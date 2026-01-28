Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva

Fotó: Temesvári regionális útügyi igazgatóság Facebook-oldala
Súlyos tanúvallomás látott napvilágot a PAOK-szurkolókat szállító kisbusz romániai tragikus balesete után. A görög ERTnews beszámolója szerint Dimitris Koukoulas orvos – aki a kezdetektől a sérültek mellett volt – arról számolt be, hogy az egyik túlélő szerint műszaki probléma léphetett fel a járműnél.
A három túlélő közül az egyik, aki jobb állapotban van – Koukoulas doktor közlése szerint – következetesen azt ismétli, hogy előzés közben aktiválódhatott a vezetéstámogató rendszer, amely nem engedte a sofőrnek, hogy visszatérjen a megfelelő haladási sávba.
A túlélő állítása szerint „a kormány leblokkolt, és az autó néhány másodperc alatt irányíthatatlanná vált” – írja a News.ro a görög ERTnews beszámolójára hivatkozva. Az orvos hangsúlyozta,
Dimitris Koukoulas a baleset helyszínétől mintegy tíz kilométerre lévő kórházban tartózkodott, ahol az áldozatok elsődleges állapotfelmérése zajlott, mielőtt őket a Temesvári Egyetemi Kórházba szállították. Miután értesült arról, hogy görög állampolgárok érintettek a balesetben, azonnal a temesvári kórházba utazott, hogy segítse a kommunikációt a sérültek és az orvosi személyzet között.
Megerősítette, hogy a három sérült közül ketten képesek kommunikálni, egyikük alsó végtagi töréseket szenvedett, de általános állapota stabil.
Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.
Időközben, szerdán reggelre az áldozatok hozzátartozói is megérkeztek Temesvárra, hogy bekapcsolódjanak a hatóságok azonosítási és egyéb vizsgálati eljárásaiba. Mint megírtuk, kedden délután hét görög állampolgár vesztette életét egy súlyos közúti balesetben a 6-os országúton, Temes megyében.
A hét halálos áldozatot követelő keddi Temes megyei közúti balesetben megsérült három görög fiatalember állapota stabil,
– nyilatkozta szerdán a temesvári megyei kórház igazgatója.
Dorel Săndesc szerint az egyik fiatalembert az idegsebészeten ápolják, de koponyasérülései enyhék, általános egészségi állapota jó. A második pácienst az ortopédián ápolják enyhébb keresztcsontrepedéssel, állapota kiegyensúlyozott.
A harmadik az intenzív osztályon fekszik többszörös sérüléssel, amelyek azonban nem okoztak súlyos idegrendszeri károsodást. Többek között nyaki gerinctörést, felkarcsonttörést, kulcscsonttörést, bordarepedést, tüdőzúzódást szenvedett, de nem volt szükség intubálni, állapota az egy nappal korábbihoz képest javult, stabil – írja az Agerpres hírügynökség a kórház igazgatójának nyilatkozatára hivatkozva.
Hozzátette, a sérültek családjától függ, hogy továbbra is a temesvári megyei kórházban ápolják, vagy Görögországba szállítják őket.
A kórházba látogató Evangelia Grammatika, Görögország romániai nagykövete, elmondta, elindították a hivatalos eljárást a balesetben meghalt hét görög fiatalember hazaszállítására. Elmondása szerint ez valószínűleg repülővel fog történni.
A nagykövet ugyanakkor köszönetet mondott a román hatóságoknak a támogatásért és együttműködésért.
Görög szurkolók százai érkeztek kedden este a Temes megyei Lugosra, hogy megnézzék a baleset helyszínét, ahol hét szurkolótársuk vesztette életét, hárman pedig megsérültek. A temesvári megyei kórházba is ellátogattak, ahol a sérülteket ápolják.
Görög szurkolók százai érkeztek kedden este a Temes megyei Lugosra, hogy megnézzék a baleset helyszínét, ahol hét szurkolótársuk vesztette életét, hárman pedig megsérültek. A temesvári megyei kórházba is ellátogattak, ahol a sérülteket ápolják.
