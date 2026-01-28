Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva

• Fotó: Temesvári regionális útügyi igazgatóság Facebook-oldala

Fotó: Temesvári regionális útügyi igazgatóság Facebook-oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Súlyos tanúvallomás látott napvilágot a PAOK-szurkolókat szállító kisbusz romániai tragikus balesete után. A görög ERTnews beszámolója szerint Dimitris Koukoulas orvos – aki a kezdetektől a sérültek mellett volt – arról számolt be, hogy az egyik túlélő szerint műszaki probléma léphetett fel a járműnél.

Székelyhon

2026. január 28., 13:122026. január 28., 13:12

2026. január 28., 14:302026. január 28., 14:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A három túlélő közül az egyik, aki jobb állapotban van – Koukoulas doktor közlése szerint – következetesen azt ismétli, hogy előzés közben aktiválódhatott a vezetéstámogató rendszer, amely nem engedte a sofőrnek, hogy visszatérjen a megfelelő haladási sávba.

A túlélő állítása szerint „a kormány leblokkolt, és az autó néhány másodperc alatt irányíthatatlanná vált” – írja a News.ro a görög ERTnews beszámolójára hivatkozva. Az orvos hangsúlyozta,

a páciens teljesen tudatánál van, és pontosan emlékszik a történtekre.

Dimitris Koukoulas a baleset helyszínétől mintegy tíz kilométerre lévő kórházban tartózkodott, ahol az áldozatok elsődleges állapotfelmérése zajlott, mielőtt őket a Temesvári Egyetemi Kórházba szállították. Miután értesült arról, hogy görög állampolgárok érintettek a balesetben, azonnal a temesvári kórházba utazott, hogy segítse a kommunikációt a sérültek és az orvosi személyzet között.

Megerősítette, hogy a három sérült közül ketten képesek kommunikálni, egyikük alsó végtagi töréseket szenvedett, de általános állapota stabil.

korábban írtuk

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve

Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

Időközben, szerdán reggelre az áldozatok hozzátartozói is megérkeztek Temesvárra, hogy bekapcsolódjanak a hatóságok azonosítási és egyéb vizsgálati eljárásaiba. Mint megírtuk, kedden délután hét görög állampolgár vesztette életét egy súlyos közúti balesetben a 6-os országúton, Temes megyében.

Stabil állapotban a túlélők

A hét halálos áldozatot követelő keddi Temes megyei közúti balesetben megsérült három görög fiatalember állapota stabil,

vállalni lehet Görögországba való hazaszállításukat, ha családjaik ezt kérik

– nyilatkozta szerdán a temesvári megyei kórház igazgatója.

Dorel Săndesc szerint az egyik fiatalembert az idegsebészeten ápolják, de koponyasérülései enyhék, általános egészségi állapota jó. A második pácienst az ortopédián ápolják enyhébb keresztcsontrepedéssel, állapota kiegyensúlyozott.

A harmadik az intenzív osztályon fekszik többszörös sérüléssel, amelyek azonban nem okoztak súlyos idegrendszeri károsodást. Többek között nyaki gerinctörést, felkarcsonttörést, kulcscsonttörést, bordarepedést, tüdőzúzódást szenvedett, de nem volt szükség intubálni, állapota az egy nappal korábbihoz képest javult, stabil – írja az Agerpres hírügynökség a kórház igazgatójának nyilatkozatára hivatkozva.

Hozzátette, a sérültek családjától függ, hogy továbbra is a temesvári megyei kórházban ápolják, vagy Görögországba szállítják őket.

Hirdetés

A kórházba látogató Evangelia Grammatika, Görögország romániai nagykövete, elmondta, elindították a hivatalos eljárást a balesetben meghalt hét görög fiatalember hazaszállítására. Elmondása szerint ez valószínűleg repülővel fog történni.

