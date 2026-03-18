Kompromisszumot javasol az RMDSZ, két részletben jöhet a kisnyugdíjasok támogatása

A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

A politikus a Digi24-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: „Biztosan átmegy (a költségvetés – szerk.). Holnap vagy holnapután, ezt nem tudom pontosan megmondani, de a parlament meg fogja szavazni.” Kelemen Hunor elmondta, hogy az RMDSZ kompromisszumos megoldást javasolt a 3000 lejnél kisebb jövedelmű nyugdíjasok – Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért – egyszeri támogatásának ügyében. Ennek lényege, hogy a szükséges forrásokat részben most, részben a nyári költségvetés-kiigazítás után biztosítsák, és a kifizetés két részben történjen.

Erkölcsi és politikai kötelességünk segíteni azokat, akik 2000–3000 lejes nyugdíjból élnek, és napról napra számolgatják, hogy mire futja”

– idézi a szövetségi elnököt az Agerpres. Az RMDSZ kompromisszumos javaslata szerint a kisnyugdíjasok támogatására jelenleg elkülönített mintegy 1,7 milliárd lejt kötelezettségvállalási előirányzatokkal egészítenék ki, amelyeket a nyári költségvetés-kiigazítás után költségvetési előirányzatokká alakítanának.

A támogatást két részletben fizetnék ki: az elsőt az első félévben, a másodikat a kiigazítás után, szeptemberben vagy októberben

– részletezte Kelemen. A politikus elismerte, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok is növelik a deficitet, de számításai szerint így is tartható a 6,2–6,3 százalékos hiánycél, miközben biztosíthatók a nyugdíjasoknak szánt források. Megjegyezte: szerinte nem tekinthető Ilie Bolojan vagy a kormány kudarcának, ha a parlament módosítja a költségvetés tervezetét, mivel ez a törvényhozók szerepe. Arra a kérdésre, hogy a nyilvánosságban érzékelt feszültségek a koalíciós egyeztetéseken is jelentkeztek-e, illetve Sorin Grindeanu valóban azt mondta-e Ilie Bolojannak, hogy a PSD nem kíván vele tovább kormányozni, Kelemen Hunor úgy válaszolt: „Nem pontosan így hangzott el, de voltak ilyen jellegű viták”.

Az RMDSZ elnöke meggyőződését fejezte ki, a koalíció a jelenlegi felállásban folytatja a munkát a 2027-re tervezett miniszterelnök-cseréig.