Toronymagasan vezet Románia, csak éppen hátulról

Fotó: Eurostat
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint februárban 2,1 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,3 százalék.
Az EU-ban a múlt hónapban Dániában (0,5 százalék), Cipruson (0,9) és Csehországban (1) volt a legalacsonyabb az éves infláció, Romániában (8,3), Szlovákiában (4) és Horvátországban (3,9) pedig a legmagasabb.
Januárhoz képest az éves infláció 11 tagállamban – köztük Romániában is – csökkent, négyben stagnált, 12 tagállamban pedig emelkedett. Az euróövezetben az éves infláció 1,9 százalékra nőtt februárban az előző havi 1,7 százalékról – írja az Eurostat adataira hivatkozva az Agerpres hírügynökség.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) korábban közölt adatai szerint Romániában a tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció.
A szolgáltatások 11,37 százalékkal,
a nem élelmiszer jellegű termékek 9,41 százalékkal,
az élelmiszerek pedig 7,89 százalékkal drágultak egy év alatt.
Az előző hónaphoz képest az infláció 0,59 százalékos volt. Az év elejétől (2026 februárjában 2025 decemberéhez képest) átlagban 1,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az infláció éves rátája 2026 februárjában 2025 februárjához képest 9,3 százalék volt. Az elmúlt 12 hónapban (2025 márciusa és 2026 februárja között) a fogyasztói árak átlagos változási rátája 8,1 százalék volt az előző 12 hónaphoz (2024 márciusa és 2025 februárja közötti időszakhoz) viszonyítva.
A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3,7 százalékról 3,9 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.
