Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten

Hét-nyolc éves egyedet lőttek ki

Fotó: Olvasói felvétel

Többször látták Székelyszenterzsébeten a kifejlett medvét, amely kedden egy szürkemarhát is megölt, jelentős kárt okozva a gazdának. Később ismét visszatért a helyszínre a nagyvad, így kénytelenek voltak kilőni azt.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 18., 15:082026. március 18., 15:08

Januárban és februárban is volt már 112-es segélyhívás, mivel egy medve a szürkemarhák környékén ólálkodott a székelyszenterzsébeti Temető utcában – tudtuk meg Szabó Ottótól, Újszékely község polgármesterétől. Mint részletezte

a nagyvad valahol a temető környékén tölthette el a telet – mindössze tíz méterre a karámtól –, többen készítettek videót is róla.

Meghúzták a ravaszt

Bár korábban sikerült elkergetni a nagyvadat, kedden hajnalban arra ébredt a gazda, hogy

a medve elpusztította egy jószágát, majd megpróbálta elásni azt

– osztotta meg a részleteket elöljáró. A nyomokból sejthető volt, hogy vissza fog térni az éhes egyed, így az ilyen eseteket kezelő bizottság tagjai már készenlétben voltak.

Ugyanaznap este érkezett is az újabb segélyhívás, hogy ismét megjelent a medve, így hamar a helyszínre siettek.

Egyértelművé vált, hogy egy agresszív medvéről van szó, így a polgármester kiadta a kilövési parancsot, amit rögtön végre is hajtottak.

Szabó Ottó attól tart, hogy a korábban elhullott szürkemarha szaga a helyszínre vonzhat más medvéket is, hiszen több is van belőlük a környéken.

Fazakas Attila, a Hubertus Vadásztársaság igazgatója is megerősítette lapunknak, hogy visszajáró, ugyanakkor agresszív példányról volt szó, így kénytelenek voltak kilőni azt.

A kilövéssel egy 7-8 éves kanmedvét terítettek le.

A tetemet elszállították a helyszínről, beszélgetésünkkor éppen az egyedből vett minta elemzése zajlott, hogy megállapíthassák, fogyasztható-e a húsa. Ezt kedvező eredmény esetén a vadásztársulat értékesítheti.

A szakember egyébként a polgármesternél derűlátóbb, hiszen szerinte nem fog újabb medve jönni a környékre egy ideig. Volt még hasonló kilövésük és az hosszabb távon megoldotta a problémát.

Udvarhelyszék medve
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén

Több okból is takarékosságra kényszerülnek a Szent György Napok szervezői, de a vízzel félig telt pohár tele felét nézik: az erdélyi és helyi fellépőkkel az egymásra figyelés, a találkozások öröme jobban megélhető.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle

Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában

Mintegy 7,5 millió lejt csoportosítottak át csibai utcák leaszfaltozására az Anghel Saligny program finanszírozásából a csíkszeredai önkormányzati képviselők szerdai, rendkívüli ülésén.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben

Elsüllyedt szerda reggel egy vontatóhajó a Konstanca megyei Midia kikötőben, folyamatban van az incidenskor a fedélzeten lévő személyek keresése és mentése – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje

Ma 16 óráig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Szerdán vitáznak, csütörtökön szavaznak az állami költségvetésről

Szerdán a parlament plénuma elé kerül vitára a 2026-os állami büdzsétervezet, miután a képviselőház és a szenátus illetékes szakbizottságai, majd a költségvetési bizottságok is megvitatták és elkészítették véleményezéseiket.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Csíkszereda továbbra is országos csúcstartó a lakott települések között a reggeli hidegek tekintetében

Jelentős eltérés volt Székelyudvarhely és Csíkszereda reggeli hőmérséklete között: a Hargitai megyeszékhely tovább tartja keddi dobogós helyét és szerdán hajnalban is is az ország leghidegebb lakott települései között maradt.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Anyanyelvből vizsgáznak szerdán a nyolcadikos nemzeti kisebbséghez tartozó diákok

Anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását szerdán, a nyolcadikosok próba-képességvizsgájának harmadik napján

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A nehezebben elhelyezkedő munkavállalók alkalmazását ösztönöznék

Erősebben ösztönözné az állam a sérülékenyebb munkavállalói kategóriákba tartozók alkalmazását. Új támogatásokat hagytak jóvá, több, már meglévőt módosítottak – ezek között szigorítások is vannak –, a kérdés már csak az, hogy lesz-e pénz mindegyikre.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese

Mozgásban is láthatjuk a decemberben mozikba kerülő harmadik, Dűne-filmet, ugyanis kijött hozzá az első – meglehetősen akciódús – előzetes.

2026. március 17., kedd

