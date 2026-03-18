A jövő héten esedékes próbaérettségi bojkottálására biztatják a tanárokat az oktatási szakszervezetek.

A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség szerdai közös közleményükben arra biztatják tagjaikat, hogy továbbra is tartsanak össze, ne engedjenek a megfélemlítéseknek és ne hagyjanak fel a héten elkezdett tiltakozással.

A szakszervezetek köszönetet mondtak azoknak a tanároknak, akik a felhívásukra válaszolva nem vettek részt a nyolcadikosok próba-képességvizsgáján.