„Kiolvadtak” a gödrök a csíkszeredai utakon

Felmérte a kritikusabb helyszíneket Csíkszeredában a hóolvadás után az útkarbantartással megbízott cég, pénteken pedig hozzáfognak a gödrök betöméséhez hideg aszfalttal.

Az olyan keskeny utakon, mint amilyen a csíkszeredai megyeháza és a piac közötti utca, a parkoló autók miatt is nehéz kikerülni egy-egy nagyobb kátyút. És éppen azon a szakaszon egy csatornafedő körül mélyen kigödrösödött az úttest. Ugyancsak aknafedő körüli gödrösödés miatt döccenős a Zöld Péter utcáról a Brassói útra térni.

Hirdetés

A megyeközpont más útszakaszain is láthatóvá váltak a kátyúk a hó olvadásával, például a Szék útján, a Mihail Sadoveanu, a Tudor Vladimirescu vagy a Hargita utcában, illetve a Nagyrét utcában is, ahol inkább