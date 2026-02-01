A Gyimesek vadregényes erdői között, a hegyek ölelésében egy különleges természeti kincs bújik meg: a Jávárdi-vízesés, vagy ahogyan a helyiek nevezik, a Zúgó. A név tökéletesen illik rá – itt a víz télen sem suttog, hanem jégbe dermedt sziklák között, több ágra szakadva zúg le a mélybe, betöltve a völgyet a természet hangjával.
Január végén, sűrű havazást követő napon kerestük fel a félreeső, eldugott, mégis könnyen megközelíthető, jégbe fagyott helyszínt. A Gyimesközéplok és a közigazgatásilag Gyimesbükkhöz tartozó Felsőbükk határán lévő hidegségi eltérőtől néhány kilométert megtéve a 127A jelzésű megyei úton egy újabb letérő következik, itt kanyarodunk rá a 127B jelzésű útra.
Folyamatosan ritkulnak a házak a Jávárdipatakának nevezett részen, míg egy emelkedő melletti kanyarban elénk tárul a jégbe fagyott vízzuhatag.
Fotó: Borbély Fanni
Csak halljuk a mélybe zúduló víz hangját,
A vízesést a Jávárdi-patak formálta, amely a hegyoldalból tör elő, majd mintegy nyolc métert zuhanva alakította ki ezt a látványos képződményt.
Fotó: Borbély Fanni
Tavasszal, a hóolvadás idején és nagyobb esőzések után a vízhozam különösen erőteljes – ilyenkor a Zúgó valóban megmutatja, milyen hatalmas erő rejlik a természetben.
Inkább azok fedezik fel, akik szeretnek letérni a kitaposott ösvényekről, és értékelik a természet nyers szépségét, ahol még érintetlennek tűnik a világ. A környező erdők, a mohás sziklák és a patak folyamatos morajlása különleges hangulatot teremtenek – itt nemcsak csodálni lehet a tájat, hanem valóban megélni.
Fotó: Borbély Fanni
A Zúgó-vízesés a látványon túl élmény is: a víz hangja egyszerre nyugtat és felébreszt, a levegő frissessége pedig emlékeztet arra, milyen jó néha kiszakadni a rohanásból. Ez a kis gyimesi zuhatag talán nem a legnagyobb Erdélyben, de éppen a rejtettsége adja az igazi értékét – egy darabka csend és erő, ahol a természet mesél.
Fotó: Pinti Attila
Erdély szívében, a Torockói-hegység peremén húzódik egy sziklakanyon, amelyet a természet évmilliók alatt faragott a saját arcára. Ez a Tordai-hasadék.
Alsórákos határában három természeti kincset találunk: a Hegyes-domb vulkáni salakbányáját, a bazaltoszlopokat és a Smaragd-tavat, amelyek a Persányi-hegység legkülönlegesebb látványosságai közé tartoznak.
