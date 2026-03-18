Részeg női sofőrt kaptak el és baleset is történt ittas vezetés miatt

Ittas sofőr okozott anyagi kárral járó balesetet Csíkszeredában kedden, de Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen is alkoholos befolyásoltság alatt vezető sofőröket szűrtek ki a rendőrök – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Egy 24 éves csíkszeredai férfi nem adott elsőbbséget elinduláskor egy másik járműnek, amelyet egy 66 éves férfi vezetett és összeütköztek a Hunyadi János utcában. Az ütközés következtében

a második autó egy lakóház kerítésének csapódott.

Az alkoholszondás vizsgálat során kiderült, hogy a fiatal sofőr ittasan vezetett: a készülék 0,81 mg/liter légakoholszintet mutatott leheletében. A férfit kórházba szállították vérvételre, az ügyben ittas járművezetés miatt indult büntetőeljárás.

Ugyanezen a napon Gyergyószentmiklóson is ittas vezetőt állítottak meg a rendőrök. Egy 39 éves helyi nő a Gábor Áron utcában vezette autóját, amikor igazoltatták.