Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Szolgálat közben, egyenruhában vették őrizetbe azt az Arad megyei rendőrt, akit korrupcióval gyanúsítanak.
2026. február 04., 10:342026. február 04., 10:34
Szolgálatban volt és a hatósági járművet vezette az a rendőr, akit Aradon tartóztattak fel a hét elején a korrupcióellenes igazgatóság emberei. Az akció
– számolt be az esetről helyi forrásokra hivatkozva a TVR Info. A román közszolgálati média értesülései szerint a rendőrügynököt akkor kapták el, amikor állítólag 1500 lej vesztegetési pénzt vett át.
A tettenérést több bejelentés nyomán szervezték meg, ugyanis a nyomozáshoz közel álló források szerint a gyanúsított többször is megállított járművezetőket a forgalomban, állítólagos közlekedési szabálysértésekre hivatkozva, majd pénzt kért tőlük bírság ürügyén.
Kedden este az aradi törvényszék helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a gyanúsított rendőr előzetes letartóztatását. A nyomozók házkutatást tartottak a gyanúsított rendőr lakásán és az Arad megyei közlekedésrendészet székhelyén is, bizonyítékok gyűjtése céljából.
