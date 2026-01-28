Rovatok
Ráhangolás a csíkszentmiklósi kolbászfesztiválra

Archív • Fotó: Gecse Noémi

Archív

Fotó: Gecse Noémi

Február 5-én éjfélig lehet szavazni online, illetve ily módon értékelni a Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület által meghirdetett rajzversenyre beküldött munkákat. Ez egyfajta ráhangolás a február 7-én esedékes ottani kolbászfesztiválra.

Kocsis Károly

2026. január 28., 08:202026. január 28., 08:20

A Szépvíz községhez tartozó Csíkszentmiklóson február 7-én, szombaton immár 13. alkalommal tartják meg az egyre nagyobb hírnévnek örvendő kolbászfesztivált. Az erre való ráhangolás jegyében a szervező Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület rajzpályázatot írt ki gyerekek számára, Töltsük együtt a kolbászt! témában.

A felhívásra múlt péntekig több mint hetvenen küldték be szabadon választott technikával (vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.) elkészített munkáikat, ezekre február 5-én éjfélig lehet szavazni az egyesület közösségi oldalán. A közönségszavazáson legtöbb lájkot elérő első három alkotó a kolbászfesztiválon veheti át nyereményét, ami egy-egy órás trambulinpark-belépőt jelent.

Tavaly 27 kolbásztöltő csapat nevezett be a fesztivál 12. kiadására, nyolc Magyarországról, egy Felvidékről, a többi itthonról. Első helyen a Kétegyházi Román–Magyar Egyesület égisze alatt verbuválódott Csak csajok Kétegyházáért csapat végzett, de legalább ekkora kuriózumnak számított a 150 méteres kolbász is.

Csíkszék Magazin Gasztronómia
