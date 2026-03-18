Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten

Hét-nyolc éves egyedet lőttek ki
Fotó: Olvasói felvétel
Többször látták Székelyszenterzsébeten a kifejlett medvét, amely kedden egy szürkemarhát is megölt, jelentős kárt okozva a gazdának. Később ismét visszatért a helyszínre a nagyvad, így kénytelenek voltak kilőni azt.
Januárban és februárban is volt már 112-es segélyhívás, mivel egy medve a szürkemarhák környékén ólálkodott a székelyszenterzsébeti Temető utcában – tudtuk meg Szabó Ottótól, Újszékely község polgármesterétől. Mint részletezte
Bár korábban sikerült elkergetni a nagyvadat, kedden hajnalban arra ébredt a gazda, hogy
– osztotta meg a részleteket elöljáró. A nyomokból sejthető volt, hogy vissza fog térni az éhes egyed, így az ilyen eseteket kezelő bizottság tagjai már készenlétben voltak.
Ugyanaznap este érkezett is az újabb segélyhívás, hogy ismét megjelent a medve, így hamar a helyszínre siettek.
Szabó Ottó attól tart, hogy a korábban elhullott szürkemarha szaga a helyszínre vonzhat más medvéket is, hiszen több is van belőlük a környéken.
Fazakas Attila, a Hubertus Vadásztársaság igazgatója is megerősítette lapunknak, hogy visszajáró, ugyanakkor agresszív példányról volt szó, így kénytelenek voltak kilőni azt.
A tetemet elszállították a helyszínről, beszélgetésünkkor éppen az egyedből vett minta elemzése zajlott, hogy megállapíthassák, fogyasztható-e a húsa. Ezt kedvező eredmény esetén a vadásztársulat értékesítheti.
A szakember egyébként a polgármesternél derűlátóbb, hiszen szerinte nem fog újabb medve jönni a környékre egy ideig. Volt még hasonló kilövésük és az hosszabb távon megoldotta a problémát.
