Főhajtás a magyar szabadságharc nagyjai előtt Csíkszeredában

Az 1848–49-es szabadságharc székely honvéd tábornokának, Gál Sándornak, valamint Kossuth Lajosnak, a magyar szabadságharc szellemi vezérének az emléke előtt tisztelegtek a csíkszeredaiak a szombati koszorúzási ünnepségen.

Barabás Hajnal

2026. március 14., 19:292026. március 14., 19:29

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Az 1848–49-es szabadságharc székely honvéd tábornokának, Gál Sándornak, valamint Kossuth Lajosnak, a magyar szabadságharc szellemi vezérének az emléke előtt tisztelegtek a csíkszeredaiak a szombati koszorúzási ünnepségen.

Csíkszeredában 1998 óta tartanak minden évben megemlékezést a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából a Gál Sándor téri szobornál is, amelyet Nagy Ödön és Dóczy András képzőművészek öntöttek meg. Idén rendhagyó módon egy nappal március 15-e előtt koszorúzták meg a honvéd szobrát. Műsort mutattak be a Nagy Imre Általános Iskola diákjai, valamint az ünneplést a Csíkszeredai Fúvószenekar zenés kísérete tette fennköltebbé.

A koszorúzást követően az ünneplő közösség átvonult a Nagy István Művészeti Szakközépiskolához, ahol a Kossuth Lajos portréját ábrázoló bronz domborműnél folytatódott a megemlékezés. A művészeti iskola diákjai Kossuth-dalokat adtak elő, majd itt is koszorúzással hajtottak fejet a szabadságharc szellemi vezetője előtt.

2026. március 14., szombat

Két évszak egyetlen nap alatt Csíkszeredában?

Mínusz 9 Celsius-fok alatt indult a szombati nap Csíkszeredában, délután pedig már plusz 14 fokra melegedett fel az idő.

2026. március 14., szombat

Magyarországról Székelyföldre jöttek megkergülni – videó

Hernádról egy kilencfős társaság érkezett szombaton Hargitafürdőre, hogy a helyi és környékbeli csapatokkal együtt megkergüljenek Székelyföld legvidámabb, téli szezont záró eseményén. Az idei Kerge Olimpiára hat „járművet” neveztek.

2026. március 14., szombat

Kézigránátot találtak egy felcsíki lakóház udvarán

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejében használatos fegyver került elő egy lakóház udvarán Lóvész településen. A Hargita megyei tűzoltóság szakemberei biztonságba helyezték a kézigránátot.

2026. március 13., péntek

Vidéken is elkezdődnek a víz- és szennyvízhálózat-építések

A Harvíz Rt. óriásprojektje részeként csíkszéki községekben is elkezdődik a víz- és csatornahálózatok építése. Pénteken újabb szerződéseket írtak alá, ezúttal Csíkszentlélek és Csíkszentgyörgy, valamint Csíkszereda további városrészei számára.

2026. március 13., péntek

Útlezárásra lehet számítani március 15-én Csíkszeredában

Forgalomlezárásra lehet számítani vasárnap délben a csíkszeredai Vár téren a március 15-i ünnepség alkalmával – rendkívüli ülést tartott a helyi önkormányzati képviselő-testület pénteken.

2026. március 12., csütörtök

Kezdődhet a víz- és csatornahálózat építése Szécsenyben és Csibában

Aláírták a kivitelezési szerződést a Csíkszeredához tartozó Szécseny víz- és csatornahálózatának építésére, a csibai városrészben pedig vízhálózat készül a beruházás részeként. A Harvíz Rt. óriásprojektjének első munkálatai kezdődnek.

2026. március 12., csütörtök

Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán

Nyugodt, de kritikus hangvételű lakossági fórumot tartottak Taplocán. A helyiek szerint a fejlődés lassú, és az alapvető infrastruktúra – mint a csatornázás és az aszfaltozott utak – hiánya továbbra is mindennapi nehézséget okoz.

2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon

Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.

2026. március 11., szerda

Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében

Két személyautó ütközött össze szerdán délben a 13A országúton, Kirulyfürdő közelében. Két ember megsérült, kórházba vitték őket.

2026. március 10., kedd

Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal

Rendhagyó gálaműsorral készül a gödöllői Urban Verbunk Junior, a Hargita Székely Néptáncszínház és a Hargita Együttes Ifik szombaton Csíkszeredában.

