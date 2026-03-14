Mobilszám-hamisítás: valóban az hív minket, akit a telefon mutat?

A hívószámkijelzést eredetileg csupán kényelmi szolgáltatásnak szánták. Képünk illusztráció

A hívószámkijelzést eredetileg csupán kényelmi szolgáltatásnak szánták. Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Az egyre hatékonyabb szolgáltatói védelem mellett is fontos, hogy tudatosak maradjunk, és felismerjük a csalások árulkodó jeleit – hívja fel a figyelmet a magyarországi Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a mobilszámok hamisításával kapcsolatban.

Székelyhon

2026. március 14., 20:312026. március 14., 20:31

Ha csörög a telefonunk, teljesen ösztönös mozdulattal először azt nézzük meg, ki keres minket. Ha nem jelenik meg telefonszám, sokan már nem is szívesen veszik fel a készüléket. Ha nem lenne hívószámkijelzés, akkor visszahívni sem tudnánk azokat, akik kerestek bennünket. Ez a hasznos szolgáltatás mára már a mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Eközben

a legtöbben nem is gondolkodnak el azon, hogy a képernyőn megjelenő azonosító biztosan a minket hívó fél valódi telefonszáma-e

– írja az MTI az NMHH kommunikációs igazgatóságának felhívása alapján.

A valóságban azonban a hívószámkijelzést eredetileg csupán kényelmi szolgáltatásnak szánták, ezért akár a hívó, akár a hívás továbbításában közreműködő valamelyik szereplő meg tudja azt változtatni. Ez ahhoz hasonlítható, ahogyan egy borítékra is bármilyen feladót ráírhatunk – legfeljebb, ha nem a saját címünket adjuk meg, és a küldeményt nem sikerül kézbesíteni, akkor nem kapjuk vissza.

A hívószám meghamisításának lehetősége azonban veszélyt is jelenthet, ha csalók használják fel arra, hogy a mit sem sejtő áldozatoktól pénzt szerezzenek, személyes adataikat kicsalják, vagy hozzáférjenek a bankszámlájukhoz, illetve kártyaadataikhoz.

Egy csaló a hamisított hívószám segítségével igyekezhet az áldozat éberségét is elaltatni, vagy megbízhatónak feltüntetni magát, ha például látszólag egy banki ügyfélszolgálat hívószámáról keres bennünket

– figyelmeztet az NMHH.

Az is lehet, hogy a hívószám-hamisító célja a rejtőzködés: azzal, hogy egy tetszőleges hívószámot állít be, megnehezítheti, hogy az áldozatok a nyomába eredjenek – sőt, rosszabb esetben akár egy olyan vétlen harmadik személyhez futhatnak be a felháborodott hívások, aki addig az egészről semmit sem tudott.

S noha a telefonszolgáltatóknak már komoly lépéseket sikerült tenniük a hívószám-hamisítás visszaszorítására, fontos, hogy mi is tudatosak maradjunk, és felismerjük a csalások árulkodó jeleit. Ezzel kapcsolatban a KiberPajzs honlapján találhatunk sok értékes tanácsot és naprakész információt, magyar nyelven.

Társadalom
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 14., szombat

Magyarországról Székelyföldre jöttek megkergülni – videó

Hernádról egy kilencfős társaság érkezett szombaton Hargitafürdőre, hogy a helyi és környékbeli csapatokkal együtt megkergüljenek Székelyföld legvidámabb, téli szezont záró eseményén. Az idei Kerge Olimpiára hat „járművet” neveztek.

Magyarországról Székelyföldre jöttek megkergülni – videó
Magyarországról Székelyföldre jöttek megkergülni – videó
2026. március 14., szombat

Magyarországról Székelyföldre jöttek megkergülni – videó
2026. március 14., szombat

Két nap is vonatra szálltak a rendőrök a héten az egész országban

A Román Rendőrség szállítási felügyelőségének munkatársai a hét elején a vasútállomásokon és személyszállító vonatokon végzett országos szintű ellenőrzéseken több mint 613 ezer lejre bírságoltak.

Két nap is vonatra szálltak a rendőrök a héten az egész országban
Két nap is vonatra szálltak a rendőrök a héten az egész országban
2026. március 14., szombat

Két nap is vonatra szálltak a rendőrök a héten az egész országban
2026. március 14., szombat

Több tucatnyian hajtottak fel az autópályára lejárt műszaki vizsgás autóval

A március 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 3079 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.

Több tucatnyian hajtottak fel az autópályára lejárt műszaki vizsgás autóval
Több tucatnyian hajtottak fel az autópályára lejárt műszaki vizsgás autóval
2026. március 14., szombat

Több tucatnyian hajtottak fel az autópályára lejárt műszaki vizsgás autóval
2026. március 14., szombat

Százfős sereget láthattak volna el fegyverrel és cigivel a pénteki hatalmas fogásból – videóval

Több mint száz pisztolyt, több mint 130 tárat és több tízezer cigarettát találtak egy Németországba tartó török teherautóban a román határrendészek.

Százfős sereget láthattak volna el fegyverrel és cigivel a pénteki hatalmas fogásból – videóval
Százfős sereget láthattak volna el fegyverrel és cigivel a pénteki hatalmas fogásból – videóval
2026. március 14., szombat

Százfős sereget láthattak volna el fegyverrel és cigivel a pénteki hatalmas fogásból – videóval
2026. március 14., szombat

Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra

Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén. Az NVB kétfajta szavazólapot hagyott jóvá: az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül.

Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra
Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra
2026. március 14., szombat

Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra
2026. március 14., szombat

Tűz ütött ki egy lakóházban, két ember szorult a mentősök segítségére

Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat a Maroshévízhez közeli Nyágra (Neagra) településen. A mentőegység két személyt látott el a helyszínen, de egyikük sem igényelt kórházi ellátást.

Tűz ütött ki egy lakóházban, két ember szorult a mentősök segítségére
Tűz ütött ki egy lakóházban, két ember szorult a mentősök segítségére
2026. március 14., szombat

Tűz ütött ki egy lakóházban, két ember szorult a mentősök segítségére
2026. március 14., szombat

Egy lakás árát cserélte ki játékpénzre az „ingatlanügynök”

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy férfit, aki a gyanú szerint ingatlanügynöknek adta ki magát, és egy tranzakció ürügyén, amikor az összeget ellenőrizték, 128 ezer eurónyi valódi pénzt cserélt ki játékpénzre.

Egy lakás árát cserélte ki játékpénzre az „ingatlanügynök”
Egy lakás árát cserélte ki játékpénzre az „ingatlanügynök”
2026. március 14., szombat

Egy lakás árát cserélte ki játékpénzre az „ingatlanügynök”
2026. március 13., péntek

A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza

Együttműködési megállapodást írt alá pénteken Csíkszeredai Városháza és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A dokumentumot Sógor Enikő alpolgármester és Pap Levente dékán látta el kézjegyével.

A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza
A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza
2026. március 13., péntek

A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza
2026. március 13., péntek

Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia

Lezárult az Erdélyi Mentorprogram negyedik évada, pénteken díjazták azokat az erdélyi vállalkozókat, akik részt vettek benne. A cél az volt, hogy az elmúlt egy évben a tapasztalt erdélyi magyar nagyvállakozók átadják a tudást a kezdő vállalkozóknak.

Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia
Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia
2026. március 13., péntek

Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia
2026. március 13., péntek

Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről

A parlament csütörtökön szavaz a 2026-os büdzsétervezetről.

Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről
Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről
2026. március 13., péntek

Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről
