Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán

Harminckilenc díjazott vehetett át elismerést a 2026. évi Hargita megyei Lovasgálán. A Gyergyóremetén megrendezett eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár bejelentette, hogy napokon belül meghirdetik az idei Kárpát-medencei Lovas Programot.

Gergely Imre 2026. március 18., 21:46

A Lovasgálán a 2025-ös versenyszezonban kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók munkáját ismerték el. Összesen 39 díjazott vehetett át elismerést – olyanok, akik a múlt évben a lovas sportágak valamelyikében értek el kiemelkedő eredményeket. Díjugratókat, fogathajtókat, lovasíjászokat és military lovasokat díjaztak. A gyergyóremetei közösségi házban zajló esemény vendégeit Laczkó-Albert Elemér polgármester köszöntötte. Ezt követően Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács alelnöke beszélt, aki rámutatott: átalakulási folyamat zajlik, a lovak eltűnnek a mezőkről.

A munkalovak helyét átveszi a turistaló, a terápiás ló, a hobbiló és a hagyományőrző ló.

Hangsúlyozta, ezek létezése a gyerekek nevelése szempontjából is nagyon fontos. Ugyanakkor nemcsak kulturális és nevelési értéket képvisel a lótartás, hanem jelentős, mintegy százmilliárd eurós európai gazdasági potenciállal is bírnak a lovakkal kapcsolatos tevékenységek.

Fotó: Gergely Imre

Biró Barna Botond, a megyei önkormányzat elnöke külön elismeréssel szólt a díjazott fiatalokhoz. Kiemelte: egyrészt azért, mert ezt a hagyományt választották, másrészt azért, mert minden érem és díj mögött rengeteg munka, lemondás, áldozat és erőfeszítés áll.

„Amikor egy fiatal a lovas sport mellett dönt, rendet és fegyelmet tanul,

és megtanulja azt is, hogyan kell végigmenni az úton akkor is, amikor az nehéz” – fogalmazott. Március 23-tól indul a Nemzetpolitikai Államtitkárság idei pályázati programja „A magyarok történetében a ló mindig fontos szerepet játszott: volt barát, társ, munkatárs, munkaeszköz, sőt volt, hogy a túlélés egyetlen záloga. Nagyon fontos, hogy a magyar egy lovas nemzet, ezért számunkra érték, hogy lovas hagyományainkat és közösségeinket megőrizzük” – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

Fotó: Gergely Imre

Mint kiemelte, a magyar kormány elkötelezett a lovas közösségek támogatása mellett, ezért a Nemzetpolitikai Államtitkárság idén is meghirdeti a Kárpát-medencei lovas programot. Március 23-tól várják a pályázatokat a Kárpát-medence magyar közösségeitől.

Lovas események szervezése, hagyományőrzés, valamint a gyermekek számára a lovas élményekhez való szélesebb körű hozzáférés biztosítása