politikai erő lerombolja” – emelte ki az államtitkár.

Mint fogalmazott, minden magyar állampolgárnak ugyanúgy joga van beleszólni a nemzet közös ügyeibe.

Idézet
Amíg a magyar nemzet felemelkedésén közösen dolgozunk, addig a döntéseinket is közösen fogjuk meghozni.

(…) Őszintén kívánom, hogy sok év múlva unokáink, sőt dédunokáink is megtapasztalhassák ezt az érzést itt, Csíkszereda főterén: mit jelent magyarnak lenni. Mi ezért dolgozunk közösen önökkel, és bízom benne, hogy az önök támogatásával április után is folytathatjuk ezt a munkát” – zárta beszédét az államtitkár.

Fotó: Borbély Fanni

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy a 48–49-es forradalom és szabadságharc hősei, akik akkor küzdöttek, egészen pontosan tudták, hogy a szabadság nem egy adott dolog, hanem harcot kíván, meg kell küzdeni érte.

„Szabadságharcot folytatunk mi is. A magyar és székely szimbólumainkért folyamatos harcban vagyunk hétköznapjainkban, akár ünnepnapokon, akár az FK Csíkszereda stadionjában” – utalva többek között a magyar és székely szimbólumhasználat miatt január végén kirótt bírságokra.

Fotó: Borbély Fanni

„Ebben a harcban nem vagyunk egyedül. Húsz éve áll mellettünk Magyarország Főkonszulátusa Csíkszeredában. Tizenhat éve vagyunk tanúi és kedvezményezettjei a magyar kormány egy nemzetben való gondolkodásának” – mondta. Hozzáfűzte, tudjuk, hogy számíthatunk rájuk, és ők is számíthatnak az erdélyi magyarokra.

Idézet
Székelyföldön áll a zászló, az április 12-i csapatszemlén mi is ott leszünk

– húzta alá Tánczos Barna.

Fotó: Borbély Fanni

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében Gyombolai Péter Vince konzul tolmácsolta az ünneplő közösségnek Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke ünnepi üzenetét.

Ezt követően kulturális műsort mutattak be, majd megkoszorúzták Petőfi Sándor és Nicolae Bălcescu szobrait.

Csíkszék Csíkszereda Március 15.
