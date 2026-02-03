Eltörölné a gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékát a munkaügyi miniszter

Képünk illusztráció
A gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékkötelezettségének (CASS) eltörlését sürgette kedden a Facebook-oldalán a munkaügyi miniszter.
Bejegyzésében Petre Florin Manole hangsúlyozta, hogy ezt a támogatást nem lett volna szabad megadóztatni, mivel a 10 százalékos levonás közvetlenül csökkenti a kisgyermekek ellátására fordítható összeget. Szerinte ez esetben a járulékmentesség visszaállítása nem privilégiumot biztosít az érintetteknek, hanem egy téves döntést korrigál.
A miniszter emlékeztetett, hogy a jelenlegi legalacsonyabb gyermekgondozási díj 1651 lej. Ha ebből az állam levonja az egészségbiztosítási járulékot, akkor 165,1 lejjel csökken az élelmiszerre, ruházatra, gyógyszerekre vagy pelenkára fordítható havi összeg, és egy olyan anya számára,
– idézi az Agerpres. Manole hozzátette, hogy a járulékkötelezettséggel szembeni elégedetlenséget az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Hatósághoz (ANPIS) benyújtott több ezer petíció is jelzi.
Florin Manole hétfőn bejelentette: a Szociáldemokrata Párt (PSD) a szolidaritási csomag keretében javasolja, hogy mentesítsék az egészségbiztosítási járulékkötelezettség (CASS) alól a gyermekgondozási díjban részesülő anyákat, a veteránokat és az inkluzivitási minimáljövedelemben részesülő személyeket.
Ilie Bolojan miniszterelnök megszorító csomagja értelmében ezentúl a gyermeknevelési szabadságon lévő szülőknek is éves 2430 lejes hozzájárulás ellenében kellene fenntartaniuk biztosítotti státuszukat. Az RMDSZ felháborítónak tartja az intézkedést.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) két törvénytervezetet nyújt be hétfőn a parlamentbe, amelyek mentesítenék az egészségbiztosítási járulékkötelezettség (CASS) alól a gyermekgondozási díjban részesülő anyákat, a volt politikai foglyokat.
