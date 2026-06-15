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A romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az elmúlt 15 évben az EU-ban

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben.

Székelyhon

2026. június 15., 21:412026. június 15., 21:41

A romániai reálbér 2010 és 2025 között 160 százalékkal emelkedett,

a bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak.

Az adatokat a Társadalmi Figyelő nevű projektjének keretében ismertette hétfőn a szervezet.

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Az Eurostat-adatokra támaszkodó elemzés szerint 2010 és 2025 között

az európaiak reáljövedelmének mediánértéke átlagosan 25 százalékkal nőtt, miközben Romániában volt a leggyorsabb, 160 százalékos emelkedés.

A mediánjövedelem nem azonos a mediánbérrel: több jövedelemforrást is magában foglal, a fizetés mellett a nyugdíjat, családi pótlékokat és más szociális juttatásokat – ismerteti az Agerpres.

Romániában az éves nettó mediánjövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent,

a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az EU átlagánál.

Ugyanebben az időszakban a kumulált infláció Romániában 65 százalék volt.

Az elemzés szerint a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20 százalék felső jövedelmi határa 2025-ben évi 5046 euró volt, vagyis havonta mintegy 2100 lej, ami négyszerese a 2016-os szintnek. Eközben

a legmagasabb jövedelmű 20 százalék alsó jövedelmi határa közel háromszorosára, évi 11 894 euróra nőtt, ami havonta körülbelül 5000 lejnek felel meg.

Így a magas és alacsony jövedelmek aránya a 2016-os 3,2:1-ről 2025-re 2,4:1-re csökkent. A jövedelmi egyenlőtlenség azonban továbbra is meghaladja az uniós átlagot, ahol ez az arány 2,2:1.

Belföld Gazdaság
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