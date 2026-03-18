Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán

• Fotó: Gergely Imre

Harminckilenc díjazott vehetett át elismerést a 2026. évi Hargita megyei Lovasgálán. A Gyergyóremetén megrendezett eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár bejelentette, hogy napokon belül meghirdetik az idei Kárpát-medencei Lovas Programot.

Gergely Imre

2026. március 18., 21:462026. március 18., 21:46

A Lovasgálán a 2025-ös versenyszezonban kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók munkáját ismerték el. Összesen 39 díjazott vehetett át elismerést – olyanok, akik a múlt évben a lovas sportágak valamelyikében értek el kiemelkedő eredményeket. Díjugratókat, fogathajtókat, lovasíjászokat és military lovasokat díjaztak.

A gyergyóremetei közösségi házban zajló esemény vendégeit Laczkó-Albert Elemér polgármester köszöntötte. Ezt követően Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács alelnöke beszélt, aki rámutatott: átalakulási folyamat zajlik, a lovak eltűnnek a mezőkről.

A munkalovak helyét átveszi a turistaló, a terápiás ló, a hobbiló és a hagyományőrző ló.

Hangsúlyozta, ezek létezése a gyerekek nevelése szempontjából is nagyon fontos.

Ugyanakkor nemcsak kulturális és nevelési értéket képvisel a lótartás, hanem jelentős, mintegy százmilliárd eurós európai gazdasági potenciállal is bírnak a lovakkal kapcsolatos tevékenységek.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Biró Barna Botond, a megyei önkormányzat elnöke külön elismeréssel szólt a díjazott fiatalokhoz. Kiemelte: egyrészt azért, mert ezt a hagyományt választották, másrészt azért, mert minden érem és díj mögött rengeteg munka, lemondás, áldozat és erőfeszítés áll.

„Amikor egy fiatal a lovas sport mellett dönt, rendet és fegyelmet tanul,

és megtanulja azt is, hogyan kell végigmenni az úton akkor is, amikor az nehéz” – fogalmazott.

Március 23-tól indul a Nemzetpolitikai Államtitkárság idei pályázati programja

„A magyarok történetében a ló mindig fontos szerepet játszott: volt barát, társ, munkatárs, munkaeszköz, sőt volt, hogy a túlélés egyetlen záloga. Nagyon fontos, hogy a magyar egy lovas nemzet, ezért számunkra érték, hogy lovas hagyományainkat és közösségeinket megőrizzük” – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Mint kiemelte, a magyar kormány elkötelezett a lovas közösségek támogatása mellett, ezért a Nemzetpolitikai Államtitkárság idén is meghirdeti a Kárpát-medencei lovas programot. Március 23-tól várják a pályázatokat a Kárpát-medence magyar közösségeitől.

Lovas események szervezése, hagyományőrzés, valamint a gyermekek számára a lovas élményekhez való szélesebb körű hozzáférés biztosítása

– többek között ezek a tevékenységek is támogatásban részesülhetnek.

A gálán beszédet mondott Marilena Mladin, a Romániai Lovas Szövetség elnöke is, aki magyarul is szólt a jelenlévőkhöz.

Gyergyószék Gyergyóremete
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen

Erdőt is fenyeget a szerda esti tarlótűz Maroshévíz környékén, mintegy öt hektáron ég a száraz növényzet, hivatásos és önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.

Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen
Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen
2026. március 18., szerda

Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen
Hirdetés
2026. március 18., szerda

Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat

Látványos koncerttel indul a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa programsorozat Gyergyószentmiklóson. Szombaton 20 órától a Basilides Tibor Sportcsarnok ad helyet annak az eseménynek, ahol a gyergyói zenei élet ismert előadói lépnek színpadra.

Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat
Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat
2026. március 18., szerda

Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat
2026. március 17., kedd

Előadás szülőknek és pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson

A Szülőnek lenni előadás-sorozat újabb alkalommal várja az érdeklődőket március 20-án, pénteken 18 órától Gyergyószentmiklóson, az örmény katolikus templomban. Az esemény meghívott előadója Sisak Imola lesz.

