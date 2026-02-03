Megdöbbentő családi háttérről számolt be a gyermekvédelem a patakba fulladt testvérpár halálesete után

Egyetlen gyermek maradt a családban az ötből. Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Vizsgálatot indított a Szeben megyei gyermekvédelem annál a kürpödi (Chirpăr) családnál, amelynek két gyermeke egy patakba fulladt hétfőn.
2026. február 03., 11:022026. február 03., 11:02
2026. február 03., 11:042026. február 03., 11:04
Az intézmény keddi közleménye szerint a szülők két másik gyermeke korábban tüdőgyulladás szövődményeibe halt bele. Jelenleg egy gyermek van a szülők gondozásában.
A szociális és gyermekvédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a törvény nem teszi lehetővé, hogy mindezek után a gyermeket automatikusan kiemeljék a családból. Négy testvérének halála „lehetséges kockázati tényezőnek” minősül, amely széles körű ellenőrzést és értékelést von maga után – írja az Agerpres hírügynökség az igazgatóság tájékoztatására hivatkozva.
A szülők és gyermekük a következő időszakban ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülnek az igazgatóság alárendeltségében működő egyik központnál.
A hétfőn a Kürpöd település melletti patakba fulladt testvérpár tagjai hat, illetve kilenc évesek voltak. A rendőrség tájékoztatása szerint előbb a hatéves kislányt találták meg, és a helyszínre érkezett mentősök próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét. Nem sokkal később a kilencéves fiú holttestét is megtalálták a patakban. A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.
A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.
Későn állt meg autójával egy idős sofőr Brassóban egy vasúti átkelőnél, és az érkező vonat elütötte a személyautó elejét. Egy másik jármű fedélzeti kamerája rögzítette a balesetet, a rendőrség pedig utólag közzé is tette.
Az ország keleti és déli részén hűlt le igazán a hőmérséklet keddre virradóan, Székelyföldön az évszakhoz képest nem volt rendkívüli hideg, sőt.
Az 51 éves Ionela Tudor jelenleg a bukaresti ítélőtábla közigazgatási perekkel foglalkozó osztályát vezeti, illetve az intézmény alelnöki tisztségét is betölti.
Alsósófalva lesz a házigazdája idén a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak. A rangos megyei rendezvény évről évre a hagyományőrzés, és a közösségi összetartozás ünnepe.
A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.
Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.
Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unió lakosságának csaknem egytizede (9,2 százalék) szembesült azzal a problémával, hogy nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát.
Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat.