Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kompromisszumot javasol az RMDSZ, két részletben jöhet a kisnyugdíjasok támogatása

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Székelyhon

2026. március 18., 19:382026. március 18., 19:38

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A politikus a Digi24-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: „Biztosan átmegy (a költségvetés – szerk.). Holnap vagy holnapután, ezt nem tudom pontosan megmondani, de a parlament meg fogja szavazni.”

Kelemen Hunor elmondta, hogy az RMDSZ kompromisszumos megoldást javasolt a 3000 lejnél kisebb jövedelmű nyugdíjasok – Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért – egyszeri támogatásának ügyében. Ennek lényege, hogy a szükséges forrásokat részben most, részben a nyári költségvetés-kiigazítás után biztosítsák, és a kifizetés két részben történjen.

Idézet
Erkölcsi és politikai kötelességünk segíteni azokat, akik 2000–3000 lejes nyugdíjból élnek, és napról napra számolgatják, hogy mire futja”

– idézi a szövetségi elnököt az Agerpres.

Az RMDSZ kompromisszumos javaslata szerint a kisnyugdíjasok támogatására jelenleg elkülönített mintegy 1,7 milliárd lejt kötelezettségvállalási előirányzatokkal egészítenék ki, amelyeket a nyári költségvetés-kiigazítás után költségvetési előirányzatokká alakítanának.

A támogatást két részletben fizetnék ki: az elsőt az első félévben, a másodikat a kiigazítás után, szeptemberben vagy októberben

– részletezte Kelemen.

A politikus elismerte, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok is növelik a deficitet, de számításai szerint így is tartható a 6,2–6,3 százalékos hiánycél, miközben biztosíthatók a nyugdíjasoknak szánt források. Megjegyezte: szerinte nem tekinthető Ilie Bolojan vagy a kormány kudarcának, ha a parlament módosítja a költségvetés tervezetét, mivel ez a törvényhozók szerepe.

Arra a kérdésre, hogy a nyilvánosságban érzékelt feszültségek a koalíciós egyeztetéseken is jelentkeztek-e, illetve Sorin Grindeanu valóban azt mondta-e Ilie Bolojannak, hogy a PSD nem kíván vele tovább kormányozni, Kelemen Hunor úgy válaszolt: „Nem pontosan így hangzott el, de voltak ilyen jellegű viták”.

Az RMDSZ elnöke meggyőződését fejezte ki, a koalíció a jelenlegi felállásban folytatja a munkát a 2027-re tervezett miniszterelnök-cseréig.

„Az emberek döntéseket, eredményeket várnak. Amúgy is vannak gazdasági problémáink, amelyeket súlyosbít a közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború. Tehát rengeteg probléma van, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen vitákkal raboljuk az emberek idejét” – jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha a PSD ragaszkodik Bolojan leváltásához, Kelemen kifejtette: egy esetleges politikai válság önmagában nem jelentene problémát, ha gyorsan megoldódna, de jelenleg nem lát reális alternatívát a jelenlegi kormányzati felállásra. Emlékeztetett arra is: a PNL dönti el, hogy a kormány Ilie Bolojan vezetésével folytatja-e a munkáját.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

Felére csökkenhet az önkormányzat villanyszámlája Farkaslakán

Tizenhárom középület tetejére szerelnek fel napelemeket Farkaslaka községben egy pályázat részeként, ami jelentős spórlást jelent majd a villanyszámlákon. A hosszú távú cél az, hogy teljes egészében megtermeljék az elfogyasztott áramot.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem

Százharminckét millió eurós beruházás zajlik a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol több mint tízezer diák tanul – derült ki Leonard Azamfirei rektor beszámolójából, aki a Marosvásárhelyen megvásárolt épületek sorsáról is beszélt.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Toronymagasan vezet Románia, csak éppen hátulról

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint februárban 2,1 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,3 százalék.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A tanügyi szakszervezetek a próbaérettségi bojkottjára szólítják fel a pedagógusokat

A jövő héten esedékes próbaérettségi bojkottálására biztatják a tanárokat az oktatási szakszervezetek.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Megszavazta a szenátus: közel 900 medve lőhető ki idén

Elfogadta szerdán a szenátus első házként azt a törvénytervezetet, amely szerint 2026-ban országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Részeg női sofőrt kaptak el és baleset is történt ittas vezetés miatt

Ittas sofőr okozott anyagi kárral járó balesetet Csíkszeredában kedden, de Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen is alkoholos befolyásoltság alatt vezető sofőröket szűrtek ki a rendőrök – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten

Többször látták Székelyszenterzsébeten a kifejlett medvét, amely kedden egy szürkemarhát is megölt, jelentős kárt okozva a gazdának. Később ismét visszatért a helyszínre a nagyvad, így kénytelenek voltak kilőni azt.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén

Több okból is takarékosságra kényszerülnek a Szent György Napok szervezői, de a vízzel félig telt pohár tele felét nézik: az erdélyi és helyi fellépőkkel az egymásra figyelés, a találkozások öröme jobban megélhető.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle

Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában

Mintegy 7,5 millió lejt csoportosítottak át csibai utcák leaszfaltozására az Anghel Saligny program finanszírozásából a csíkszeredai önkormányzati képviselők szerdai, rendkívüli ülésén.

2026. március 18., szerda

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!