Előadás szülőknek és pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson
Előadás szülőknek és pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson
2026. március 17., kedd

Előadás szülőknek és pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson
2026. március 17., kedd

Amerikai filmeken dolgozott, most Gyergyóremetén mesél erről

Újabb érdekes meghívottal folytatódik a Nagyvilág Gyergyóremetén előadás-sorozat. Gergely László mesél az élményeiről, aki korábban az Egyesült Államokban dolgozott látványtechnikusként.

Amerikai filmeken dolgozott, most Gyergyóremetén mesél erről
Amerikai filmeken dolgozott, most Gyergyóremetén mesél erről
2026. március 17., kedd

Amerikai filmeken dolgozott, most Gyergyóremetén mesél erről
Hirdetés
2026. március 17., kedd

Leégett egy gazdasági melléképület, egy ember pánikrohamot kapott – frissítve

Gazdasági melléképület gyulladt ki Tekerőpatakon kedd délelőtt, a helyszínre több tűzoltóegységet is riasztottak.

Leégett egy gazdasági melléképület, egy ember pánikrohamot kapott – frissítve
Leégett egy gazdasági melléképület, egy ember pánikrohamot kapott – frissítve
2026. március 17., kedd

Leégett egy gazdasági melléképület, egy ember pánikrohamot kapott – frissítve
2026. március 16., hétfő

Eltávolította az elektronikus nyomkövetőt, letartóztatták a rendőrök

Levette magáról a hatóságok által elrendelt elektronikus nyomkövetőt egy gyergyószentmiklósi férfi, aki azóta harmincnapos előzetes letartóztatásba került – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Eltávolította az elektronikus nyomkövetőt, letartóztatták a rendőrök
Eltávolította az elektronikus nyomkövetőt, letartóztatták a rendőrök
2026. március 16., hétfő

Eltávolította az elektronikus nyomkövetőt, letartóztatták a rendőrök
2026. március 16., hétfő

Öt embert vettek őrizetbe egy kocsmai tömegverekedés miatt Maroshévízen

Négy férfit és egy nőt vettek őrizetbe a hatóságok vasárnap, miután összeverekedtek egy maroshévízi lokálban. Mintegy tízezer lejes kárt okoztak – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Öt embert vettek őrizetbe egy kocsmai tömegverekedés miatt Maroshévízen
Öt embert vettek őrizetbe egy kocsmai tömegverekedés miatt Maroshévízen
2026. március 16., hétfő

Öt embert vettek őrizetbe egy kocsmai tömegverekedés miatt Maroshévízen
Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó
Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó
2026. március 15., vasárnap

Keresztállítás a nemzeti ünnepen Gyergyószentmiklóson

A nemzeti ünnep alkalmából új keresztet szenteltek fel Gyergyószentmiklós keleti kijáratánál, a Both-vára aljában vasárnap. Az eseményen résztvevők az elődök hagyományát folytatva állítottak emléket, amelynek gondozását többen is magukra vállalták.

Keresztállítás a nemzeti ünnepen Gyergyószentmiklóson
Keresztállítás a nemzeti ünnepen Gyergyószentmiklóson
2026. március 15., vasárnap

Keresztállítás a nemzeti ünnepen Gyergyószentmiklóson
2026. március 12., csütörtök

Újdonság Borszéken: ősztől elindulhat a térségi tömegközlekedés

Megérkeztek Borszékre azok az elektromos autóbuszok és kisbuszok, amelyek révén várhatóan már az ősztől elindulhat az újdonságnak számító városi és térségi tömegközlekedés a fürdővárosban és környékén.

Újdonság Borszéken: ősztől elindulhat a térségi tömegközlekedés
Újdonság Borszéken: ősztől elindulhat a térségi tömegközlekedés
2026. március 12., csütörtök

Újdonság Borszéken: ősztől elindulhat a térségi tömegközlekedés
