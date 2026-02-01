Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható

Fotó: Borbély Fanni
Rendkívül hideg időjárásra, kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország teljes területére. Hargita és Kovászna megyében is erősen lehűl az idő.
A szerda reggelig érvényes figyelmeztetés szerint rendkívül hideg idő várható, reggelente és éjszaka kemény fagyokkal, először Moldovában, majd Dobrudzsában, Erdély keleti és délkeleti részén (Hargita és Kovászna megyében is), Munténiában, Olténiában, és elszórtan a Bánság déli részén. Ezeken a területeken
a legalacsonyabb értékek Moldovában lesznek, ahol a fagy napközben is kitart.
Vasárnap estétől hétfő reggelig havazás várható az ország déli felében, helyenként 2–10 centiméteres hóréteg képződik. Hétfőn napközben nyugaton, délen és délkeleten, valamint elszórtan az ország többi részén lehet még gyenge havazás.
A légmozgás helyenként megélénkül a délkeleti és déli régiókban, 40–50 km/órás szél várható, ami fokozza a hidegérzetet. Olténia délkeleti részén, Munténia déli, középső és keleti részén, valamint Dobrudzsában időszakosan hófúvás várható.
Vasárnap este 8 órától hétfőn délelőtt 10 óráig elsőfokú (sárga jelzésű) riasztás lesz érvényben az ország keleti felében a fagyos idő miatt. Moldvában, Dobrudzsában, Munténiában, valamint Erdély keleti és délkeleti részén
Hétfő este 8 órától a riasztás kiterjed az ország más régióira is. Kedden 10 óráig Moldovában, Dobrudzsában, Olténiában, Munténiában, valamint Erdély keleti és délkeleti részén a hőmérséklet különösen alacsony lesz (átlagosan 7–9 fokkal az ilyenkor megszokottnál), a legmagasabb értékek –9 és –3 fok között alakulnak, Moldova északi részén pedig napközben sem lesz –15 foknál melegebb. Szerdára virradóan is fagy lesz, –20 és –8 fok közötti minimumokkal.
A Gyimesek vadregényes erdői között, a hegyek ölelésében egy különleges természeti kincs bújik meg: a Jávárdi-vízesés, vagy ahogyan a helyiek nevezik, a Zúgó. A név tökéletesen illik rá – itt a víz sziklák között zúg le a mélybe.
A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.
Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.
Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.
Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.
Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.
A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.
A kabinet pénteken határozattal módosította a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalának feltételeit, drasztikusan korlátozva a balesetveszélyes termékekhez való hozzáférést.
Az Európai Bizottság (EB) pénteken úgy döntött, hogy bepereli Romániát az Európai Unió Bíróságán, mert nem alkalmazta helyesen a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvet és az azt módosító 2018/850 direktívát.
