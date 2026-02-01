Rovatok
Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Rendkívül hideg időjárásra, kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország teljes területére. Hargita és Kovászna megyében is erősen lehűl az idő.

Székelyhon

2026. február 01., 12:012026. február 01., 12:01

A szerda reggelig érvényes figyelmeztetés szerint rendkívül hideg idő várható, reggelente és éjszaka kemény fagyokkal, először Moldovában, majd Dobrudzsában, Erdély keleti és délkeleti részén (Hargita és Kovászna megyében is), Munténiában, Olténiában, és elszórtan a Bánság déli részén. Ezeken a területeken

az éjszakai minimumok –20 és –7 fok között, a nappali hőmérsékletek pedig –15 és –2 fok között alakulnak,

a legalacsonyabb értékek Moldovában lesznek, ahol a fagy napközben is kitart.

Vasárnap estétől hétfő reggelig havazás várható az ország déli felében, helyenként 2–10 centiméteres hóréteg képződik. Hétfőn napközben nyugaton, délen és délkeleten, valamint elszórtan az ország többi részén lehet még gyenge havazás.

Szerdára virradóan vegyes halmazállapotú csapadék fog hullni a középső és északkeleti régiókban, kisebb területeken ónos eső várható, ami jegesedéshez vezet.

A légmozgás helyenként megélénkül a délkeleti és déli régiókban, 40–50 km/órás szél várható, ami fokozza a hidegérzetet. Olténia délkeleti részén, Munténia déli, középső és keleti részén, valamint Dobrudzsában időszakosan hófúvás várható.

Vasárnap este 8 órától hétfőn délelőtt 10 óráig elsőfokú (sárga jelzésű) riasztás lesz érvényben az ország keleti felében a fagyos idő miatt. Moldvában, Dobrudzsában, Munténiában, valamint Erdély keleti és délkeleti részén

a minimumok –16 és –9 fok között alakulnak, Moldva északi részén pedig akár –20 fok is lehet.

Hétfő este 8 órától a riasztás kiterjed az ország más régióira is. Kedden 10 óráig Moldovában, Dobrudzsában, Olténiában, Munténiában, valamint Erdély keleti és délkeleti részén a hőmérséklet különösen alacsony lesz (átlagosan 7–9 fokkal az ilyenkor megszokottnál), a legmagasabb értékek –9 és –3 fok között alakulnak, Moldova északi részén pedig napközben sem lesz –15 foknál melegebb. Szerdára virradóan is fagy lesz, –20 és –8 fok közötti minimumokkal.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
