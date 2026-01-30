Nyáron elkezdhetik a csíkszeredai Vigadó felújítását

Jelentős beavatkozásra van szükség
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a csíkszeredai Vigadó épületének felújítása érdekében, amely uniós támogatással történik meg. Érdeklődők már vannak, az ajánlatok elbírálása után, ha nem lesznek óvások, májusban szerződést írhatnak alá.
A Petőfi Sándor utca 38. szám alatti, leromlott állapotú épület visszakaphatja régi fényét, a tervek szerint olyan kulturális térré válik, amely a Csíki Kamarazenekar és a Hargita Székely Néptáncszínház otthona lesz. A Központi Fejlesztési Régió biztosította uniós támogatás nyújt lehetőséget a régóta várt felújítás kivitelezésére, a tavaly aláírt finanszírozási szerződés értelmében
a projekt teljes értéke 35,63 millió lej;
ebből 30,83 millió lejt jelent a támogatás,
a város önrésze, amelyet a saját költségvetésből kell kifizetni, eléri a 4,8 millió lejt.
Miután a kiviteli tervek elkészültek, a tavaly decemberben kiírták a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást, amelynek során februárban jár le az ajánlatok benyújtásának határideje. A kiírás szerint az építkezési-szerelési munkálatok becsült értéke 18,8 millió lej áfa nélkül.
Mint Bors Béla alpolgármestertől megtudtuk, több cég is érdeklődik a beruházás iránt, képviselőik a helyszínen meg is tekintették az ingatlan belső tereit.
Az elöljáró szerint ha időben le tudják zárni a közbeszerzési eljárást, és az eredményhirdetés után nem lesznek óvások, akkor májusban szerződést írhatnak alá, utána pedig kiadják a kezdési utasítást. Így nyáron már elkezdődhet a felújítás.
Amennyiben az eredménnyel elégedetlen ajánlattevők óvást nyújtanak be – ahogy ez sok esetben megtörténik – ennek elbírálása késlelteti a szerződés aláírását és a munkálatok elkezdését is.
Az 1904-ben a Csíki Magánjavak által építtetett Vigadó, ahol az egypártrendszer idején mozi is működött, 2010-ben került a város közvagyonába, miután az országos filmforgalmazó vállalat átadta. Felújítására több elképzelés is született, eddig mindegyik sikertelen volt.
2014-ben a Norvég Alaphoz pályázott a város, hogy zeneházzá alakítsák, és a Csíki Kamarazenekar székhelye legyen, de nem kaptak támogatást.
Négy évvel később vállalkozói inkubátorház létrehozására nyílt lehetőség pályázni az épület hasznosítása érdekében, de erről is le kellett mondani, mert a Vigadó egy kisebb részét egy cég bérelte az önkormányzattól, ez pedig kizáró feltétel volt.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 2021-ben vette volna haszonbérbe az ingatlant, vállalva a felújítást is, de ehhez hiányoztak a törvényes feltételek, így nem sikerült.
Ilyen lesz az előadóterem. Nyáron kezdődhetnek a munkálatok
