Főhajtás a magyar szabadságharc nagyjai előtt Csíkszeredában

Az 1848–49-es szabadságharc székely honvéd tábornokának, Gál Sándornak, valamint Kossuth Lajosnak, a magyar szabadságharc szellemi vezérének az emléke előtt tisztelegtek a csíkszeredaiak a szombati koszorúzási ünnepségen.

Csíkszeredában 1998 óta tartanak minden évben megemlékezést a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából a Gál Sándor téri szobornál is, amelyet Nagy Ödön és Dóczy András képzőművészek öntöttek meg. Idén rendhagyó módon egy nappal március 15-e előtt koszorúzták meg a honvéd szobrát. Műsort mutattak be a Nagy Imre Általános Iskola diákjai, valamint az ünneplést a Csíkszeredai Fúvószenekar zenés kísérete tette fennköltebbé.

A koszorúzást követően az ünneplő közösség átvonult a Nagy István Művészeti Szakközépiskolához, ahol a Kossuth Lajos portréját ábrázoló bronz domborműnél folytatódott a megemlékezés. A művészeti iskola diákjai Kossuth-dalokat adtak elő, majd itt is koszorúzással hajtottak fejet a szabadságharc szellemi vezetője előtt.

Az ünnepség a Művészetek Házában folytatódott, ahol a gödöllői Urban Verbunk Junior, a Hargita Székely Néptáncszínház és a Hargita Együttes Ifik közös produkcióját láthatta a közönség.

A március 15-i fő ünnepséget Csíkszeredában vasárnap tartják a Vár téren negyed egy órai kezdettel.