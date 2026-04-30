Parázson túl: a tökéletes grillezés titkai

Mitől lesz igazán jó a május elsejei grillezés? Dóczi Lóránt séf szerint nem a füstön és a mennyiségen múlik, hanem a tűzön, az alapanyagon és a mértéken. Gyors, gyakorlati útmutató a szaftos sikerhez.

Nagy Lilla 2026. április 30., 15:232026. április 30., 15:23

A tavaszi-nyári időszak egyik legkedveltebb közösségi élménye a grillezés, mégis sokszor inkább kompromisszumos végeredményt hoz, mint valódi gasztronómiai élvezetet. Dóczi Lóránt séf szerinte ennek oka egyszerű: a legtöbben túlkomplikálják azt, aminek épp az egyszerűség lenne a lényege. A tökéletes grillezés két alappillére a megfelelő tűz és a minőségi alapanyag. Ez elsőre közhelynek tűnhet, de a gyakorlatban ritkán valósul meg. Nem minden hús igényli ugyanazt a hőfokot: van, ami erős, direkt lángon készül jól, míg más inkább lassabb, parázson történő sütést kíván. Ennek felismerése és kezelése az egyik legfontosabb különbség amatőr és tapasztalt grillező között.

Dóczi Lóránt séf, a sepsiszentgyörgyi GADO Gourmet Bistro tulajdonosa Fotó: Tuchiluș Alex

A másik kritikus pont az alapanyag. Egy jó minőségű hús kevesebb beavatkozást igényel, míg egy gyengébb minőséget gyakran túlfűszerezéssel vagy hosszú sütéssel próbálnak megmenteni – többnyire sikertelenül. A hibák listája azonban itt nem ér véget. Az egyik leggyakoribb probléma, hogy túl sokféle ételt akarunk egyszerre elkészíteni. Különböző húsok, zöldségek, köretek kerülnek a rácsra, eltérő sütési időkkel és hőigényekkel. Az eredmény kapkodás és egyenetlen minőség. Dóczi Lóránt kiemeli, a tudatos szűkítés sokkal hatékonyabb:

két-három jól kiválasztott alapanyag bőven elegendő egy sikeres grillezéshez.

A húsok szaftosságának megőrzése szintén kulcskérdés. A legnagyobb hiba a túl magas hő és a túl hosszú sütési idő kombinációja. Ilyenkor a hús kiszárad, rágóssá válik, majd sokan tovább sütik abban a reményben, hogy megpuhul, ami valójában már nem történik meg. A helyes módszer ezzel szemben a rövid, intenzív sütés, majd pihentetés, szükség esetén egy gyors visszamelegítés.

A legtöbben ott rontják el a grillezést, hogy túlsütik a húsokat Fotó: Pixabay

A pácolás ideje és módja szintén az alapanyagtól függ. Egy csirkemell esetében akár 1-2 óra is elegendő, míg egy csontosabb vagy keményebb hús – például kacsacomb vagy csirkecomb – akár 24 órát is igényelhet. Ugyanilyen fontos, hogy a húst sütés előtt ne közvetlenül a hűtőből tegyük a grillre.

A hideg hús kívül könnyen megég, miközben belül nyers marad, mivel a hő nem tud egyenletesen áthatolni rajta.

A pontos elkészítésben sokat segíthet egy egyszerű húshőmérő is. Nem drága eszköz, mégis jelentősen növeli a siker esélyét, különösen akkor, ha többféle húst készítünk egyszerre. Az egyes húsok ideális maghőmérséklete könnyen ellenőrizhető, és biztosítja, hogy az étel egyszerre legyen biztonságos és szaftos. A hús ideális hőmérséklete pedig egyszerűen kideríthető: rá kell keresnünk az interneten.

Bár a grillezés sokak számára elsősorban húsételeket jelent, a húsmentes alternatívák is egyre nagyobb szerepet kapnak.

A gomba például kifejezetten jól viselkedik grillen, de a padlizsán, a cékla, vagy akár egy jól előkészített puliszka is izgalmas fogás lehet. A tofu szintén működhet, ha megfelelően pácoljuk előtte. A közös pont ezekben az ételekben is az egyszerűség és a jó alapanyag.

Habár grillezéskor elsősorban a húsfélékre gondolunk, megannyi vegetáriánus alternatíva is létezik Fotó: Craterflame/ Facebook