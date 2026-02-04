Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval

Szolgálatban volt és a hatósági járművet vezette az a rendőr, akit Aradon tartóztattak fel a hét elején a korrupcióellenes igazgatóság emberei. Az akció

nyilvánosan, Arad egyik utcáján zajlott, több szemtanú rögzítette is, amint a tettenérés során kiemelik a forgalomból az egyenruhás rendőrt

– számolt be az esetről helyi forrásokra hivatkozva a TVR Info. A román közszolgálati média értesülései szerint a rendőrügynököt akkor kapták el, amikor állítólag 1500 lej vesztegetési pénzt vett át.

A tettenérést több bejelentés nyomán szervezték meg, ugyanis a nyomozáshoz közel álló források szerint a gyanúsított többször is megállított járművezetőket a forgalomban, állítólagos közlekedési szabálysértésekre hivatkozva, majd pénzt kért tőlük bírság ürügyén.

Kedden este az aradi törvényszék helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a gyanúsított rendőr előzetes letartóztatását. A nyomozók házkutatást tartottak a gyanúsított rendőr lakásán és az Arad megyei közlekedésrendészet székhelyén is, bizonyítékok gyűjtése céljából.