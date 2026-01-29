Rovatok
„Kiolvadtak” a gödrök a csíkszeredai utakon

Gödrök a Mihail Sadoveanu utcában • Fotó: Borbély Fanni

Gödrök a Mihail Sadoveanu utcában

Fotó: Borbély Fanni

Felmérte a kritikusabb helyszíneket Csíkszeredában a hóolvadás után az útkarbantartással megbízott cég, pénteken pedig hozzáfognak a gödrök betöméséhez hideg aszfalttal.

Barabás Hajnal

2026. január 29., 15:232026. január 29., 15:23

Az olyan keskeny utakon, mint amilyen a csíkszeredai megyeháza és a piac közötti utca, a parkoló autók miatt is nehéz kikerülni egy-egy nagyobb kátyút. És éppen azon a szakaszon egy csatornafedő körül mélyen kigödrösödött az úttest. Ugyancsak aknafedő körüli gödrösödés miatt döccenős a Zöld Péter utcáról a Brassói útra térni.

A megyeközpont más útszakaszain is láthatóvá váltak a kátyúk a hó olvadásával, például a Szék útján, a Mihail Sadoveanu, a Tudor Vladimirescu vagy a Hargita utcában, illetve a Nagyrét utcában is, ahol inkább

az útszéli csatornatetők süllyedtek meg látványosan.

Bors Béla csíkszeredai alpolgármester érdeklődésünkre közölte, hogy az útkarbantartással megbízott cég felmérte a kritikusabb helyszíneket, pénteken pedig – időjárás függvényében – hozzáfognak a gödrök betömésének hideg aszfalttal. A beavatkozások ideje alatt néhány helyen forgalomkorlátozásra is lehet számítani.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Alaposan megsüllyedt esővízelvezető a Zöld Péter utcában • Fotó: Borbély Fanni

Alaposan megsüllyedt esővízelvezető a Zöld Péter utcában

Fotó: Borbély Fanni

Döccenős a kijutás a Brassói útra a Zöld Péter utcából. Itt is kigödrösödött az út a csatornafedő körül • Fotó: Borbély Fanni

Döccenős a kijutás a Brassói útra a Zöld Péter utcából. Itt is kigödrösödött az út a csatornafedő körül

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
