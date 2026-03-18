Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem

Cseke Attila, fejlesztési miniszter és Leonard Azamfirei, a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektora egy munkatelep-látogatáson
Fotó: Haáz Vince
Százharminckét millió eurós beruházás zajlik a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol több mint tízezer diák tanul – derült ki Leonard Azamfirei rektor beszámolójából, aki a Marosvásárhelyen megvásárolt épületek sorsáról is beszélt.
A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem rektora, Leonard Azamfirei kedden másfél órás összegzésben mutatta be múlt évre vonatkozó beszámolóját, amelyben többek között a fejlesztésekről is beszélt.
Íme néhány adat: az egyetemen jelenleg 9662 hallgató tanul, a mesteri képzéseken 1225-ön vesznek részt, míg 511-en doktori dolgozatukat írják. A hamburgi kirendeltségén 830 egyetemista van.
Tavaly az egyetem saját bevétele, aminek nagy részét a tandíjak teszik ki, 79,6 millió lej volt.
Leonard Azamfirei beszámolójában kiemelte, hogy
A legnagyobb tétel a George Emil Palade Egyetemi Klinikai Kórház építése, ami 183 millió lej értékű, és amelynek költségeit az országos helyreállítási terv (PNRR) pénzkeretéből fedezik.
Ez, a rektor szerint tulajdonképpen egyfajta okos kórház lesz, ahol az egyetem hallgatói gyakorlatozhatnak majd.
Negyvenmillió lejes beruházással épül egy teljesen új egyetemi könyvtár is, ami éjjel-nappal a hallgatók rendelkezésére áll majd, és
Ezt az épületet idén nyáron fejezik be.
A marosvásárhelyi Szentgyörgy téri épület jelenleg átalakítás alatt van
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen az orvosi egyetem az elmúlt években több épületet megvásárolt – ezek sorsáról is beszélt a rektor, az éves beszámolójában. Kiderült, hogy a Szentgyörgy téren, a volt Romtelecom épületében jelenleg dolgoznak, ennek StudX a neve. Ott egy
A főtéren a volt telefonpalota földszintjén az egyetem gyógyszertárat nyitott, a felső szinteket uniós alapokból akarják átalakítani. A rektor szerint még márciusban esedékes egy újabb szerződés megkötése a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, az uniós alapokból az első emeleten fogászati szimulációs központot alakítanak ki, a második emeleten pedig egy wellnessközpont, amely a kozmetikai orvosi képzést egészíti ki.
Azamfirei szerint a volt Mures Mall bevásárlóközpont átalakítási tervén is dolgoznak, ami szintén az ők ügykezelésükbe tartozik.
A rektor teljes beszámolója megtekinthető ezen a linken.
szóljon hozzá!