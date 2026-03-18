Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem

Cseke Attila, fejlesztési miniszter és Leonard Azamfirei, a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektora egy munkatelep-látogatáson

Százharminckét millió eurós beruházás zajlik a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol több mint tízezer diák tanul – derült ki Leonard Azamfirei rektor beszámolójából, aki a Marosvásárhelyen megvásárolt épületek sorsáról is beszélt.

Simon Virág 2026. március 18., 17:142026. március 18., 17:14

A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem rektora, Leonard Azamfirei kedden másfél órás összegzésben mutatta be múlt évre vonatkozó beszámolóját, amelyben többek között a fejlesztésekről is beszélt. Íme néhány adat: az egyetemen jelenleg 9662 hallgató tanul, a mesteri képzéseken 1225-ön vesznek részt, míg 511-en doktori dolgozatukat írják. A hamburgi kirendeltségén 830 egyetemista van.

A hallgatók száma növekedő tendenciát mutat, egyre többen vannak a fizetős helyeken is.

Tavaly az egyetem saját bevétele, aminek nagy részét a tandíjak teszik ki, 79,6 millió lej volt. Jelentős fejlesztések zajlanak az egyetemen Leonard Azamfirei beszámolójában kiemelte, hogy

a folyamatban lévő beruházások összértéke meghaladja a 670 millió lejt, ami körülbelül 132 millió eurónak felel meg.

A legnagyobb tétel a George Emil Palade Egyetemi Klinikai Kórház építése, ami 183 millió lej értékű, és amelynek költségeit az országos helyreállítási terv (PNRR) pénzkeretéből fedezik.

A kórház Marosvásárhely mellett, Jedden épül, és a tervek szerint ez év második felében kész is lesz.

Ez, a rektor szerint tulajdonképpen egyfajta okos kórház lesz, ahol az egyetem hallgatói gyakorlatozhatnak majd. Negyvenmillió lejes beruházással épül egy teljesen új egyetemi könyvtár is, ami éjjel-nappal a hallgatók rendelkezésére áll majd, és

az elképzelés szerint kis alvófülkék is lesznek benne, hogy a diákok kutatás, tanulás közben lepihenhessenek.

Ezt az épületet idén nyáron fejezik be.

A marosvásárhelyi Szentgyörgy téri épület jelenleg átalakítás alatt van Fotó: Haáz Vince

Más egyetemi épületek sorsa Marosvásárhelyen az orvosi egyetem az elmúlt években több épületet megvásárolt – ezek sorsáról is beszélt a rektor, az éves beszámolójában. Kiderült, hogy a Szentgyörgy téren, a volt Romtelecom épületében jelenleg dolgoznak, ennek StudX a neve. Ott egy

modern képzési központot alakítanak ki ápolók, dietetikusok, gyógytornászok számára.