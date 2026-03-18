A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín

Fotó: Borbély Fanni
A Csíki Játékszín először tűzi műsorára Reginald Rose 12 dühös ember című drámáját, Vladimir Anton rendezésében. A produkció olyan témákat állít középpontba, amelyek napjaink társadalmi megosztottságában különösen aktuálisak.
Reginald Rose Tizenkét dühös ember című műve a 20. századi drámairodalom egyik legismertebb és legnagyobb hatású alkotása. A történet világszerte ismertté vált az 1957-es, Sidney Lumet rendezte filmadaptáció révén, amelyben többek között Henry Fonda alakította a történet egyik kulcsfiguráját. A film azóta a filmtörténet klasszikusává vált, gyakran szerepel minden idők legjobb alkotásait felsoroló listákon.
A kamaradráma egyszerű, mégis rendkívül feszült alaphelyzete – tizenkét ember vitája egyetlen szobában – időtálló példája annak,
A bemutatóelőadás március 19-én, csütörtökön 19 órától látható a csíkszeredai Művészetek Házában. Az előadás következő időpontjai: március 20., péntek, 19 óra, valamint március 28., szombat, 19 óra, szintén a Művészetek Házának nagyszínpadán.
Jegyek válthatók online, valamint személyesen a Művészetek Háza jegypénztárában hétfőn, szerdán és pénteken 10 és 14 óra között, kedden és csütörtökön 14 és 18 óra között, illetve az előadások előtt egy órával a helyszínen.
