Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva

Súlyos tanúvallomás látott napvilágot a PAOK-szurkolókat szállító kisbusz romániai tragikus balesete után. A görög ERTnews beszámolója szerint Dimitris Koukoulas orvos – aki a kezdetektől a sérültek mellett volt – arról számolt be, hogy az egyik túlélő szerint műszaki probléma léphetett fel a járműnél.

A három túlélő közül az egyik, aki jobb állapotban van – Koukoulas doktor közlése szerint – következetesen azt ismétli, hogy előzés közben aktiválódhatott a vezetéstámogató rendszer, amely nem engedte a sofőrnek, hogy visszatérjen a megfelelő haladási sávba. A túlélő állítása szerint „a kormány leblokkolt, és az autó néhány másodperc alatt irányíthatatlanná vált” – írja a News.ro a görög ERTnews beszámolójára hivatkozva. Az orvos hangsúlyozta,

a páciens teljesen tudatánál van, és pontosan emlékszik a történtekre.

Dimitris Koukoulas a baleset helyszínétől mintegy tíz kilométerre lévő kórházban tartózkodott, ahol az áldozatok elsődleges állapotfelmérése zajlott, mielőtt őket a Temesvári Egyetemi Kórházba szállították. Miután értesült arról, hogy görög állampolgárok érintettek a balesetben, azonnal a temesvári kórházba utazott, hogy segítse a kommunikációt a sérültek és az orvosi személyzet között. Megerősítette, hogy a három sérült közül ketten képesek kommunikálni, egyikük alsó végtagi töréseket szenvedett, de általános állapota stabil.

vállalni lehet Görögországba való hazaszállításukat, ha családjaik ezt kérik