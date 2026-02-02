Rovatok
Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unió lakosságának csaknem egytizede (9,2 százalék) szembesült azzal a problémával, hogy nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát. Ez javulást jelent a 2023-ban mért 10,6 százalékos arányhoz képest.

Székelyhon

2026. február 02., 14:042026. február 02., 14:04

A tagállamok közül Bulgáriában és Görögországban volt a legmagasabb azok aránya, akik nem tudták kellően fűteni a lakásukat (mindkét országban 19 százalék), majd Litvánia (18 százalék) és Spanyolország (17,5 százalék) következett.

A legalacsonyabb arányokat Finnországban (2,7 százalék), Lengyelországban és Szlovéniában (egyaránt 3,3 százalék), valamint Észtországban és Luxemburgban (egyaránt 3,6 százalék) regisztrálták.

Romániában a lakosság

10,8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 2024-ben nem engedhette meg magának otthona megfelelő fűtését,

ami csökkenést jelent a 2023-as 12,5 százalékhoz képest. E mutató alapján Románia kedvezőbb helyzetben van Spanyolországnál (17,5 százalék) és Franciaországnál (11,8 százalék) – írja az Agerpres.

Belföld
