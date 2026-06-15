Otthagyta a PNL vezetőségi ülését Adrian Veștea

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A sajtónak elmondta, hogy a párt vezetőtestülete egyelőre nem döntött a kormánya támogatásáról, de leszögezte, hogy

akkor sem lép vissza a miniszterelnök-jelöltségtől, ha nem számíthat a PNL szavazataira.

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„Úgy vélem, ez olyan felelősség, amelyet minden felelős állampolgárnak vállalnia kell ebben az országban. Én vállalom” – nyilatkozta Veștea az Agerpres beszámolója szerint.

A kijelölt miniszterelnök Sorin Cîmpeanu szenátor kíséretében távozott az ülésről.

Arra a kérdésre, hogy tárgyalt-e a kormányalakításról Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel, Veștea azt válaszolta: