Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán

Harminckilenc díjazott vehetett át elismerést a 2026. évi Hargita megyei Lovasgálán. A Gyergyóremetén megrendezett eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár bejelentette, hogy napokon belül meghirdetik az idei Kárpát-medencei Lovas Programot.
2026. március 18., 21:46
A Lovasgálán a 2025-ös versenyszezonban kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók munkáját ismerték el. Összesen 39 díjazott vehetett át elismerést – olyanok, akik a múlt évben a lovas sportágak valamelyikében értek el kiemelkedő eredményeket. Díjugratókat, fogathajtókat, lovasíjászokat és military lovasokat díjaztak.
A gyergyóremetei közösségi házban zajló esemény vendégeit Laczkó-Albert Elemér polgármester köszöntötte. Ezt követően Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács alelnöke beszélt, aki rámutatott: átalakulási folyamat zajlik, a lovak eltűnnek a mezőkről.
Hangsúlyozta, ezek létezése a gyerekek nevelése szempontjából is nagyon fontos.
Ugyanakkor nemcsak kulturális és nevelési értéket képvisel a lótartás, hanem jelentős, mintegy százmilliárd eurós európai gazdasági potenciállal is bírnak a lovakkal kapcsolatos tevékenységek.
Biró Barna Botond, a megyei önkormányzat elnöke külön elismeréssel szólt a díjazott fiatalokhoz. Kiemelte: egyrészt azért, mert ezt a hagyományt választották, másrészt azért, mert minden érem és díj mögött rengeteg munka, lemondás, áldozat és erőfeszítés áll.
és megtanulja azt is, hogyan kell végigmenni az úton akkor is, amikor az nehéz” – fogalmazott.
„A magyarok történetében a ló mindig fontos szerepet játszott: volt barát, társ, munkatárs, munkaeszköz, sőt volt, hogy a túlélés egyetlen záloga. Nagyon fontos, hogy a magyar egy lovas nemzet, ezért számunkra érték, hogy lovas hagyományainkat és közösségeinket megőrizzük” – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.
Mint kiemelte, a magyar kormány elkötelezett a lovas közösségek támogatása mellett, ezért a Nemzetpolitikai Államtitkárság idén is meghirdeti a Kárpát-medencei lovas programot. Március 23-tól várják a pályázatokat a Kárpát-medence magyar közösségeitől.
– többek között ezek a tevékenységek is támogatásban részesülhetnek.
A gálán beszédet mondott Marilena Mladin, a Romániai Lovas Szövetség elnöke is, aki magyarul is szólt a jelenlévőkhöz.
