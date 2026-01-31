Rovatok
Bepereli az EB Romániát az engedéllyel nem rendelkező hulladéklerakók be nem zárása miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Az Európai Bizottság (EB) pénteken úgy döntött, hogy bepereli Romániát az Európai Unió Bíróságán, mert nem alkalmazta helyesen a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvet és az azt módosító 2018/850 direktívát.

Székelyhon

2026. január 31., 13:252026. január 31., 13:25

A hulladéklerakókról szóló irányelv előírja a tagállamok számára, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést

az engedéllyel nem rendelkező vagy a törvényben előírt működési feltételeknek nem megfelelő hulladéklerakók bezárására és helyreállítására.

Az irányelv előírásokat szab meg az emberi egészségre, a vízre, a talajra és a levegőre gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében. A direktíva értelmében a tagállamoknak intézkedniük kell arról, hogy csak kezelt hulladék kerüljön hulladéklerakóba – írja az Agerpres.

Románia csatlakozási szerződésében biztosított derogálás lehetővé tette bizonyos hulladéklerakók 2017. július 16-ig történő üzemeltetését, ezt követően azonban minden nem megfelelő hulladéklerakót be kellett zárni és rehabilitálni. Románia jelentette, hogy

92 hulladéklerakót bezártak és rehabilitáltak, de 15 telephely továbbra is működött.

Ezért a Bizottság 2020 októberében hivatalos felszólító levelet, 2024 februárjában pedig indoklással ellátott véleményt küldött Romániának. Némi előrelépés ellenére a román hatóságok nem oldották meg teljes mértékben a problémát, mivel

kilenc hulladéklerakót még mindig nem zártak be.

A Bizottság úgy véli, hogy a román hatóságok eddigi erőfeszítései nem voltak elégségesek, ezért eljárást indított Románia ellen az Európai Unió Bíróságán.

Belföld
