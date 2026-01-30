Rovatok
Nyáron elkezdhetik a csíkszeredai Vigadó felújítását

Jelentős beavatkozásra van szükség

Jelentős beavatkozásra van szükség

Fotó: Kozán István

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a csíkszeredai Vigadó épületének felújítása érdekében, amely uniós támogatással történik meg. Érdeklődők már vannak, az ajánlatok elbírálása után, ha nem lesznek óvások, májusban szerződést írhatnak alá.

Kovács Attila

2026. január 30., 10:262026. január 30., 10:26

A Petőfi Sándor utca 38. szám alatti, leromlott állapotú épület visszakaphatja régi fényét, a tervek szerint olyan kulturális térré válik, amely a Csíki Kamarazenekar és a Hargita Székely Néptáncszínház otthona lesz. A Központi Fejlesztési Régió biztosította uniós támogatás nyújt lehetőséget a régóta várt felújítás kivitelezésére, a tavaly aláírt finanszírozási szerződés értelmében

  • a projekt teljes értéke 35,63 millió lej;

  • ebből 30,83 millió lejt jelent a támogatás,

  • a város önrésze, amelyet a saját költségvetésből kell kifizetni, eléri a 4,8 millió lejt.

Miután a kiviteli tervek elkészültek, a tavaly decemberben kiírták a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást, amelynek során februárban jár le az ajánlatok benyújtásának határideje. A kiírás szerint az építkezési-szerelési munkálatok becsült értéke 18,8 millió lej áfa nélkül.

Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

Mint Bors Béla alpolgármestertől megtudtuk, több cég is érdeklődik a beruházás iránt, képviselőik a helyszínen meg is tekintették az ingatlan belső tereit.

Az elöljáró szerint ha időben le tudják zárni a közbeszerzési eljárást, és az eredményhirdetés után nem lesznek óvások, akkor májusban szerződést írhatnak alá, utána pedig kiadják a kezdési utasítást. Így nyáron már elkezdődhet a felújítás.

Amennyiben az eredménnyel elégedetlen ajánlattevők óvást nyújtanak be – ahogy ez sok esetben megtörténik – ennek elbírálása késlelteti a szerződés aláírását és a munkálatok elkezdését is.

Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

Korábbi próbálkozások

Az 1904-ben a Csíki Magánjavak által építtetett Vigadó, ahol az egypártrendszer idején mozi is működött, 2010-ben került a város közvagyonába, miután az országos filmforgalmazó vállalat átadta. Felújítására több elképzelés is született, eddig mindegyik sikertelen volt.

2014-ben a Norvég Alaphoz pályázott a város, hogy zeneházzá alakítsák, és a Csíki Kamarazenekar székhelye legyen, de nem kaptak támogatást.

Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

Négy évvel később vállalkozói inkubátorház létrehozására nyílt lehetőség pályázni az épület hasznosítása érdekében, de erről is le kellett mondani, mert a Vigadó egy kisebb részét egy cég bérelte az önkormányzattól, ez pedig kizáró feltétel volt.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 2021-ben vette volna haszonbérbe az ingatlant, vállalva a felújítást is, de ehhez hiányoztak a törvényes feltételek, így nem sikerült.

Ilyen lesz az előadóterem. Nyáron kezdődhetnek a munkálatok
Fotó: Csíkszeredai Városháza

Ilyen lesz az előadóterem. Nyáron kezdődhetnek a munkálatok

Fotó: Csíkszeredai Városháza

Csíkszék Csíkszereda
