Eltörölné a gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékát a munkaügyi miniszter

Bejegyzésében Petre Florin Manole hangsúlyozta, hogy ezt a támogatást nem lett volna szabad megadóztatni, mivel a 10 százalékos levonás közvetlenül csökkenti a kisgyermekek ellátására fordítható összeget. Szerinte ez esetben a járulékmentesség visszaállítása nem privilégiumot biztosít az érintetteknek, hanem egy téves döntést korrigál.

A miniszter emlékeztetett, hogy a jelenlegi legalacsonyabb gyermekgondozási díj 1651 lej. Ha ebből az állam levonja az egészségbiztosítási járulékot, akkor 165,1 lejjel csökken az élelmiszerre, ruházatra, gyógyszerekre vagy pelenkára fordítható havi összeg, és egy olyan anya számára,