Földrengéssel indult a február

2026. január 31., szombat

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.