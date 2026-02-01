Rovatok
Földrengéssel indult a február

Fotó: Országos Földfizikai Intézet

Fotó: Országos Földfizikai Intézet

A Richter-skála szerint 3,7-es erősségű földrengés történt vasárnap 16 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. február 01., 18:25

A szeizmikus mozgás 138 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 55 kilométerre volt Buzăutól, 60 kilométerre Focșani-tól, 61 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 65 kilométerre Brassótól és 75 kilométerre Ploiești-től.

Január elejétől 24 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,7 között váltakozott – ismerteti az Agerpres.

Belföld
Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
Óriási meglepetés a kupában, a Steaua legyűrte a gyergyóiakat
Kolumbán Vilmos: az Erdélyi Református Egyházkerület megfontolja, hogy kilép a Református Egyházak Világközösségéből
Megtáltosodott az UTÁ-nál a Sepsi OSK volt támadója
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem"
2026. február 01., vasárnap

Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját

Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.

2026. február 01., vasárnap

2026. február 01., vasárnap

Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére

Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.

2026. február 01., vasárnap

2026. február 01., vasárnap

Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható

Rendkívül hideg időjárásra, kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország teljes területére. Hargita és Kovászna megyében is erősen lehűl az idő.

2026. február 01., vasárnap

2026. január 31., szombat

Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el

A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba

Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan

Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában

Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Volt egy kisebb földrengés péntek este

A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.

2026. január 31., szombat

