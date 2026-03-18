Ha tizenkét embert összezárnak

Képesek vagyunk-e valóban meghallani egymást, mielőtt ítéletet mondunk? Ezt a kérdést állítja a középpontba a Csíki Játékszín legújabb előadása, a 12 dühös ember. A Vladimir Anton rendezte produkciót március 19-én mutatják be. A tizenkettők közül két szereplővel, Veress Alberttel és Kitay Leventtel beszélgettünk.

Az év legforróbb napján tizenkét esküdt vonul vissza egy tárgyalótermi tanácskozószobába, hogy meghozza döntését egy fiatal fiú ügyében, akit apja meggyilkolásával vádolnak. A tét óriási: egy ember élete forog kockán. Az ítéletnek egyhangúnak kell lennie. A tizenkét esküdt azonban különböző társadalmi háttérrel rendelkezik: eltérő életutak, tapasztalatok, világnézetek és előítéletek találkoznak ugyanannál az asztalnál. Ahogy a vita egyre hevesebbé válik, az érvek mögül lassan felsejlenek az előítéletek, személyes sérelmek, félelmek, és a szoba lassan a demokrácia, az igazság és az emberi felelősség laboratóriumává válik.

Vladimir Anton rendezésében a történet különös aktualitást nyer. Az instant vélemények, kommentmezők és virtuális viták világában, a 12 dühös ember arra emlékeztet, milyen nehéz – és mennyire nélkülözhetetlen – kilépni a véleménybuborékokból, valóban találkozni és párbeszédet folytatni egymással. Reginald Rose ikonikus drámája az igazság, az előítéletek és a közös döntéshozatal törékeny természetét vizsgálja – áll az előadás ismertetőjében.

Reginald Rose a Tizenkét dühös ember történetét egy tévéfilm forgatókönyveként írta meg, később mozifilmet készítettek belőle. A Henry Fonda főszereplésével készült, 1957-es Sidney Lumet rendezte film mára már filmtörténeti klasszikussá vált. Ez alapján készült el 1997-ben azonos címen a William Friedkin által rendezett televíziós játékfilm, Jack Lemmonnal a főszerepben. Színpadi adaptációja is született, az évek során számos színház a műsorára tűzte. A forgatókönyvet Fábry Péter fordította le magyar nyelvre, ezt vette alapul a Csíki Játékszín alkotógárdája is. „Ez egy tárgyalótermi dráma, amely az ’50-es években, a második világháború után íródott, és képviseli az amerikai jogi rendszernek az alapját, miszerint: mindenki ártatlan mindaddig, amíg be nem bizonyítják, hogy nem az. De, ami minket elsősorban megfogott a darabban, az az egy ember ereje. Tehát, hogy hogyan tud megváltoztatni egyetlen egy ember másokat is, és megfordítani egy egész történetet. És itt van tizenkét ember, és közülük tizenegy a történés során bizonyos alapvető meggyőződését változtatja meg. Ez volt az, ami minket érdekelt elsősorban, mert úgy érezzük, hogy ez alapvetően hiányzik a mai társadalomból, az emberek nagyon nehezen változtatják meg a meggyőződésüket. Például sokszor tapasztaljuk, hogy bekerülnek az emberek a social media különböző buborékjaiba, és mind azzal találkoznak, ami arra rezonál, amit ők gondolnak. Egyre ritkábban ülnek le személyesen egymással beszélgetni. A darabban pedig tizenkét idegen ember találkozik egy ilyen helyzetben, kommunikációra vannak kényszerítve, és ezáltal megváltoznak bennük dolgok.

Úgy gondoljuk, hogy a mai világunkban ez kezd kiveszni, mint ahogy az is, hogy személyesen megvitassunk dolgokat, az, hogy végig tudjunk hallgatni valakit nyitottan, akinek más véleménye van, mint a miénk.

Eléggé megragadunk a saját véleményünknél, és van olyan, hogy húsz-harminc éven keresztül nem is vagyunk hajlandóak ebből kimozdulni és nem is vagyunk nyitottak más szempontok befogadására” – magyarázta a darab és az előadás kapcsán Veress Albert, a Csíki Játékszín igazgatója, az előadás egyik szereplője.

Mint mondta, az általa alakított figura egy átlagos férfi, egy építész. „Ő nem akar gyors következtetésekre jutni, szeretné megvizsgálni minden oldalát a dolognak, minden lehetséges nézőpontot, és ez a fajta nyitott keresés párosul egyfajta bátorsággal. Fel meri vállalni a bizonytalanságát és mer küzdeni is. És nem érti, hogy az emberek hogyan tudnak teljesen biztosak lenni valamiben, hiszen az életben kevés olyan dolog van, amiben teljes mértékben biztosak lehetünk.

