Bepereli az EB Romániát az engedéllyel nem rendelkező hulladéklerakók be nem zárása miatt

Az Európai Bizottság (EB) pénteken úgy döntött, hogy bepereli Romániát az Európai Unió Bíróságán, mert nem alkalmazta helyesen a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvet és az azt módosító 2018/850 direktívát.

A hulladéklerakókról szóló irányelv előírja a tagállamok számára, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést

az engedéllyel nem rendelkező vagy a törvényben előírt működési feltételeknek nem megfelelő hulladéklerakók bezárására és helyreállítására.

Az irányelv előírásokat szab meg az emberi egészségre, a vízre, a talajra és a levegőre gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében. A direktíva értelmében a tagállamoknak intézkedniük kell arról, hogy csak kezelt hulladék kerüljön hulladéklerakóba – írja az Agerpres.

Hirdetés

Románia csatlakozási szerződésében biztosított derogálás lehetővé tette bizonyos hulladéklerakók 2017. július 16-ig történő üzemeltetését, ezt követően azonban minden nem megfelelő hulladéklerakót be kellett zárni és rehabilitálni. Románia jelentette, hogy