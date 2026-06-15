Otthagyta a PNL vezetőségi ülését Adrian Veștea

Fotó: Adrian Veștea/Facebook
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn este televíziós szereplésre hivatkozva távozott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürójának üléséről.
A sajtónak elmondta, hogy a párt vezetőtestülete egyelőre nem döntött a kormánya támogatásáról, de leszögezte, hogy
„Úgy vélem, ez olyan felelősség, amelyet minden felelős állampolgárnak vállalnia kell ebben az országban. Én vállalom” – nyilatkozta Veștea az Agerpres beszámolója szerint.
A kijelölt miniszterelnök Sorin Cîmpeanu szenátor kíséretében távozott az ülésről.
Arra a kérdésre, hogy tárgyalt-e a kormányalakításról Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel, Veștea azt válaszolta:
„Nem áruló vagy, hanem felelősségteljesen cselekszem” – tette hozzá Adrian Veștea.
A PNL bővített vezetősége hétfőn 17 órakor ült össze dönteni az Adrian Veștea első alelnök kormányalakítási megbízása nyomán kialakult helyzetről. A testület 39 támogató szavazattal, 10 ellenszavazattal és 5 tartózkodással ismét megerősítették korábbi döntését, miszerint a liberálisok nem vesznek részt a Szociáldemokrata Párttal (PSD) közös kormányban.
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