Ráhangolás a csíkszentmiklósi kolbászfesztiválra

Fotó: Gecse Noémi
Február 5-én éjfélig lehet szavazni online, illetve ily módon értékelni a Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület által meghirdetett rajzversenyre beküldött munkákat. Ez egyfajta ráhangolás a február 7-én esedékes ottani kolbászfesztiválra.
A Szépvíz községhez tartozó Csíkszentmiklóson február 7-én, szombaton immár 13. alkalommal tartják meg az egyre nagyobb hírnévnek örvendő kolbászfesztivált. Az erre való ráhangolás jegyében a szervező Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület rajzpályázatot írt ki gyerekek számára, Töltsük együtt a kolbászt! témában.
A felhívásra múlt péntekig több mint hetvenen küldték be szabadon választott technikával (vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.) elkészített munkáikat, ezekre február 5-én éjfélig lehet szavazni az egyesület közösségi oldalán. A közönségszavazáson legtöbb lájkot elérő első három alkotó a kolbászfesztiválon veheti át nyereményét, ami egy-egy órás trambulinpark-belépőt jelent.
Tavaly 27 kolbásztöltő csapat nevezett be a fesztivál 12. kiadására, nyolc Magyarországról, egy Felvidékről, a többi itthonról. Első helyen a Kétegyházi Román–Magyar Egyesület égisze alatt verbuválódott Csak csajok Kétegyházáért csapat végzett, de legalább ekkora kuriózumnak számított a 150 méteres kolbász is.
Dolgoznak a betonelemekkel, ezért lezárták az 578-as európai út Csíkszentkirály felől Csíkszereda irányába vezető dupla sávját kedden reggel.
Szakképzést indít 2026 februárjától a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredában, amely a szociális ellátórendszerben dolgozni kívánók számára kínál gyakorlatorientált felkészülést.
Hosszabb-rövidebb kényszerszünetek és nem várt akadályok után idén várhatóan elkészülhet Csíkszeredában a Nagy István Művészeti Középiskola tornaterme. Ez abban az esetben lehetséges, ha minden a terveknek megfelelően halad, mert eddig nem így volt.
Civil kezdeményezésre Csíkszeredában is tüntetést szerveznek szombat délre a Szabadság térre a magas adók ellen tiltakozva.
Senkire nem lehet rákényszeríteni a szociális ellátást, így évek óta az utcán él egy nő Csíkszereda központjában. A helyiek aggódnak érte.
Amióta Sepsiszentgyörgyön bejelentették a helyi adók csökkentését, Csíkszeredában is egyre erősebb az elvárás az önkormányzat intézkedésére. Korodi Attila polgármester közölte: ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium válasza lesz sorsdöntő.
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Csíkszenttamás községbe, ahol ingyenes lesz a honosítás, az anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése.
A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.
Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.
Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.