Ettől billen ki ez az átlagos történet, hogy ami eleinte úgy tűnik, hogy egy nagyon egyértelmű döntés, arról fokozatosan kiderül, hogy egyáltalán nem az, és ilyen bizonyítékokkal nem lehet valakit villamosszékbe küldeni.”

A történet szerint tizenkét, a társadalom különböző rétegeiből érkező ember ül le egy asztal mellé, olyanok, akik eddig soha nem találkoztak, de ez a pár óra megváltoztat valamit bennük.

Veress Albert és Kitay Levent Fotó: Borbély Fanni

Első alkalommal dolgozik a társulattal a tatabányai származású, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végzett Kitay Levent, aki elmondta, nagy szeretettel fogadták itt őt. Az általa megformált karakter is az esküdtek között van, egy üzletkötő, aki szeretné, ha minél hamarabb megszületne a döntés a vádlottal kapcsolatban. „Ő egy harsány fickó, akinek láthatóan fontosabb dolga lenne ennél az ügynél, történetesen egy baseballmeccs. A filmbeli megoldáshoz képest mi másképp közelítettük meg ezt a karaktert. Ő már szeretne menni a dolgára, és nem érti, hogy mit lehet a témáról ennyit beszélgetni.”

Veress Albert hozzáfűzte, többféle szempont felmerül a történetben. Van olyan szereplő, akinek előítéletei vannak egy bizonyos népcsoporttal szemben, amibe tartozik a vádlott is. Ezért általánosít, sarkít, és mindenkire próbálja ráhúzni az ő elképzelését. Van olyan, akinek személyes problémája van a saját fiával és ezáltal színeződik be az értékelése. Van, aki bevándorlóként nagy tisztelettel van az amerikai jogrendszer iránt, van, aki strukturális gondolkodású, van, aki határozatlan stb.

„Összességében számomra ez a darab és az együtt töltött másfél óra, amíg ezek az emberek össze vannak zárva, arról mesél, hogy mi történik akkor, amikor az emberekből a mindennapi létezésük annyi energiát elvesz, hogy nem marad idejük az empátiára” – osztotta meg velünk Kitay Levent. Mint mondta, van egy képünk az ötvenes évek Amerikájáról, egy idol, ami valójában nem igaz. „Ahogy telik az idő van egy nosztalgia az emberekben, hogy régen minden jobb volt. Nem igaz, mert az egyszerű embernek ugyanannyi problémája volt, az alapvető egzisztenciális létezés alapvető problémát jelentett, és erre próbálja felhívni a figyelmet a darab is.

Sajnos manapság megint valahogy úgy fordult az idő vaskereke, hogy megint egy ilyen helyzetben találjuk magunkat, és nagyon fontos erről a témáról beszélni,

főleg akkor, amikor minden tendencia arra sodorja az embert, hogy a saját komfortzónáján belül létezzen, és ezt meg se akarja törni.

És ezek az emberek hirtelen olyan helyzetbe kerülnek, hogy rákényszerülnek arra, hogy beszélgessenek egymással. Ez a nagyon fontos, annak ellenére, hogy nem értenek egyet. És meg kell tanulnunk újra civilizált emberekké válni, figyelni a másikra. Ez nyilván nagyon nehéz. A darab nem bűnbakot keres, hanem megoldást, s ennek az esszenciális része, manifesztuma a Berci (Veress Albert) által játszott karakter. Hogy ő az, aki azt mondja: álljunk meg, emberek, legalább gondolkodjunk el, adjunk egy esélyt. Hisz egy 19 éves srác életéről van szó.”

A tizenkét esküdt szerepében Bilibók Attila, Fülöp Zoltán, Hatházi András, Kányádi Szilárd, Kitay Levent, Kosztándi Zsolt, Kozma Attila, Lőrincz András Ernő, Márdirosz Ágnes, Ráduly Beáta, Veress Albert és Zsigmond Éva-Beáta lépnek színpadra, míg a törvényszéki segéd szerepét Giacomello Roberto alakítja. A szereplőgárda a tapasztalt színészek és a fiatalabb generáció együttműködésére épül, ami különleges dinamizmust ad a történetnek, és erősíti a darab egyik alapgondolatát: a különböző nézőpontok találkozása teremti meg a valódi párbeszéd lehetőségét – áll a színház közleményében.

