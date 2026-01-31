Bepereli az EB Romániát az engedéllyel nem rendelkező hulladéklerakók be nem zárása miatt

Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Az Európai Bizottság (EB) pénteken úgy döntött, hogy bepereli Romániát az Európai Unió Bíróságán, mert nem alkalmazta helyesen a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvet és az azt módosító 2018/850 direktívát.
A hulladéklerakókról szóló irányelv előírja a tagállamok számára, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést
Az irányelv előírásokat szab meg az emberi egészségre, a vízre, a talajra és a levegőre gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében. A direktíva értelmében a tagállamoknak intézkedniük kell arról, hogy csak kezelt hulladék kerüljön hulladéklerakóba – írja az Agerpres.
Románia csatlakozási szerződésében biztosított derogálás lehetővé tette bizonyos hulladéklerakók 2017. július 16-ig történő üzemeltetését, ezt követően azonban minden nem megfelelő hulladéklerakót be kellett zárni és rehabilitálni. Románia jelentette, hogy
Ezért a Bizottság 2020 októberében hivatalos felszólító levelet, 2024 februárjában pedig indoklással ellátott véleményt küldött Romániának. Némi előrelépés ellenére a román hatóságok nem oldották meg teljes mértékben a problémát, mivel
A Bizottság úgy véli, hogy a román hatóságok eddigi erőfeszítései nem voltak elégségesek, ezért eljárást indított Románia ellen az Európai Unió Bíróságán.
Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.
Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.
A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.
A kabinet pénteken határozattal módosította a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalának feltételeit, drasztikusan korlátozva a balesetveszélyes termékekhez való hozzáférést.
Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után.
Kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Vasárnaptól Székelyföldön is rendkívül hideg időre van kilátás.
Életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós eMeRTon-díjas magyar előadóművész, dalszerző, szövegíró, rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs.
71 éves korában elhunyt pénteken Catherine O’Hara a Reszkessetek betörők, Beetlejuice, Wyayy Earp, Schitt$ Creek és a The Last of Us színésznője. Halálának oka egyelőre még nem ismert.
A csenei gyerekgyilkosságban érintett 13 éves fiú szüleitől megvonták a szülői jogokat, és a kiskorút a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) képviselői elvitték a családjától.
