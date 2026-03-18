Megszavazta a szenátus: közel 900 medve lőhető ki idén

Elfogadta szerdán a szenátus első házként azt a törvénytervezetet, amely szerint 2026-ban országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

Az RMDSZ által szorgalmazott jogszabályjavaslatot 70 támogató és 10 ellenszavazattal, 17 tartózkodás mellett hagyta jóvá a felsőház – számol be az Agerpres.

A tervezet szerint 2026-ban 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében. Emellett külön beavatkozási kvótát is megállapítanak: