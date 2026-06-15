A romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az elmúlt 15 évben az EU-ban

A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben.

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A romániai reálbér 2010 és 2025 között 160 százalékkal emelkedett,

a bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak.

Az Eurostat-adatokra támaszkodó elemzés szerint 2010 és 2025 között

Az adatokat a Társadalmi Figyelő nevű projektjének keretében ismertette hétfőn a szervezet.

az európaiak reáljövedelmének mediánértéke átlagosan 25 százalékkal nőtt, miközben Romániában volt a leggyorsabb, 160 százalékos emelkedés.

A mediánjövedelem nem azonos a mediánbérrel: több jövedelemforrást is magában foglal, a fizetés mellett a nyugdíjat, családi pótlékokat és más szociális juttatásokat – ismerteti az Agerpres.

Romániában az éves nettó mediánjövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent,