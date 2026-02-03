Megdöbbentő családi háttérről számolt be a gyermekvédelem a patakba fulladt testvérpár halálesete után

Vizsgálatot indított a Szeben megyei gyermekvédelem annál a kürpödi (Chirpăr) családnál, amelynek két gyermeke egy patakba fulladt hétfőn.

Az intézmény keddi közleménye szerint a szülők két másik gyermeke korábban tüdőgyulladás szövődményeibe halt bele. Jelenleg egy gyermek van a szülők gondozásában.

A szociális és gyermekvédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a törvény nem teszi lehetővé, hogy mindezek után a gyermeket automatikusan kiemeljék a családból. Négy testvérének halála „lehetséges kockázati tényezőnek” minősül, amely széles körű ellenőrzést és értékelést von maga után – írja az Agerpres hírügynökség az igazgatóság tájékoztatására hivatkozva.

A szülők és gyermekük a következő időszakban ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülnek az igazgatóság alárendeltségében működő egyik központnál.

A hétfőn a Kürpöd település melletti patakba fulladt testvérpár tagjai hat, illetve kilenc évesek voltak. A rendőrség tájékoztatása szerint előbb a hatéves kislányt találták meg, és a helyszínre érkezett mentősök próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét. Nem sokkal később a kilencéves fiú holttestét is megtalálták a patakban. A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.