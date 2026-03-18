Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten

Többször látták Székelyszenterzsébeten a kifejlett medvét, amely kedden egy szürkemarhát is megölt, jelentős kárt okozva a gazdának. Később ismét visszatért a helyszínre a nagyvad, így kénytelenek voltak kilőni azt.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 18., 15:082026. március 18., 15:08

Januárban és februárban is volt már 112-es segélyhívás, mivel egy medve a szürkemarhák környékén ólálkodott a székelyszenterzsébeti Temető utcában – tudtuk meg Szabó Ottótól, Újszékely község polgármesterétől. Mint részletezte

a nagyvad valahol a temető környékén tölthette el a telet – mindössze tíz méterre a karámtól –, többen készítettek videót is róla.

Meghúzták a ravaszt Bár korábban sikerült elkergetni a nagyvadat, kedden hajnalban arra ébredt a gazda, hogy

a medve elpusztította egy jószágát, majd megpróbálta elásni azt

– osztotta meg a részleteket elöljáró. A nyomokból sejthető volt, hogy vissza fog térni az éhes egyed, így az ilyen eseteket kezelő bizottság tagjai már készenlétben voltak. Hirdetés Ugyanaznap este érkezett is az újabb segélyhívás, hogy ismét megjelent a medve, így hamar a helyszínre siettek.

Egyértelművé vált, hogy egy agresszív medvéről van szó, így a polgármester kiadta a kilövési parancsot, amit rögtön végre is hajtottak.

Szabó Ottó attól tart, hogy a korábban elhullott szürkemarha szaga a helyszínre vonzhat más medvéket is, hiszen több is van belőlük a környéken. Fazakas Attila, a Hubertus Vadásztársaság igazgatója is megerősítette lapunknak, hogy visszajáró, ugyanakkor agresszív példányról volt szó, így kénytelenek voltak kilőni azt.

A kilövéssel egy 7-8 éves kanmedvét terítettek le.