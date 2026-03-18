Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem

Cseke Attila, fejlesztési miniszter és Leonard Azamfirei, a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektora egy munkatelep-látogatáson • Fotó: Haáz Vince

Cseke Attila, fejlesztési miniszter és Leonard Azamfirei, a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektora egy munkatelep-látogatáson

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Százharminckét millió eurós beruházás zajlik a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol több mint tízezer diák tanul – derült ki Leonard Azamfirei rektor beszámolójából, aki a Marosvásárhelyen megvásárolt épületek sorsáról is beszélt.

Simon Virág

2026. március 18., 17:142026. március 18., 17:14

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem rektora, Leonard Azamfirei kedden másfél órás összegzésben mutatta be múlt évre vonatkozó beszámolóját, amelyben többek között a fejlesztésekről is beszélt.

Íme néhány adat: az egyetemen jelenleg 9662 hallgató tanul, a mesteri képzéseken 1225-ön vesznek részt, míg 511-en doktori dolgozatukat írják. A hamburgi kirendeltségén 830 egyetemista van.

A hallgatók száma növekedő tendenciát mutat, egyre többen vannak a fizetős helyeken is.

Tavaly az egyetem saját bevétele, aminek nagy részét a tandíjak teszik ki, 79,6 millió lej volt.

Jelentős fejlesztések zajlanak az egyetemen

Leonard Azamfirei beszámolójában kiemelte, hogy

a folyamatban lévő beruházások összértéke meghaladja a 670 millió lejt, ami körülbelül 132 millió eurónak felel meg.

A legnagyobb tétel a George Emil Palade Egyetemi Klinikai Kórház építése, ami 183 millió lej értékű, és amelynek költségeit az országos helyreállítási terv (PNRR) pénzkeretéből fedezik.

A kórház Marosvásárhely mellett, Jedden épül, és a tervek szerint ez év második felében kész is lesz.

Ez, a rektor szerint tulajdonképpen egyfajta okos kórház lesz, ahol az egyetem hallgatói gyakorlatozhatnak majd.

Negyvenmillió lejes beruházással épül egy teljesen új egyetemi könyvtár is, ami éjjel-nappal a hallgatók rendelkezésére áll majd, és

az elképzelés szerint kis alvófülkék is lesznek benne, hogy a diákok kutatás, tanulás közben lepihenhessenek.

Ezt az épületet idén nyáron fejezik be.

A marosvásárhelyi Szentgyörgy téri épület jelenleg átalakítás alatt van

Más egyetemi épületek sorsa

Marosvásárhelyen az orvosi egyetem az elmúlt években több épületet megvásárolt – ezek sorsáról is beszélt a rektor, az éves beszámolójában. Kiderült, hogy a Szentgyörgy téren, a volt Romtelecom épületében jelenleg dolgoznak, ennek StudX a neve. Ott egy

modern képzési központot alakítanak ki ápolók, dietetikusok, gyógytornászok számára.

A főtéren a volt telefonpalota földszintjén az egyetem gyógyszertárat nyitott, a felső szinteket uniós alapokból akarják átalakítani. A rektor szerint még márciusban esedékes egy újabb szerződés megkötése a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, az uniós alapokból az első emeleten fogászati szimulációs központot alakítanak ki, a második emeleten pedig egy wellnessközpont, amely a kozmetikai orvosi képzést egészíti ki.

Azamfirei szerint a volt Mures Mall bevásárlóközpont átalakítási tervén is dolgoznak, ami szintén az ők ügykezelésükbe tartozik.

A rektor teljes beszámolója megtekinthető ezen a linken.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

Toronymagasan vezet Románia, csak éppen hátulról

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint februárban 2,1 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,3 százalék.

Hirdetés
2026. március 18., szerda

A tanügyi szakszervezetek a próbaérettségi bojkottjára szólítják fel a pedagógusokat

A jövő héten esedékes próbaérettségi bojkottálására biztatják a tanárokat az oktatási szakszervezetek.

2026. március 18., szerda

Megszavazta a szenátus: közel 900 medve lőhető ki idén

Elfogadta szerdán a szenátus első házként azt a törvénytervezetet, amely szerint 2026-ban országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

Részeg női sofőrt kaptak el és baleset is történt ittas vezetés miatt

Ittas sofőr okozott anyagi kárral járó balesetet Csíkszeredában kedden, de Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen is alkoholos befolyásoltság alatt vezető sofőröket szűrtek ki a rendőrök – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Hirdetés
2026. március 18., szerda

Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten

Többször látták Székelyszenterzsébeten a kifejlett medvét, amely kedden egy szürkemarhát is megölt, jelentős kárt okozva a gazdának. Később ismét visszatért a helyszínre a nagyvad, így kénytelenek voltak kilőni azt.

A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén

Több okból is takarékosságra kényszerülnek a Szent György Napok szervezői, de a vízzel félig telt pohár tele felét nézik: az erdélyi és helyi fellépőkkel az egymásra figyelés, a találkozások öröme jobban megélhető.

2026. március 18., szerda

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle

Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.

Hirdetés
2026. március 18., szerda

Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában

Mintegy 7,5 millió lejt csoportosítottak át csibai utcák leaszfaltozására az Anghel Saligny program finanszírozásából a csíkszeredai önkormányzati képviselők szerdai, rendkívüli ülésén.

Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben

Elsüllyedt szerda reggel egy vontatóhajó a Konstanca megyei Midia kikötőben, folyamatban van az incidenskor a fedélzeten lévő személyek keresése és mentése – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje

Ma 16 óráig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!