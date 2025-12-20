A kettéhasadt hegy között | Erdély kincsei

Erdély szívében, a Torockói-hegység peremén húzódik egy sziklakanyon, amelyet a természet évmilliók alatt faragott a saját arcára. Ez a Tordai-hasadék.

A Hesdát-patak itt mélyítette ki útját a mészkőben, létrehozva egy helyenként háromszáz méter magas falakkal szegélyezett szurdokot. A sziklák között több tucat barlang rejtőzik, a meredek lejtőkön pedig mintegy ezer növényfaj kapaszkodik, továbbá több mint száz madárfajt, számtalan hüllőt, emlőst, lepkét jegyeztek fel az 1938 óta védett területen.

Az autóval több irányból – Magyarpeterd, Szind vagy Mészkő falvakból – megközelíthető Kolozs megyei hasadék nemcsak természeti csoda, hanem legendák őrzője is. A hagyomány úgy tartja, hogy Szent László király az őt üldöző kunok elől úgy menekült meg, hogy égi fohásza hatására lova után kettényílt a föld, s üldözői halálukat lelték a kialakuló szakadékban.