A nagykövet ugyanakkor köszönetet mondott a román hatóságoknak a támogatásért és együttműködésért.

korábban írtuk

Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére
Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére

Görög szurkolók százai érkeztek kedden este a Temes megyei Lugosra, hogy megnézzék a baleset helyszínét, ahol hét szurkolótársuk vesztette életét, hárman pedig megsérültek. A temesvári megyei kórházba is ellátogattak, ahol a sérülteket ápolják.

Belföld Baleset Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Egy dolog már biztos a lemondott székelyudvarhelyi tanácsos helyére kerülő jelöltről
Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Több ezer gyermekpornográf felvételt találtak egy Kovászna megyei férfi eszközein
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Székelyhon

Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Egy dolog már biztos a lemondott székelyudvarhelyi tanácsos helyére kerülő jelöltről
Székelyhon

Egy dolog már biztos a lemondott székelyudvarhelyi tanácsos helyére kerülő jelöltről
Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Székely Sport

Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Több ezer gyermekpornográf felvételt találtak egy Kovászna megyei férfi eszközein
Krónika

Több ezer gyermekpornográf felvételt találtak egy Kovászna megyei férfi eszközein
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Székely Sport

Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 28., szerda

Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat

Feszült hangulatú megmozdulást tartottak Csíkszeredában az adóemelések miatt elégedetlen polgárok. Az ötven fős tömeg a Mikó-vártól a városháza ideiglenes székhelyéig vonult, ahol Bors Béla alpolgármester próbálta higgadtan kezelni az indulatokat.

Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat
Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat
2026. január 28., szerda

Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat
Hirdetés
2026. január 28., szerda

Embert mentettek ki a vízből, jégtorlaszokat robbantottak – országszerte károkat okozott a heves esőzés

Hat megye tizenhét településén volt szükség az elmúlt 24 órában a tűzoltók közbelépésére a heves esőzések okozta károk miatt – közölte szerdán a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).

Embert mentettek ki a vízből, jégtorlaszokat robbantottak – országszerte károkat okozott a heves esőzés
Embert mentettek ki a vízből, jégtorlaszokat robbantottak – országszerte károkat okozott a heves esőzés
2026. január 28., szerda

Embert mentettek ki a vízből, jégtorlaszokat robbantottak – országszerte károkat okozott a heves esőzés
2026. január 28., szerda

Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) csak abban az esetben támogatja a parlamentben a kormány költségcsökkentő, közigazgatást érintő csomagját, ha azzal egyszerre a szociáldemokraták által javasolt gazdaságélénkítő intézkedéseket is előterjesztik.

Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét
Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét
2026. január 28., szerda

Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét
2026. január 28., szerda

Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére

Görög szurkolók százai érkeztek kedden este a Temes megyei Lugosra, hogy megnézzék a baleset helyszínét, ahol hét szurkolótársuk vesztette életét, hárman pedig megsérültek. A temesvári megyei kórházba is ellátogattak, ahol a sérülteket ápolják.

Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére
Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére
2026. január 28., szerda

Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére
Hirdetés
2026. január 28., szerda

Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben

Ilie Bolojan kormányfő kedd este részvétét fejezte ki a Temes megyei közúti balesetben meghalt hét görög fiatal családjának.

Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben
Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben
2026. január 28., szerda

Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben
2026. január 28., szerda

Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók

A szakszervezeti felmérés szerint nagy a felháborodás az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés miatt. Akár általános sztrájk is kirobbanhat a két ágazatban.

Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók
Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók
2026. január 28., szerda

Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók
2026. január 27., kedd

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében

Mintegy négyszáz diák és szülő tüntetett kedden a temesvári Opera téren, igazságot követelve a Temes megyei Csenében meggyilkolt 15 éves fiatalnak, Mariónak, akinek megölésében bűntárs volt egy 13 éves – jelenleg szabadlábon lévő – fiú is.

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
2026. január 27., kedd

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra

Novemberben már feltöltötték az 500 lejes tanszertámogatást ötszázezer jogosult diák kártyájára, a decemberben kiosztott új kártyák közül viszont közel 60 ezren még mindig nem kapták meg. A feltöltés időpontja egyelőre bizonytalan.

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
2026. január 27., kedd

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként

Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi.

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben

Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!