A Gyimesek vadregényes erdői között, a hegyek ölelésében egy különleges természeti kincs bújik meg: a Jávárdi-vízesés, vagy ahogyan a helyiek nevezik, a Zúgó. A név tökéletesen illik rá – itt a víz télen sem suttog, hanem jégbe dermedt sziklák között, több ágra szakadva zúg le a mélybe, betöltve a völgyet a természet hangjával.

2026. február 01., 10:28

Január végén, sűrű havazást követő napon kerestük fel a félreeső, eldugott, mégis könnyen megközelíthető, jégbe fagyott helyszínt. A Gyimesközéplok és a közigazgatásilag Gyimesbükkhöz tartozó Felsőbükk határán lévő hidegségi eltérőtől néhány kilométert megtéve a 127A jelzésű megyei úton egy újabb letérő következik, itt kanyarodunk rá a 127B jelzésű útra.

Ahogy fogynak a kilométerek, úgy válik egyre érintetlenebbé a természet.

Folyamatosan ritkulnak a házak a Jávárdipatakának nevezett részen, míg egy emelkedő melletti kanyarban elénk tárul a jégbe fagyott vízzuhatag.

Fotó: Borbély Fanni

Csak halljuk a mélybe zúduló víz hangját,

mindent hó és jég borít – olyan különleges látványt nyújtva, amilyet csak a hideg évszakban tapasztalhatunk meg.

A vízesést a Jávárdi-patak formálta, amely a hegyoldalból tör elő, majd mintegy nyolc métert zuhanva alakította ki ezt a látványos képződményt.

Fotó: Borbély Fanni

Tavasszal, a hóolvadás idején és nagyobb esőzések után a vízhozam különösen erőteljes – ilyenkor a Zúgó valóban megmutatja, milyen hatalmas erő rejlik a természetben.

Ez a hely nem a tömegturizmus célpontja.

Inkább azok fedezik fel, akik szeretnek letérni a kitaposott ösvényekről, és értékelik a természet nyers szépségét, ahol még érintetlennek tűnik a világ. A környező erdők, a mohás sziklák és a patak folyamatos morajlása különleges hangulatot teremtenek – itt nemcsak csodálni lehet a tájat, hanem valóban megélni.

Fotó: Borbély Fanni

A Zúgó-vízesés a látványon túl élmény is: a víz hangja egyszerre nyugtat és felébreszt, a levegő frissessége pedig emlékeztet arra, milyen jó néha kiszakadni a rohanásból. Ez a kis gyimesi zuhatag talán nem a legnagyobb Erdélyben, de éppen a rejtettsége adja az igazi értékét – egy darabka csend és erő, ahol a természet mesél.

Fotó: Pinti Attila