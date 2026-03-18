Részeg női sofőrt kaptak el és baleset is történt ittas vezetés miatt

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Ittas sofőr okozott anyagi kárral járó balesetet Csíkszeredában kedden, de Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen is alkoholos befolyásoltság alatt vezető sofőröket szűrtek ki a rendőrök – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Egy 24 éves csíkszeredai férfi nem adott elsőbbséget elinduláskor egy másik járműnek, amelyet egy 66 éves férfi vezetett és összeütköztek a Hunyadi János utcában. Az ütközés következtében
Az alkoholszondás vizsgálat során kiderült, hogy a fiatal sofőr ittasan vezetett: a készülék 0,81 mg/liter légakoholszintet mutatott leheletében. A férfit kórházba szállították vérvételre, az ügyben ittas járművezetés miatt indult büntetőeljárás.
Ugyanezen a napon Gyergyószentmiklóson is ittas vezetőt állítottak meg a rendőrök. Egy 39 éves helyi nő a Gábor Áron utcában vezette autóját, amikor igazoltatták.
A nőt szintén kórházba szállították biológiai mintavételre, az ügyben büntetőeljárás indult.
Korábban a nap folyamán Székelyudvarhelyen is kiszűrtek egy ittas sofőrt, míg Csíkszeredában egy olyan autóst is megállítottak, aki felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett.
